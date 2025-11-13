https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/polyanskiy-ukrayna-zelenskiynin-politikalarinin-sonuclarini-yasiyor-1100985543.html
Polyanskiy: Ukrayna, Zelenskiy’nin politikalarının sonuçlarını yaşıyor
Polyanskiy: Ukrayna, Zelenskiy’nin politikalarının sonuçlarını yaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’da patlak veren yolsuzluk skandalının, Vladimir Zelenskiy’nin... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T23:22+0300
2025-11-13T23:22+0300
2025-11-13T23:24+0300
dünya
dmitriy polyanskiy
bm daimi temsilcisi
rusya
ukrayna
kiev
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yüksek rada
energoatom
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086392061_0:38:746:457_1920x0_80_0_0_ad0cd9c0c9aa9a8b510303e273befca4.png
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polianskiy, Ukrayna’da ortaya çıkan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamasında, Kiev yönetiminin “suçu Moskova’ya atma girişimlerini” reddederek, Ukrayna’nın bugün içinde bulunduğu durumun, Zelenskiy’nin 2019’dan bu yana izlediği politikaların bir sonucu olduğunu ifade etti.Polyanskiy, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Kiev rejiminin her zamanki mantığıyla her şeyden Rusya’yı sorumlu tutma girişimi iyi bir deneme. Ancak bu sefer işe yaraması pek olası değil. Zelenskiy ve çevresinin ülkelerini yozlaştırmadaki kilit rolü apaçık ortada. Yani Ukrayna 2019 seçimlerinden sonraki politikalarının sonuçlarını yaşıyor. Bunu kabul etme cesaretini gösterin” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkedeki yolsuzluk skandalını “Rusya’nın geçmişte bıraktığı bir miras” şeklinde açıklamıştı.Ukrayna’da yolsuzluk soruşturmasıUkrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) 10 Kasım’da enerji sektöründe geniş kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Kurum, operasyon sırasında yabancı para dolu çantaların ele geçirildiği fotoğrafları yayınlamıştı.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, NABU’nun eski Enerji Bakanı ve mevcut Adalet Bakanı German Galuşenko’nun evinin yanı sıra Energoatom şirketinde de aramalar yaptığını bildirmişti. Ukrainska Pravda gazetesi, soruşturma kapsamında Zelenskiy’ye yakın iş insanı Timur Mindiç’in evinin de arandığını, ancak Mindiç’in ülkeyi terk ettiğini aktarmıştı.NABU 11 Kasım’da, aralarında Mindiç’in de bulunduğu yedi kişiye suçlama yönelttiğini açıklamıştı. Davanın sanıkları arasında eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Çernışov da yer aldı. Adalet Bakanı Galuşenko görevinden uzaklaştırılırken, Yüksek Rada’nın hem onun hem de Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk’un istifalarını onaylaması bekleniyor.Vladimir Zelenskiy ise Timur Mindiç ve finans danışmanı Aleksandr Zukerman hakkında yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/imf-ukrayna-dis-yardim-alabilmek-icin-saglam-bir-yolsuzlukla-mucadele-sistemi-kurmali--1100983401.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086392061_42:0:702:495_1920x0_80_0_0_515e864c5837121eb775286e5d5eff93.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dmitriy polyanskiy, bm daimi temsilcisi, rusya, ukrayna, kiev, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yüksek rada, energoatom, vladimir zelenskiy, mihail podolyak
dmitriy polyanskiy, bm daimi temsilcisi, rusya, ukrayna, kiev, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yüksek rada, energoatom, vladimir zelenskiy, mihail podolyak
Polyanskiy: Ukrayna, Zelenskiy’nin politikalarının sonuçlarını yaşıyor
23:22 13.11.2025 (güncellendi: 23:24 13.11.2025)
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’da patlak veren yolsuzluk skandalının, Vladimir Zelenskiy’nin politikalarının sonucu olduğunu belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polianskiy, Ukrayna’da ortaya çıkan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamasında, Kiev yönetiminin “suçu Moskova’ya atma girişimlerini” reddederek, Ukrayna’nın bugün içinde bulunduğu durumun, Zelenskiy’nin 2019’dan bu yana izlediği politikaların bir sonucu olduğunu ifade etti.
Polyanskiy, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Kiev rejiminin her zamanki mantığıyla her şeyden Rusya’yı sorumlu tutma girişimi iyi bir deneme. Ancak bu sefer işe yaraması pek olası değil. Zelenskiy ve çevresinin ülkelerini yozlaştırmadaki kilit rolü apaçık ortada. Yani Ukrayna 2019 seçimlerinden sonraki politikalarının sonuçlarını yaşıyor. Bunu kabul etme cesaretini gösterin” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkedeki yolsuzluk skandalını “Rusya’nın geçmişte bıraktığı bir miras” şeklinde açıklamıştı.
Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) 10 Kasım’da enerji sektöründe geniş kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Kurum, operasyon sırasında yabancı para dolu çantaların ele geçirildiği fotoğrafları yayınlamıştı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, NABU’nun eski Enerji Bakanı ve mevcut Adalet Bakanı German Galuşenko’nun evinin yanı sıra Energoatom şirketinde de aramalar yaptığını bildirmişti. Ukrainska Pravda gazetesi, soruşturma kapsamında Zelenskiy’ye yakın iş insanı Timur Mindiç’in evinin de arandığını, ancak Mindiç’in ülkeyi terk ettiğini aktarmıştı.
NABU 11 Kasım’da, aralarında Mindiç’in de bulunduğu yedi kişiye suçlama yönelttiğini açıklamıştı. Davanın sanıkları arasında eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Çernışov da yer aldı. Adalet Bakanı Galuşenko görevinden uzaklaştırılırken, Yüksek Rada’nın hem onun hem de Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk’un istifalarını onaylaması bekleniyor.
Vladimir Zelenskiy ise Timur Mindiç ve finans danışmanı Aleksandr Zukerman hakkında yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.