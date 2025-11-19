Türkiye
Ukrayna yolsuzluk krizi ile sarsılıyor: 'AB'nin Ukrayna'ya verdiği destek balonunun patlaması an meselesi'
Ukrayna yolsuzluk krizi ile sarsılıyor: 'AB'nin Ukrayna'ya verdiği destek balonunun patlaması an meselesi'
Ukrayna'da patlak veren yolsuzluk skandalının yankıları sürerken stratejik analisti ve direktörü Paolo Raffone, skandalı AB açısından değerlendirdi. Raffone... 19.11.2025
Brüksel'deki CIPI Vakfı'nın stratejik analisti ve direktörü Paolo Raffone "Ukrayna'daki yolsuzluk skandalı, milyarlarca dolar Ukrayna'nın kara deliğine akarken ekonomik kısıtlamalarla karşı karşıya kalan halkın eleştirileriyle karşı karşıya olan AB ve ulusal liderleri utandırıyor" analizini yapıyor.Raffone, Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının Avrupa ülkelerinin liderleri açısında değerlendirerek şu analizi yapıyor:"Stratejik bir düşünce ortada görünmüyor"Avrupa medya kuruluşları, Zelenskiy'i çoğunlukla bu skandalın "siyasi kurbanı" olarak göstermesini analiz eden Paolo Raffone şunları kaydetti:
ukrayna
Ukrayna yolsuzluk krizi ile sarsılıyor: 'AB'nin Ukrayna'ya verdiği destek balonunun patlaması an meselesi'

14:38 19.11.2025
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
© AP Photo / Kin Cheung
Ukrayna’da patlak veren yolsuzluk skandalının yankıları sürerken stratejik analisti ve direktörü Paolo Raffone, skandalı AB açısından değerlendirdi. Raffone "Milyarlarca dolar Ukrayna'nın kara deliğine akarken ekonomik kısıtlamalarla karşı karşıya kalan halkın eleştirileriyle karşı karşıya olan AB ve ulusal liderleri utandırıyor" dedi.
Brüksel'deki CIPI Vakfı'nın stratejik analisti ve direktörü Paolo Raffone "Ukrayna'daki yolsuzluk skandalı, milyarlarca dolar Ukrayna'nın kara deliğine akarken ekonomik kısıtlamalarla karşı karşıya kalan halkın eleştirileriyle karşı karşıya olan AB ve ulusal liderleri utandırıyor" analizini yapıyor.
Raffone, Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının Avrupa ülkelerinin liderleri açısında değerlendirerek şu analizi yapıyor:

"AB'nin Ukrayna'nın yanında yer alma kararı artık eskisi kadar popüler değil. Ukrayna'daki yolsuzluk şüpheleri artırıyor. AB, hemen "Rus sızması" veya sahte haber olarak kınanan her türlü muhalefeti caydıran güçlü bir bilgisel "gerçek" rejimi kurdu. Muhalif görüşler zaten yayılırken, AB üye devletlerini, Avrupa'nın hayatta kalmasını ve Ukrayna'ya desteği birbirine bağlayan psikolojik ve finansal bir plana kilitledi.

Bu varoluşsal yaklaşım, mevcut AB liderlerinin ve bazı ulusal liderlerin hayatta kalması için de kilit öneme sahip. Avrupalıların müreffeh birliğinde bazı belirgin ve sesli çatlaklar gözle görülür olsa da, bunu tersine çevirmek daha fazla zaman ve tepki gerektirecektir.

NYT ve Politico gibi medya kuruluşları Ukrayna'daki yolsuzluk hakkında kapsamlı yayınlar yapmış olsa da, Avrupa liderleri ve Avrupa ekonomisiyle doğrudan bir bağlantı kurulamamıştır. Sadece birkaç nadir raporda Ukrayna "fonlarının" Avrupa varlıklarına yatırıldığı belirtilmektedir. Benim fikrim, AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin yarattığı balonun patlamasının an meselesi olduğudur."

"Stratejik bir düşünce ortada görünmüyor"

Avrupa medya kuruluşları, Zelenskiy'i çoğunlukla bu skandalın "siyasi kurbanı" olarak göstermesini analiz eden Paolo Raffone şunları kaydetti:

"Ukrayna’ya verilen Avrupa milyarlarının yolsuzluk düzenlerinde kaybolduğunu kabul etmek, niyet birliğinin ve dolayısıyla Avrupa Birliği’nin çökmesine yol açacaktır.

Bu tür bir şantaj, AB liderleri tarafından ulusal liderlerin desteğini kazanmak ve bu konudaki sessizliğini sağlamak için kullanılmaktadır.

Stratejik bir düşünce ortada görünmüyor."

