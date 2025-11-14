https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/yolsuzluk-skandali-zelenskiy-yonetimini-hedef-alan-bir-krize-donusuyor-1101019531.html
'Yolsuzluk skandalı Zelenskiy yönetimini hedef alan bir krize dönüşüyor'
'Yolsuzluk skandalı Zelenskiy yönetimini hedef alan bir krize dönüşüyor'
Alman basınına göre Ukrayna'daki yolsuzluk skandalı ve cephedeki sorunlar, Kiev hükümetinin çöküş riskini artırıyor. Ülkede Zelenskiy'i destekleyenlerle onu devirmek isteyenler arasında iki kamp oluşuyor.
Alman gazetesi Berliner Zeitung'da yayınlanan makalede, Ukrayna'da patlak veren yeni yolsuzluk skandalının, cephedeki sıkıntılarla birleşerek Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Kiev yönetimini ciddi bir çöküş tehlikesiyle karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.Analist Aleksandr Kovalenko, Ukrayna başkentinde iki siyasi kampın oluştuğunu ve Zelenskiy'i "her ne pahasına olursa olsun" devirmeyi hedefleyen muhalifler olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Kovalenko, iki kamp arasındaki iktidar mücadelesinin Kiev'deki siyasi istikrarı daha da zayıflatabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
Alman basınına göre Ukrayna’daki yolsuzluk skandalı ve cephedeki sorunlar, Kiev hükümetinin çöküş riskini artırıyor. Ülkede Zelenskiy’i destekleyenlerle onu devirmek isteyenler arasında iki kamp oluşuyor.
Alman gazetesi Berliner Zeitung’da yayınlanan makalede, Ukrayna’da patlak veren yeni yolsuzluk skandalının, cephedeki sıkıntılarla birleşerek Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Kiev yönetimini ciddi bir çöküş tehlikesiyle karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.
Kiev’de giderek daha yüksek sesle şu sorular soruluyor: Zelenskiy hükümeti artan baskıya dayanabilecek mi? Ülke neredeyse dört yıldır süren çatışma koşullarında daha ne kadar ayakta kalabilir?
Analist Aleksandr Kovalenko, Ukrayna başkentinde iki siyasi kampın oluştuğunu ve Zelenskiy’i “her ne pahasına olursa olsun” devirmeyi hedefleyen muhalifler olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Bir tarafta Zelenskiy’i destekleyenler, diğer tarafta ise onu ‘her ne pahasına olursa olsun’ devirmeyi hedefleyen muhalifler bulunuyor. Bu ikinci grupta Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Batılı ülkelerce finanse edilen ve Zelenskiy’de ‘otoriter eğilimler’ gördüklerini dile getiren bazı STK’lar yer alıyor.
Kovalenko, iki kamp arasındaki iktidar mücadelesinin Kiev’deki siyasi istikrarı daha da zayıflatabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
Bu, cephenin kırılgan göründüğü, toplumun ise çatışmadan yorulduğu bir dönemde yaşanıyor. Binlerce Ukraynalı erkek yalnızca askere alınmaktan kaçınmakla kalmıyor; aynı zamanda artık potansiyel birer vergi mükellefi olarak da sayılamıyor. Bu durum Ukrayna bütçesi için felaket niteliğinde.