"AB'nin Ukrayna'nın yanında yer alma kararı artık eskisi kadar popüler değil. Ukrayna'daki yolsuzluk şüpheleri artırıyor. AB, hemen "Rus sızması" veya sahte haber olarak kınanan her türlü muhalefeti caydıran güçlü bir bilgisel "gerçek" rejimi kurdu. Muhalif görüşler zaten yayılırken, AB üye devletlerini, Avrupa'nın hayatta kalmasını ve Ukrayna'ya desteği birbirine bağlayan psikolojik ve finansal bir plana kilitledi.

Bu varoluşsal yaklaşım, mevcut AB liderlerinin ve bazı ulusal liderlerin hayatta kalması için de kilit öneme sahip. Avrupalıların müreffeh birliğinde bazı belirgin ve sesli çatlaklar gözle görülür olsa da, bunu tersine çevirmek daha fazla zaman ve tepki gerektirecektir.

NYT ve Politico gibi medya kuruluşları Ukrayna'daki yolsuzluk hakkında kapsamlı yayınlar yapmış olsa da, Avrupa liderleri ve Avrupa ekonomisiyle doğrudan bir bağlantı kurulamamıştır. Sadece birkaç nadir raporda Ukrayna "fonlarının" Avrupa varlıklarına yatırıldığı belirtilmektedir. Benim fikrim, AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin yarattığı balonun patlamasının an meselesi olduğudur."