Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/marmara-denizinde-tankerdeki-zehirlenme-olayinda-1-tutuklama-1101168603.html
Marmara Denizi'nde tankerdeki zehirlenme olayında 1 tutuklama
Marmara Denizi'nde tankerdeki zehirlenme olayında 1 tutuklama
Sputnik Türkiye
Tankerdeki zehirlenme olayıyla ilgili sorumluluğu belirlenen ikinci kaptan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T00:36+0300
2025-11-21T00:36+0300
türki̇ye
panama
marmara denizi
tanker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/02/1056028489_4:0:1051:589_1920x0_80_0_0_d394c357d007e72993643b4b42270541.jpg
Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı 'Swanlake' adlı tankerde meydana gelen zehirlenme olayındaki ilk incelemelerde, personelin slop tankında gaz oranının maksimum seviyeye çıkmasına rağmen tedbirsiz şekilde tanka girmesi sonucu zehirlenmenin gerçekleştiği belirlendi.Bilirkişi raporunda sorumluluğu tespit edilen geminin ikinci kaptanı gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturmanın, ölen, yaralanan ve sorumlu kişilerin yabancı uyruklu olması nedeniyle uluslararası usuller gözetilerek sürdürüldüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/marmara-denizinde-tankerde-zehirlenme-1-kisinin-oldugu-olaya-iliskin-geminin-2-kaptani-gozaltina-1101144877.html
türki̇ye
panama
marmara denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/02/1056028489_135:0:920:589_1920x0_80_0_0_db4eefb0d3e08c11159620b5efcc380b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
panama, marmara denizi, tanker
panama, marmara denizi, tanker

Marmara Denizi'nde tankerdeki zehirlenme olayında 1 tutuklama

00:36 21.11.2025
© İHA / HALİL DAĞMarmara Denizi ulaşımına poyraz engeli
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
© İHA / HALİL DAĞ
Abone ol
Tankerdeki zehirlenme olayıyla ilgili sorumluluğu belirlenen ikinci kaptan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı 'Swanlake' adlı tankerde meydana gelen zehirlenme olayındaki ilk incelemelerde, personelin slop tankında gaz oranının maksimum seviyeye çıkmasına rağmen tedbirsiz şekilde tanka girmesi sonucu zehirlenmenin gerçekleştiği belirlendi.
Bilirkişi raporunda sorumluluğu tespit edilen geminin ikinci kaptanı gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturmanın, ölen, yaralanan ve sorumlu kişilerin yabancı uyruklu olması nedeniyle uluslararası usuller gözetilerek sürdürüldüğü bildirildi.
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
TÜRKİYE
Marmara Denizi'nde tankerde zehirlenme: 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin geminin 2. kaptanı gözaltına alındı
Dün, 09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала