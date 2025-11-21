https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/marmara-denizinde-tankerdeki-zehirlenme-olayinda-1-tutuklama-1101168603.html

Marmara Denizi'nde tankerdeki zehirlenme olayında 1 tutuklama

Marmara Denizi'nde tankerdeki zehirlenme olayında 1 tutuklama

Sputnik Türkiye

Tankerdeki zehirlenme olayıyla ilgili sorumluluğu belirlenen ikinci kaptan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T00:36+0300

2025-11-21T00:36+0300

2025-11-21T00:36+0300

türki̇ye

panama

marmara denizi

tanker

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/02/1056028489_4:0:1051:589_1920x0_80_0_0_d394c357d007e72993643b4b42270541.jpg

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı 'Swanlake' adlı tankerde meydana gelen zehirlenme olayındaki ilk incelemelerde, personelin slop tankında gaz oranının maksimum seviyeye çıkmasına rağmen tedbirsiz şekilde tanka girmesi sonucu zehirlenmenin gerçekleştiği belirlendi.Bilirkişi raporunda sorumluluğu tespit edilen geminin ikinci kaptanı gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturmanın, ölen, yaralanan ve sorumlu kişilerin yabancı uyruklu olması nedeniyle uluslararası usuller gözetilerek sürdürüldüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/marmara-denizinde-tankerde-zehirlenme-1-kisinin-oldugu-olaya-iliskin-geminin-2-kaptani-gozaltina-1101144877.html

türki̇ye

panama

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

panama, marmara denizi, tanker