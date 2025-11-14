https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/yolsuzluk-skandali-zelenskiy-yonetimini-hedef-alan-bir-krize-donusuyor-1101019531.html

'Yolsuzluk skandalı Zelenskiy yönetimini hedef alan bir krize dönüşüyor'

Alman basınına göre Ukrayna’daki yolsuzluk skandalı ve cephedeki sorunlar, Kiev hükümetinin çöküş riskini artırıyor. Ülkede Zelenskiy’i destekleyenlerle onu... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

Alman gazetesi Berliner Zeitung’da yayınlanan makalede, Ukrayna’da patlak veren yeni yolsuzluk skandalının, cephedeki sıkıntılarla birleşerek Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Kiev yönetimini ciddi bir çöküş tehlikesiyle karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.Analist Aleksandr Kovalenko, Ukrayna başkentinde iki siyasi kampın oluştuğunu ve Zelenskiy’i “her ne pahasına olursa olsun” devirmeyi hedefleyen muhalifler olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Kovalenko, iki kamp arasındaki iktidar mücadelesinin Kiev’deki siyasi istikrarı daha da zayıflatabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

