Marmara Denizi'nde tankerde zehirlenme: 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin geminin 2. kaptanı gözaltına alındı
Marmara Denizi'nde tankerde zehirlenme: 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin geminin 2. kaptanı gözaltına alındı
Marmara Denizi'nde tankerdeki zehirlenme olayına ilişkin geminin 2. kaptanı gözaltına alındı.
Tanker zehirlenmesinde 1 gözaltı
Gözaltını İstanbul Valiliği duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, zehirlenme olayının yaşandığı Panama bayraklı Swanlake isimli tankerin Kartal Demir Sahası'na çekildiği belirtildi.
1 mürettebat öldü, 2 mürettebat kimyasaldan etkilendi
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sahil Güvenlik, olay yeri inceleme ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin gemide yaptığı incelemede, geminin slop tankını kimyasalla temizlemeye giren ilk mürettebatın zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan diğer iki mürettebatın da kimyasaldan etkilenerek zehirlendiği belirlenmiştir. Tank içerisinde yapılan incelemede yüksek miktarda amonyak, hidrojen sülfür ve VOC (organik uçucu gaz) tespit edilmiştir. Zehirlenen iki mürettebat, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri devam etmektedir."
Gemi kaptanı gemide bulunmak zorunda olduğu için 2. kaptan
Rusya vatandaşı 13 kişilik mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 9 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, "Gemi kaptanı, gemide bulunma zorunluluğu nedeniyle gemide bırakılmıştır. Geminin 2. kaptanı ise yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır." bilgisi verildi.
İstanbul Valiliği, dün, saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildiğini açıklamıştı.
Soğuk tank kısmında sızıntı oldu
Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alınmıştı.
Rusya vatandaşı toplam 13 kişiden oluşan mürettebatın tahliyesine yönelik çalışma yürütülmüştü.
Öte yandan, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.