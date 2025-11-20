https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/bilim-insanlarindan-uyari-yuzyil-sonuna-kadar-sahillerin-neredeyse-yarisi-yok-olacak-1101145756.html
Bilim insanlarından uyarı: Yüzyıl sonuna kadar sahillerin neredeyse yarısı yok olacak
yaşam
i̇klim
iklim
iklim değişikliği
kıyı erozyonu
İklim değişikliğinin okyanuslar ve denizler üstündeki etkisini araştıran Uruguay Cumhuriyet Üniversitesi'nden (UdelaR) deniz bilimci Omar Defeo, kumlu ortamlarda yaşayan çok çeşitli türlerin yaşamını olumsuz etkilendiğini, turizm ve balıkçılık olanaklarının azaldığını ve okyanusun iç kesimlere doğru ilerlemesiyle kıyı kentlerinin kaldığı riskleri açıkladı. Defeo sunumunda, "Yüzyılın sonuna kadar plajların neredeyse yarısı yok olacak. Uruguay, Brezilya ve Arjantin olarak bu kaynakları paylaşıyoruz. Bu nedenle, kıyı ekosistemlerini yönetmek ve korumak için Brezilyalı bilim insanlarıyla ortaklaşa çalışmalıyız" dedi.Kıyılardaki inşaatlar biyokütleyi azaltıyorDefeo, kıyı ortamlarının birbirine bağlı üç alanı şöyle açıklıyor; Brezilyalı araştırmacılarla iş birliği içinde yürütülen bir çalışmada, Defeo ekibi, kentsel gelişimin üç kıyı bölgesinden herhangi birinde yol açtığı bozulmaların tüm sistem genelinde olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ortaya koydu.Doğrudan kum üzerine yapılan inşaatların ve mekanik temizlik ekipmanlarının kullanımının da biyokütle ve tür zenginliğini azaltıyor.
kıyı erozyonu
Dünya genelindeki plajlar, iklim değişikliğiyle bağlantılı yükselen deniz seviyeleri ve kıyı bölgelerinin artan gelişimiyle tetiklenen bir süreç olan "ezilme" süreci yaşıyor. Deniz bilimciler bu kötü giden sürecin devam etmesi halinde yüzyılın sonuna kadar plajların neredeyse yarısının yok olacağını duyurdu.
İklim değişikliğinin okyanuslar ve denizler üstündeki etkisini araştıran Uruguay Cumhuriyet Üniversitesi'nden (UdelaR) deniz bilimci Omar Defeo, kumlu ortamlarda yaşayan çok çeşitli türlerin yaşamını olumsuz etkilendiğini, turizm ve balıkçılık olanaklarının azaldığını ve okyanusun iç kesimlere doğru ilerlemesiyle kıyı kentlerinin kaldığı riskleri açıkladı.
Defeo sunumunda, "Yüzyılın sonuna kadar plajların neredeyse yarısı yok olacak. Uruguay, Brezilya ve Arjantin olarak bu kaynakları paylaşıyoruz. Bu nedenle, kıyı ekosistemlerini yönetmek ve korumak için Brezilyalı bilim insanlarıyla ortaklaşa çalışmalıyız" dedi.
Kıyılardaki inşaatlar biyokütleyi azaltıyor
Defeo, kıyı ortamlarının birbirine bağlı üç alanı şöyle açıklıyor;
İlki yüksek gelgit çizgisinin üzerinde yer alan ve rüzgarın kumları sırtlara veya "kum dağlarına" dönüştürdüğü kumul (plaj sonrası).
İkincisi düşük gelgitte ortaya çıkan ve yüksek gelgitte tekrar örtülen kumlu bir alan olan plaj (plaj yüzü).
Üçüncüsü ise, gelgitin en alçak noktasından dalgaların kırılmaya başladığı yere kadar uzanan su altındaki kısımdır (kıyı).
Brezilyalı araştırmacılarla iş birliği içinde yürütülen bir çalışmada, Defeo ekibi, kentsel gelişimin üç kıyı bölgesinden herhangi birinde yol açtığı bozulmaların tüm sistem genelinde olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ortaya koydu.
Doğrudan kum üzerine yapılan inşaatların ve mekanik temizlik ekipmanlarının kullanımının da biyokütle ve tür zenginliğini azaltıyor.