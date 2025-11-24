Canlıların hayatını hiçe sayıyorlar: Tarihe 'toplu hayvan katliamı yapan ülkeler' olarak yazılanlar hangileri?
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturköpek
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni Zelanda, 2.5 milyondan fazla yabani kediyi öldürme kararı aldı. Bu tartışmalı adım, tarihte başka ülkelerin de benzer şekilde toplu hayvan itlafına başvurduğunu hatırlattı. Avustralya’dan İngiltere’ye, Danimarka’dan Çin’e kadar birçok devlet, çevresel, ekonomik ve sağlık gerekçeleriyle milyonlarca hayvanı öldürmüştü. Peki bunlar hangileriydi?
Türkiye'de sokak köpeklerine yönelik besleme yasağı, başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere pek çok kesimi tedirgin etmiş durumda. Sicilinde 'Hayırsız Ada olayı' yer alan İstanbul'da 1910 yılında binlerce köpek Sivriada'da resmen ölüme terk edilmişti. Ancak canlılara yönelik acımasız uygulamalar deyince akla hiç şüphesiz Batılı ülkeler geliyor. Başka bir deyişle, Batılı ülkeler, yıllardır ekosistem ve halk sağlığı gerekçesiyle geniş ölçekli hayvan itlafı politikalarının öncüsü konumunda. İngiltere’den Danimarka’ya, Hollanda’dan Avustralya’ya kadar birçok devlet, milyonlarca hayvanın toplu şekilde öldürülmesine yol açan programları hayata geçirirken, bu uygulamalar bugün Yeni Zelanda’nın 2.5 milyon yabani kediyi yok etme kararıyla yeniden gündeme taşındı.
İşte dünyada toplu hayvan katliamı gerçekleştiren ülkeler:
Avustralya: Milyonlarca yabani kedi, tilki ve 10 bin deve avlandı
Avustralya, hayvanlar için en agresif politikaları uygulayan ülkelerden biri. Öyle ki bu ülke, dünyanın 'en yoğun eradikasyon politikası uygulayan' ülkesi olarak bilinir.
Aşağıdaki türler zaman zaman toplu halde öldürülmüştür:
Aşağıdaki türler zaman zaman toplu halde öldürülmüştür:
Yabani atlar (brumbies): 2021’de Kosciuszko Ulusal Parkı'nda 500’den fazla at helikopterlerle vuruldu.
Yabani eşekler: Kuzey bölgelerde 'tarıma zarar verdikleri' gerekçesiyle düzenli olarak vuruluyor.
Devekuşları ve emular: Kimi bölgelerde 'tarımsal zarar' nedeniyle yüzlercesi öldürüldü.
Su buffaloları: 1970–80’lerde Kuzey Avustralya’da binlercesi popülasyon kontrolü için imha edildi.
Hükümet, 2015’te 2 milyon yabani kediyi öldürme kampanyası başlattı.
Hükümet, 2015’te 2 milyon yabani kediyi öldürme kampanyası başlattı.
2020 yılında Güney Avustralya eyaleti, aşırı su tüketimi, yerli halkın yaşam alanlarına saldırılar, su kaynaklarına zarar ve iklim koşullarının kötüleşmesi gerekçeleriyle 10 binden fazla yabani devanın helikopterlerle vurularak öldürüleceğini açıkladı.
Develer bölgeye 19. yüzyılda taşımacılık için getirildi, daha sonra doğaya yayıldı.
Popülasyonun 1.2 milyona ulaştığı tahmin ediliyordu.
Operasyon, keskin nişancıların helikopterden ateş etmesiyle yürütüldü.
Dünya çapında büyük tepki topladı ancak eyalet yönetimi su krizini gerekçe gösterdi.
Ayrıca kızıl tilki ve yabani tavşan popülasyonunun azaltılması için yıllardır sistematik avlamalar yapılıyor.
Her yıl 3-6 milyon kanguru öldürülüyor
Avustralya’da kanguru sayısı kimi yıllarda 50 milyonun üzerine çıkıyor ve hükümet her yıl 3 ila 6 milyon kanguruyu av kotası kapsamında öldürüyor.
Gerekçeler:
Otlatma arazilerine zarar
Tarımsal kayıplar
Trafik kazaları
Ekosistem yoğunluğu
2019’da tek bir program kapsamında 4035 kanguru, Canberra çevresinde popülasyon kontrolü için katledilmişti.
Galapagos Adaları: 150 Bin Keçi Eradikasyonu
Project Isabela kapsamında, 1997–2006 yılları arasında 150 bin keçi ortadan kaldırıldı. Operasyon, 500 bin hektarlık alanda yürütülen dünyanın en büyük ada 'restorasyon' projelerinden biri oldu ve 10.5 milyon dolara mal oldu. Santiago Adası’ndan 79 bin 579 keçi, 4.5 yılda 6.1 milyon dolar harcanarak yok edildi.
Kanada: Halk, milyonlarca kuşun öldürülmesine şahit oldu
Kanada hükümeti, aşırı çoğalan kar matarıkları popülasyonunun ekosistemi tahrip ettiğini belirterek:
1990’lardan itibaren
milyonlarca kuşun öldürülmesine izin verdi.
Göç yolları boyunca geniş ölçekli avlanma programları yürütüldü.
Yeni Kaledonya: Yabani köpek ve kedilere acımadılar
Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya’da:
1980’lerden beri
yabani köpekler ve kediler
yerli kuş türlerini yok ettikleri gerekçesiyle düzenli olarak öldürülüyor.
Yalnızca 2018’de 20 binden fazla köpek ve kedi itlaf edildi.
Japonya: Makak Maymunları 'tehlikeli tür' olarak görülüyor
Japonya, özellikle Nagano ve Shikoku bölgelerinde:
tarımsal zararlar nedeniyle
yılda 5 bin – 10 bin Japon makakını öldürüyor.
Kimi yıllarda itlaf rakamı 12 bin iaştı.
Norveç: Geyik ve ren geyiği sürüleri avlandı
Norveç, kronik zayıflama hastalığı (CWD) nedeniyle:
2017’de bir bölgede tüm ren geyiği sürüsünü, 2 bin fazla hayvanı öldürdü.
Bu, Avrupa’daki en büyük toplu yaban hayvanı öldürme operasyonuydu.
İzlanda: Küçüklüğüyle ilgi çeken midilli atlar hayatını kaybetti
İzlanda’da 1980’lere kadar nüfus kontrolü için:
bazı yıllarda binlerce midilli atı toplu halde öldürüldü.
Namibya ve Botsvana: Fil ve aslan i̇tlafları
Afrika’da bazı ülkeler, turistik beklentilerin aksine zaman zaman toplu hayvan öldürme kararı aldı.
Namibya: Fil Katliamı (2020-2021)
Namibya hükümeti, kuraklık ve insan-yaban hayatı çatışması gerekçesiyle 170 filin satışına ve öldürülmesine izin verdi.
Botswana: Aslan ve fil av kotaları
Botswana, 2014’te yasakladığı avcılığı 2019’da kaldırdı ve ilk yılda 400 fil ve çok sayıda aslan için av kotası yayımladı.
Güney Afrika, milli parklarda popülasyon yoğunluğu gerekçesiyle:
subgaller,
antiloplar,
bufalolar,
zebralar,
suaygırları
gibi türlerde dönem dönem toplu itlaf yaptı.
Kruger Milli Parkı’nda 1950-1994 arasında 14 binden fazla fil öldürüldü.
İngiltere: 230 bin porsuk katliamı
İngiltere’de son on yılda 230 bin porsuk, sığır tüberkülozu kontrol stratejisi kapsamında öldürüldü. Uygulama 2011’de başladı. 2013’ten bu yana İngiltere, koruma altındaki bir tür üzerinde tarihin en büyük tahribatlarından birini gerçekleştirdi
Danimarka: 17 milyon minkin öldürüldü, tarım bakanı istifa etti
KOVID-19’un mink çiftliklerinde mutasyona uğraması üzerine Danimarka hükümeti 17 milyon mink öldürdü. Enfekte ve sağlıklı hayvanlar ayrılmadan imha edildi. Kararın yasadışı olduğunun anlaşılması üzerine Tarım Bakanı istifa etti. Mezarlarına gömülen yüzlerce mink, çürüme gazı nedeniyle topraktan geri çıktı.
ABD: Yılda 1.75 milyon hayvanın öldürüldüğü 'programlar'
ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Wildlife Services, 2021’de 1.75 milyon hayvan öldürdü. ABD, özellikle Yellowstone ve Texas bölgelerinde 'istilacı veya kontrol dışı büyüyen türler' olduklarını iddia ettikleri ve ölümleri ticari bir boyut taşıyan hayvanlara yönelik itlaf programları uyguluyor.
Bu hayvanların içinde:
çakallar (yılda 60–70 bin),
ayılar,
kunduzlar,
akbabalar
gibi yerli türler de bulunuyor.
Program, özellikle hayvancılık sektörü için koruyucu önlem olarak uygulanıyor.
Çin ve Endonezya: Köpek ve domuz i̇tlafları
Nipah Salgını- Malezya (1997-98)
Nipah virüsü salgınında bir milyondan fazla domuz öldürüldü
Endonezya- Flores (1997-2001)
Kuduz salgını nedeniyle yaklaşık 300 bin köpek dört yıl içinde imha edildi
Çin ve Vietnam- 2019
Afrika Domuz Humması’nın yayılmasını önlemek için milyonlarca domuz öldürüldü
Çin, bazı kırsal bölgelerde kuduz vakalarının artmasıyla zaman zaman binlerce sokak köpeğini itlaf ediyor. Bu kararlar uluslararası kamuoyu tarafından sıkça eleştiriliyor. 2009’da yalnızca Shaanxi bölgesinde 36 bin köpek öldürülmüş, hayvan hakları savunucuları büyük tepki göstermişti.