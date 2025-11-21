https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/marmara-denizinde-tankerdeki-zehirlenme-olayinda-1-tutuklama-1101168603.html
Marmara Denizi'nde tankerdeki zehirlenme olayında 1 tutuklama
Tankerdeki zehirlenme olayıyla ilgili sorumluluğu belirlenen ikinci kaptan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı 'Swanlake' adlı tankerde meydana gelen zehirlenme olayındaki ilk incelemelerde, personelin slop tankında gaz oranının maksimum seviyeye çıkmasına rağmen tedbirsiz şekilde tanka girmesi sonucu zehirlenmenin gerçekleştiği belirlendi.Bilirkişi raporunda sorumluluğu tespit edilen geminin ikinci kaptanı gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturmanın, ölen, yaralanan ve sorumlu kişilerin yabancı uyruklu olması nedeniyle uluslararası usuller gözetilerek sürdürüldüğü bildirildi.
