https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/bilim-insanlarindan-uyari-yuzyil-sonuna-kadar-sahillerin-neredeyse-yarisi-yok-olacak-1101145756.html

Bilim insanlarından uyarı: Yüzyıl sonuna kadar sahillerin neredeyse yarısı yok olacak

Bilim insanlarından uyarı: Yüzyıl sonuna kadar sahillerin neredeyse yarısı yok olacak

Sputnik Türkiye

Dünya genelindeki plajlar, iklim değişikliğiyle bağlantılı yükselen deniz seviyeleri ve kıyı bölgelerinin artan gelişimiyle tetiklenen bir süreç olan "ezilme"... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T10:20+0300

2025-11-20T10:20+0300

2025-11-20T10:20+0300

yaşam

i̇klim

iklim

iklim değişikliği

kıyı erozyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075992509_0:687:2000:1812_1920x0_80_0_0_b36dce820cb5e2d666631b5a28ccaee1.jpg

İklim değişikliğinin okyanuslar ve denizler üstündeki etkisini araştıran Uruguay Cumhuriyet Üniversitesi'nden (UdelaR) deniz bilimci Omar Defeo, kumlu ortamlarda yaşayan çok çeşitli türlerin yaşamını olumsuz etkilendiğini, turizm ve balıkçılık olanaklarının azaldığını ve okyanusun iç kesimlere doğru ilerlemesiyle kıyı kentlerinin kaldığı riskleri açıkladı. Defeo sunumunda, "Yüzyılın sonuna kadar plajların neredeyse yarısı yok olacak. Uruguay, Brezilya ve Arjantin olarak bu kaynakları paylaşıyoruz. Bu nedenle, kıyı ekosistemlerini yönetmek ve korumak için Brezilyalı bilim insanlarıyla ortaklaşa çalışmalıyız" dedi.Kıyılardaki inşaatlar biyokütleyi azaltıyorDefeo, kıyı ortamlarının birbirine bağlı üç alanı şöyle açıklıyor; Brezilyalı araştırmacılarla iş birliği içinde yürütülen bir çalışmada, Defeo ekibi, kentsel gelişimin üç kıyı bölgesinden herhangi birinde yol açtığı bozulmaların tüm sistem genelinde olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ortaya koydu.Doğrudan kum üzerine yapılan inşaatların ve mekanik temizlik ekipmanlarının kullanımının da biyokütle ve tür zenginliğini azaltıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/abdde-geyik-salgini-iklim-krizi-kirsal-ekonomileri-vuruyor-1100367558.html

kıyı erozyonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇klim, iklim, iklim değişikliği, kıyı erozyonu