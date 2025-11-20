https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/marmara-denizinde-tankerde-zehirlenme-1-kisinin-oldugu-olaya-iliskin-geminin-2-kaptani-gozaltina-1101144877.html

Marmara Denizi'nde tankerde zehirlenme: 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin geminin 2. kaptanı gözaltına alındı

Marmara Denizi'nde tankerde zehirlenme: 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin geminin 2. kaptanı gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinde 1 kişinin öldüğü zehirlenme... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde tankerdeki zehirlenme olayına ilişkin geminin 2. kaptanı gözaltına alındı.Tanker zehirlenmesinde 1 gözaltıGözaltını İstanbul Valiliği duyurdu.İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinde 1 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin geminin 2. kaptanının yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, zehirlenme olayının yaşandığı Panama bayraklı Swanlake isimli tankerin Kartal Demir Sahası'na çekildiği belirtildi.1 mürettebat öldü, 2 mürettebat kimyasaldan etkilendiAçıklamada, şunlar kaydedildi:Gemi kaptanı gemide bulunmak zorunda olduğu için 2. kaptanRusya vatandaşı 13 kişilik mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 9 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, "Gemi kaptanı, gemide bulunma zorunluluğu nedeniyle gemide bırakılmıştır. Geminin 2. kaptanı ise yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır." bilgisi verildi.Zehirlenme nasıl oldu?İstanbul Valiliği, dün, saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildiğini açıklamıştı.Soğuk tank kısmında sızıntı olduTankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alınmıştı.Rusya vatandaşı toplam 13 kişiden oluşan mürettebatın tahliyesine yönelik çalışma yürütülmüştü.Öte yandan, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

