https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/polyanskiy-ukrayna-zelenskiynin-politikalarinin-sonuclarini-yasiyor-1100985543.html

Polyanskiy: Ukrayna, Zelenskiy’nin politikalarının sonuçlarını yaşıyor

Polyanskiy: Ukrayna, Zelenskiy’nin politikalarının sonuçlarını yaşıyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’da patlak veren yolsuzluk skandalının, Vladimir Zelenskiy’nin... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T23:22+0300

2025-11-13T23:22+0300

2025-11-13T23:24+0300

dünya

dmitriy polyanskiy

bm daimi temsilcisi

rusya

ukrayna

kiev

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

yüksek rada

energoatom

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086392061_0:38:746:457_1920x0_80_0_0_ad0cd9c0c9aa9a8b510303e273befca4.png

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polianskiy, Ukrayna’da ortaya çıkan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamasında, Kiev yönetiminin “suçu Moskova’ya atma girişimlerini” reddederek, Ukrayna’nın bugün içinde bulunduğu durumun, Zelenskiy’nin 2019’dan bu yana izlediği politikaların bir sonucu olduğunu ifade etti.Polyanskiy, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Kiev rejiminin her zamanki mantığıyla her şeyden Rusya’yı sorumlu tutma girişimi iyi bir deneme. Ancak bu sefer işe yaraması pek olası değil. Zelenskiy ve çevresinin ülkelerini yozlaştırmadaki kilit rolü apaçık ortada. Yani Ukrayna 2019 seçimlerinden sonraki politikalarının sonuçlarını yaşıyor. Bunu kabul etme cesaretini gösterin” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkedeki yolsuzluk skandalını “Rusya’nın geçmişte bıraktığı bir miras” şeklinde açıklamıştı.Ukrayna’da yolsuzluk soruşturmasıUkrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) 10 Kasım’da enerji sektöründe geniş kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Kurum, operasyon sırasında yabancı para dolu çantaların ele geçirildiği fotoğrafları yayınlamıştı.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, NABU’nun eski Enerji Bakanı ve mevcut Adalet Bakanı German Galuşenko’nun evinin yanı sıra Energoatom şirketinde de aramalar yaptığını bildirmişti. Ukrainska Pravda gazetesi, soruşturma kapsamında Zelenskiy’ye yakın iş insanı Timur Mindiç’in evinin de arandığını, ancak Mindiç’in ülkeyi terk ettiğini aktarmıştı.NABU 11 Kasım’da, aralarında Mindiç’in de bulunduğu yedi kişiye suçlama yönelttiğini açıklamıştı. Davanın sanıkları arasında eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Çernışov da yer aldı. Adalet Bakanı Galuşenko görevinden uzaklaştırılırken, Yüksek Rada’nın hem onun hem de Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk’un istifalarını onaylaması bekleniyor.Vladimir Zelenskiy ise Timur Mindiç ve finans danışmanı Aleksandr Zukerman hakkında yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/imf-ukrayna-dis-yardim-alabilmek-icin-saglam-bir-yolsuzlukla-mucadele-sistemi-kurmali--1100983401.html

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy polyanskiy, bm daimi temsilcisi, rusya, ukrayna, kiev, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yüksek rada, energoatom, vladimir zelenskiy, mihail podolyak