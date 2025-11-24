https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/canlilarin-hayatini-hice-sayiyorlar-tarihe-toplu-hayvan-katliami-yapan-ulkeler-olarak-yazilanlar-1101242657.html

Canlıların hayatını hiçe sayıyorlar: Tarihe 'toplu hayvan katliamı yapan ülkeler' olarak yazılanlar hangileri?

Yeni Zelanda, 2.5 milyondan fazla yabani kediyi öldürme kararı aldı. Bu tartışmalı adım, tarihte başka ülkelerin de benzer şekilde toplu hayvan itlafına... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101247522_0:173:1024:749_1920x0_80_0_0_0cbede051b616dc3d69bf8efd7a1f1f4.png

Türkiye'de sokak köpeklerine yönelik besleme yasağı, başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere pek çok kesimi tedirgin etmiş durumda. Sicilinde 'Hayırsız Ada olayı' yer alan İstanbul'da 1910 yılında binlerce köpek Sivriada'da resmen ölüme terk edilmişti. Ancak canlılara yönelik acımasız uygulamalar deyince akla hiç şüphesiz Batılı ülkeler geliyor. Başka bir deyişle, Batılı ülkeler, yıllardır ekosistem ve halk sağlığı gerekçesiyle geniş ölçekli hayvan itlafı politikalarının öncüsü konumunda. İngiltere’den Danimarka’ya, Hollanda’dan Avustralya’ya kadar birçok devlet, milyonlarca hayvanın toplu şekilde öldürülmesine yol açan programları hayata geçirirken, bu uygulamalar bugün Yeni Zelanda’nın 2.5 milyon yabani kediyi yok etme kararıyla yeniden gündeme taşındı. İşte dünyada toplu hayvan katliamı gerçekleştiren ülkeler:Avustralya: Milyonlarca yabani kedi, tilki ve 10 bin deve avlandıAvustralya, hayvanlar için en agresif politikaları uygulayan ülkelerden biri. Öyle ki bu ülke, dünyanın 'en yoğun eradikasyon politikası uygulayan' ülkesi olarak bilinir.Aşağıdaki türler zaman zaman toplu halde öldürülmüştür:2020 yılında Güney Avustralya eyaleti, aşırı su tüketimi, yerli halkın yaşam alanlarına saldırılar, su kaynaklarına zarar ve iklim koşullarının kötüleşmesi gerekçeleriyle 10 binden fazla yabani devanın helikopterlerle vurularak öldürüleceğini açıkladı.Dünya çapında büyük tepki topladı ancak eyalet yönetimi su krizini gerekçe gösterdi.Ayrıca kızıl tilki ve yabani tavşan popülasyonunun azaltılması için yıllardır sistematik avlamalar yapılıyor.Her yıl 3-6 milyon kanguru öldürülüyorAvustralya’da kanguru sayısı kimi yıllarda 50 milyonun üzerine çıkıyor ve hükümet her yıl 3 ila 6 milyon kanguruyu av kotası kapsamında öldürüyor.Gerekçeler:2019’da tek bir program kapsamında 4035 kanguru, Canberra çevresinde popülasyon kontrolü için katledilmişti.Galapagos Adaları: 150 Bin Keçi EradikasyonuProject Isabela kapsamında, 1997–2006 yılları arasında 150 bin keçi ortadan kaldırıldı. Operasyon, 500 bin hektarlık alanda yürütülen dünyanın en büyük ada 'restorasyon' projelerinden biri oldu ve 10.5 milyon dolara mal oldu. Santiago Adası’ndan 79 bin 579 keçi, 4.5 yılda 6.1 milyon dolar harcanarak yok edildi.Kanada: Halk, milyonlarca kuşun öldürülmesine şahit olduKanada hükümeti, aşırı çoğalan kar matarıkları popülasyonunun ekosistemi tahrip ettiğini belirterek:Göç yolları boyunca geniş ölçekli avlanma programları yürütüldü.Yeni Kaledonya: Yabani köpek ve kedilere acımadılarFransa’ya bağlı Yeni Kaledonya’da:Yalnızca 2018’de 20 binden fazla köpek ve kedi itlaf edildi.Japonya: Makak Maymunları 'tehlikeli tür' olarak görülüyorJaponya, özellikle Nagano ve Shikoku bölgelerinde:Kimi yıllarda itlaf rakamı 12 bin iaştı.Norveç: Geyik ve ren geyiği sürüleri avlandıNorveç, kronik zayıflama hastalığı (CWD) nedeniyle:Bu, Avrupa’daki en büyük toplu yaban hayvanı öldürme operasyonuydu.İzlanda: Küçüklüğüyle ilgi çeken midilli atlar hayatını kaybettiİzlanda’da 1980’lere kadar nüfus kontrolü için:Namibya ve Botsvana: Fil ve aslan i̇tlaflarıAfrika’da bazı ülkeler, turistik beklentilerin aksine zaman zaman toplu hayvan öldürme kararı aldı.Namibya: Fil Katliamı (2020-2021)Namibya hükümeti, kuraklık ve insan-yaban hayatı çatışması gerekçesiyle 170 filin satışına ve öldürülmesine izin verdi.Botswana: Aslan ve fil av kotalarıBotswana, 2014’te yasakladığı avcılığı 2019’da kaldırdı ve ilk yılda 400 fil ve çok sayıda aslan için av kotası yayımladı.Güney Afrika, milli parklarda popülasyon yoğunluğu gerekçesiyle:gibi türlerde dönem dönem toplu itlaf yaptı.Kruger Milli Parkı’nda 1950-1994 arasında 14 binden fazla fil öldürüldü.İngiltere: 230 bin porsuk katliamıİngiltere’de son on yılda 230 bin porsuk, sığır tüberkülozu kontrol stratejisi kapsamında öldürüldü. Uygulama 2011’de başladı. 2013’ten bu yana İngiltere, koruma altındaki bir tür üzerinde tarihin en büyük tahribatlarından birini gerçekleştirdiDanimarka: 17 milyon minkin öldürüldü, tarım bakanı istifa ettiKOVID-19’un mink çiftliklerinde mutasyona uğraması üzerine Danimarka hükümeti 17 milyon mink öldürdü. Enfekte ve sağlıklı hayvanlar ayrılmadan imha edildi. Kararın yasadışı olduğunun anlaşılması üzerine Tarım Bakanı istifa etti. Mezarlarına gömülen yüzlerce mink, çürüme gazı nedeniyle topraktan geri çıktı.ABD: Yılda 1.75 milyon hayvanın öldürüldüğü 'programlar'ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Wildlife Services, 2021’de 1.75 milyon hayvan öldürdü. ABD, özellikle Yellowstone ve Texas bölgelerinde 'istilacı veya kontrol dışı büyüyen türler' olduklarını iddia ettikleri ve ölümleri ticari bir boyut taşıyan hayvanlara yönelik itlaf programları uyguluyor.Bu hayvanların içinde:gibi yerli türler de bulunuyor.Program, özellikle hayvancılık sektörü için koruyucu önlem olarak uygulanıyor.Çin ve Endonezya: Köpek ve domuz i̇tlaflarıNipah Salgını- Malezya (1997-98)Nipah virüsü salgınında bir milyondan fazla domuz öldürüldüEndonezya- Flores (1997-2001)Kuduz salgını nedeniyle yaklaşık 300 bin köpek dört yıl içinde imha edildiÇin ve Vietnam- 2019Afrika Domuz Humması’nın yayılmasını önlemek için milyonlarca domuz öldürüldüÇin, bazı kırsal bölgelerde kuduz vakalarının artmasıyla zaman zaman binlerce sokak köpeğini itlaf ediyor. Bu kararlar uluslararası kamuoyu tarafından sıkça eleştiriliyor. 2009’da yalnızca Shaanxi bölgesinde 36 bin köpek öldürülmüş, hayvan hakları savunucuları büyük tepki göstermişti.

