Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/rus-dis-istihbarati-abde-batinin-anti-rusya-projesinin-yakinda-cokecegi-ongoruluyor-1101122533.html
Rus dış istihbaratı: AB'de, Batı'nın 'Anti-Rusya' projesinin yakında çökeceği öngörülüyor
Rus dış istihbaratı: AB'de, Batı'nın 'Anti-Rusya' projesinin yakında çökeceği öngörülüyor
Sputnik Türkiye
Rus dış istihbaratı, Avrupa'da Kiev rejiminin askeri yenilgiye uğramasının kaçınılmaz olduğu görüşünün etkisine dikkat çekti. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T13:19+0300
2025-11-19T13:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
vladimir zelenskiy
ukrayna
kiev
batı
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103659/99/1036599994_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_2960a43a24c762e7eca1dd65bc0c728f.jpg
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupalı uzmanların Ukrayna'daki 'Anti-Rusya' projesinin yakında çökeceği konusunda uyarılarda bulunduğunu açıkladı.SVR'den yapılan açıklamada, "Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin dış politika ve askeri kurumlarından uzmanlar, ulusal hükümetleri Ukrayna'da Batı tarafından yaratılan 'Anti-Rusya' projesinin yaklaşan çöküşü konusunda uyararak adeta alarm veriyor. Üst düzey yetkililere gönderilen raporlar, Kiev rejiminin askeri bir yenilgiye uğramasının kaçınılmazlığına işaret ediyor" dendi.Brüksel'in yabancıların 'cömert bağışlarının iz bırakmadan yok olduğu' Ukrayna'daki yolsuzluğa dikkat ettiğini aktaran SVR'ye göre, Avrupalı liderler ve AB yönetimi, Kiev rejimini desteklemek için yatırılan yüz milyarlarca euro'onun kaybını kabullenemiyor. Ukraynalılar da Vladimir Zelenskiy'in ortağı Timur Mindiç'in skandal davası nedeniyle kendilerini ihanete uğramış hissediyor.Ukraynalıların ülkenin AB'ye alınacağına dair inancını yitirdiğini de vurgulayan SVR, Avrupa'daki dış politika kurumlarının Ukrayna vatandaşlarının uzun süren çatışmalardan kaynaklanan yorgunluk nedeniyle ilgisizlik içinde olduğunu fark ettiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/abd-basini-rusya-ve-abd-ukraynada-cozum-icin-gizlice-gorusuyor-1101115656.html
ukrayna
kiev
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103659/99/1036599994_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_df72f55de7af27141619f665321d0833.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, batı, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab
avrupa, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, batı, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab

Rus dış istihbaratı: AB'de, Batı'nın 'Anti-Rusya' projesinin yakında çökeceği öngörülüyor

13:19 19.11.2025
© svr.gov.ruRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© svr.gov.ru
Abone ol
Rus dış istihbaratı, Avrupa'da Kiev rejiminin askeri yenilgiye uğramasının kaçınılmaz olduğu görüşünün etkisine dikkat çekti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupalı uzmanların Ukrayna'daki 'Anti-Rusya' projesinin yakında çökeceği konusunda uyarılarda bulunduğunu açıkladı.

SVR'den yapılan açıklamada, "Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin dış politika ve askeri kurumlarından uzmanlar, ulusal hükümetleri Ukrayna'da Batı tarafından yaratılan 'Anti-Rusya' projesinin yaklaşan çöküşü konusunda uyararak adeta alarm veriyor. Üst düzey yetkililere gönderilen raporlar, Kiev rejiminin askeri bir yenilgiye uğramasının kaçınılmazlığına işaret ediyor" dendi.

Brüksel'in yabancıların 'cömert bağışlarının iz bırakmadan yok olduğu' Ukrayna'daki yolsuzluğa dikkat ettiğini aktaran SVR'ye göre, Avrupalı liderler ve AB yönetimi, Kiev rejimini desteklemek için yatırılan yüz milyarlarca euro'onun kaybını kabullenemiyor. Ukraynalılar da Vladimir Zelenskiy'in ortağı Timur Mindiç'in skandal davası nedeniyle kendilerini ihanete uğramış hissediyor.

Ukraynalıların ülkenin AB'ye alınacağına dair inancını yitirdiğini de vurgulayan SVR, Avrupa'daki dış politika kurumlarının Ukrayna vatandaşlarının uzun süren çatışmalardan kaynaklanan yorgunluk nedeniyle ilgisizlik içinde olduğunu fark ettiğinin altını çizdi.
Rusya-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD basını: Rusya ve ABD, 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalışıyor
11:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала