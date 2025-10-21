Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/abdde-geyik-salgini-iklim-krizi-kirsal-ekonomileri-vuruyor-1100367558.html
ABD’de geyik salgını: İklim krizi kırsal ekonomileri vuruyor
ABD’de geyik salgını: İklim krizi kırsal ekonomileri vuruyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin orta batı eyaletlerinde hızla yayılan iki ölümcül hastalık, geyik popülasyonlarını vuruyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin salgınları tetiklediğini ve... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T17:51+0300
2025-10-21T17:51+0300
yaşam
abd
ohio
pennsylvania
michigan eyalet üniversitesi
geyik
hastalık
avcılık
turizm
doğal yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/1a/1050192668_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_c416cc5bd311718dff466d521ed220a4.jpg
ABD'de Ohio ve çevresindeki eyaletlerde binlerce geyik, kronik zayıflama hastalığı (CWD) ve kanama ateşi (EHD) nedeniyle öldü. Eyalet Doğal Kaynaklar Dairesi verilerine göre, 2024’te bildirilen 2 bin 93 ölü geyik vakası bu yıl 8 bin 700’ü aştı. Yetkililer, salgının tarım arazilerinden içme suyu kaynaklarına kadar pek çok alanı etkileyebileceği uyarısında bulundu.İklim etkisi belirgin Uzmanlara göre, hastalıkların yayılmasında iklim koşulları önemli rol oynuyor. Michigan Eyalet Üniversitesi’nden Profesör Sonja Christensen, “Hastalık artık çok daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Sıcak ve nemli dönemlerin uzaması, taşıyıcı böceklerin çoğalmasına neden oluyor” dedi.Ohio Yaban Hayatı Dairesi’nden Lindsey Krusling de bu yılki artışı, “İlkbahardaki yoğun yağışlar ve kurak geçen yaz, taşıyıcı popülasyonunun patlamasına yol açtı” sözleriyle değerlendirdi.Ekonomik kayıplar büyüyor Avcılık sektörü ABD genelinde yılda yaklaşık 23 milyar dolar gelir sağlıyor. Ohio, Pennsylvania ve Michigan gibi eyaletlerde bu sektör, kırsal ekonomilerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ohio’da avcılığın ekonomik değeri 1.9 milyar dolar civarında. Ancak bu yılki hastalık dalgası nedeniyle birçok av etkinliği iptal edildi, işletmeler gelir kaybı yaşadı.Uzmanlardan uyarıUzmanlar, mevcut hastalıkların yalnızca hayvan sağlığını değil, tarım ve turizmi de etkileyebileceğini söylüyor. Bilim insanlarına göre, uygun çevre koşulları sağlanırsa geyik popülasyonları birkaç yıl içinde toparlanabilir. Ancak artan sıcaklıklar ve değişken iklim koşulları, salgınların tekrarını olası kılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/boluda-ayi-avi-karari-yaralama-ve-olume-sebep-olanlar-ihtiyac-halinde-avlanabilecek-1099143432.html
ohio
pennsylvania
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/1a/1050192668_112:0:787:506_1920x0_80_0_0_20b5803271ae97e53efc2cb88a64ccb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ohio, pennsylvania, michigan eyalet üniversitesi, geyik, hastalık, avcılık, turizm, doğal yaşam
abd, ohio, pennsylvania, michigan eyalet üniversitesi, geyik, hastalık, avcılık, turizm, doğal yaşam

ABD’de geyik salgını: İklim krizi kırsal ekonomileri vuruyor

17:51 21.10.2025
© AAkızıl geyik
kızıl geyik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AA
Abone ol
ABD’nin orta batı eyaletlerinde hızla yayılan iki ölümcül hastalık, geyik popülasyonlarını vuruyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin salgınları tetiklediğini ve milyonlarca dolarlık avcılık ekonomisinin tehlike altında olduğunu aktardı.
ABD'de Ohio ve çevresindeki eyaletlerde binlerce geyik, kronik zayıflama hastalığı (CWD) ve kanama ateşi (EHD) nedeniyle öldü. Eyalet Doğal Kaynaklar Dairesi verilerine göre, 2024’te bildirilen 2 bin 93 ölü geyik vakası bu yıl 8 bin 700’ü aştı. Yetkililer, salgının tarım arazilerinden içme suyu kaynaklarına kadar pek çok alanı etkileyebileceği uyarısında bulundu.

İklim etkisi belirgin

Uzmanlara göre, hastalıkların yayılmasında iklim koşulları önemli rol oynuyor. Michigan Eyalet Üniversitesi’nden Profesör Sonja Christensen, “Hastalık artık çok daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Sıcak ve nemli dönemlerin uzaması, taşıyıcı böceklerin çoğalmasına neden oluyor” dedi.
Ohio Yaban Hayatı Dairesi’nden Lindsey Krusling de bu yılki artışı, “İlkbahardaki yoğun yağışlar ve kurak geçen yaz, taşıyıcı popülasyonunun patlamasına yol açtı” sözleriyle değerlendirdi.

Ekonomik kayıplar büyüyor

Avcılık sektörü ABD genelinde yılda yaklaşık 23 milyar dolar gelir sağlıyor. Ohio, Pennsylvania ve Michigan gibi eyaletlerde bu sektör, kırsal ekonomilerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ohio’da avcılığın ekonomik değeri 1.9 milyar dolar civarında. Ancak bu yılki hastalık dalgası nedeniyle birçok av etkinliği iptal edildi, işletmeler gelir kaybı yaşadı.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, mevcut hastalıkların yalnızca hayvan sağlığını değil, tarım ve turizmi de etkileyebileceğini söylüyor. Bilim insanlarına göre, uygun çevre koşulları sağlanırsa geyik popülasyonları birkaç yıl içinde toparlanabilir. Ancak artan sıcaklıklar ve değişken iklim koşulları, salgınların tekrarını olası kılıyor.
Bitlis ayı ile selfie çektiler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
YAŞAM
Bolu'da ayı avı kararı: Yaralama ve ölüme sebep olanlar ihtiyaç halinde avlanabilecek
5 Eylül, 16:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала