Rus dış istihbaratı: AB'de, Batı'nın 'Anti-Rusya' projesinin yakında çökeceği öngörülüyor

Rus dış istihbaratı: AB'de, Batı'nın 'Anti-Rusya' projesinin yakında çökeceği öngörülüyor

Rus dış istihbaratı, Avrupa'da Kiev rejiminin askeri yenilgiye uğramasının kaçınılmaz olduğu görüşünün etkisine dikkat çekti. 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupalı uzmanların Ukrayna'daki 'Anti-Rusya' projesinin yakında çökeceği konusunda uyarılarda bulunduğunu açıkladı.SVR'den yapılan açıklamada, "Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin dış politika ve askeri kurumlarından uzmanlar, ulusal hükümetleri Ukrayna'da Batı tarafından yaratılan 'Anti-Rusya' projesinin yaklaşan çöküşü konusunda uyararak adeta alarm veriyor. Üst düzey yetkililere gönderilen raporlar, Kiev rejiminin askeri bir yenilgiye uğramasının kaçınılmazlığına işaret ediyor" dendi.Brüksel'in yabancıların 'cömert bağışlarının iz bırakmadan yok olduğu' Ukrayna'daki yolsuzluğa dikkat ettiğini aktaran SVR'ye göre, Avrupalı liderler ve AB yönetimi, Kiev rejimini desteklemek için yatırılan yüz milyarlarca euro'onun kaybını kabullenemiyor. Ukraynalılar da Vladimir Zelenskiy'in ortağı Timur Mindiç'in skandal davası nedeniyle kendilerini ihanete uğramış hissediyor.Ukraynalıların ülkenin AB'ye alınacağına dair inancını yitirdiğini de vurgulayan SVR, Avrupa'daki dış politika kurumlarının Ukrayna vatandaşlarının uzun süren çatışmalardan kaynaklanan yorgunluk nedeniyle ilgisizlik içinde olduğunu fark ettiğinin altını çizdi.

