ABD’de geyik salgını: İklim krizi kırsal ekonomileri vuruyor
21.10.2025
ABD'de Ohio ve çevresindeki eyaletlerde binlerce geyik, kronik zayıflama hastalığı (CWD) ve kanama ateşi (EHD) nedeniyle öldü. Eyalet Doğal Kaynaklar Dairesi verilerine göre, 2024’te bildirilen 2 bin 93 ölü geyik vakası bu yıl 8 bin 700’ü aştı. Yetkililer, salgının tarım arazilerinden içme suyu kaynaklarına kadar pek çok alanı etkileyebileceği uyarısında bulundu.İklim etkisi belirgin Uzmanlara göre, hastalıkların yayılmasında iklim koşulları önemli rol oynuyor. Michigan Eyalet Üniversitesi’nden Profesör Sonja Christensen, “Hastalık artık çok daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Sıcak ve nemli dönemlerin uzaması, taşıyıcı böceklerin çoğalmasına neden oluyor” dedi.Ohio Yaban Hayatı Dairesi’nden Lindsey Krusling de bu yılki artışı, “İlkbahardaki yoğun yağışlar ve kurak geçen yaz, taşıyıcı popülasyonunun patlamasına yol açtı” sözleriyle değerlendirdi.Ekonomik kayıplar büyüyor Avcılık sektörü ABD genelinde yılda yaklaşık 23 milyar dolar gelir sağlıyor. Ohio, Pennsylvania ve Michigan gibi eyaletlerde bu sektör, kırsal ekonomilerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ohio’da avcılığın ekonomik değeri 1.9 milyar dolar civarında. Ancak bu yılki hastalık dalgası nedeniyle birçok av etkinliği iptal edildi, işletmeler gelir kaybı yaşadı.Uzmanlardan uyarıUzmanlar, mevcut hastalıkların yalnızca hayvan sağlığını değil, tarım ve turizmi de etkileyebileceğini söylüyor. Bilim insanlarına göre, uygun çevre koşulları sağlanırsa geyik popülasyonları birkaç yıl içinde toparlanabilir. Ancak artan sıcaklıklar ve değişken iklim koşulları, salgınların tekrarını olası kılıyor.
