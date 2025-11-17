https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/alman-basini-burevestnik-ve-oresnik-fuzeleri-nato-icin-tehdit-olusturuyor-1101054157.html

Alman basını: Burevestnik ve Oreşnik füzeleri, NATO için tehdit oluşturuyor

Rusya'nın geliştirdiği yeni silah sistemlerinin Batı'da yarattığı endişe, Avrupa'nın önde gelen yayın kuruluşlarında etraflı bir şekilde dile getiriliyor. 17.11.2025, Sputnik Türkiye

Alman Die Welt gazetesi, nükleer başlıklarla donatılmış son Rus silahlarının NATO müttefiklerinin savunma sistemleri için kritik bir tehdit oluşturduğunu yazdı.Rusya'nın geliştirdiği yeni silahlar hakkında hazırlanan NATO istihbarat raporuna atıf yapan Die Welt, Burevestnik ve Oreşnik füzeleri ile Poseidon insansız sualtı aracının İttifak'ın savunması için riskler ortaya çıkardığını belirtti.Habere göre raporda söz konusu Rus silahlarının öne çıkan özelliklerine de yer verildi.NATO istihbarat raporuna göre Burevestnik, saatte 900 km'nin üzerinde hıza ulaşabiliyor, fırlatma anında hareket etme kabiliyetine sahip ve yüksek manevra kabiliyeti ile uçuş menzili NATO'nun mevcut sorunlarını daha da derinleştiriyor.Oreşnik füzesi, Batılı uzmanlar arasında, özellikle belirsiz özellikleri ve Avrupa'nın herhangi bir yerindeki hedefleri vurabilme kabiliyeti nedeniyle endişe yaratıyor. Belgede, füzenin hareket kabiliyeti ve nükleer başlık taşıma imkanı da dahil savaş başlığı türü konusundaki belirsizliğin, NATO ülkelerinin savunma görevlerini zorlaştırdığı vurgulandı.Raporda, özellikle büyük derinliklerde görev yapabilen ve modern yöntemlerle tespit edilmesi son derece zor olan Poseidon insansız sualtı aracına dikkat çekildi. NATO istihbaratı, Batı'nın torpidolarının yetersiz hız ve menzile sahip olduğunu anımsatarak bu durumun, uygun denizaltı savunma silahlarının yetersizliği nedeniyle tehdide etkili şekilde karşı koymayı zorlaştırdığının altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Poseidon' denizaltı insansız aracı ile 'Burevestnik' seyir füzesi geliştirme ekiplerini ödüllendirmiş ve 'Oreşnik' füze sisteminin seri üretiminin başladığını duyurmuştu.Putin, yeni silah sistemlerinin geliştirilmesinin tarihsel önem taşıdığını, ülkenin güvenliği ve stratejik denge açısından on yıllar boyunca kritik olacağını vurgulamıştı. Bununla birlikte, Rusya’nın kimseye tehdit oluşturmadığının da altını çizmişti.BurevestnikRusya Devlet Başkanı Putin, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin ve Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında nükleer motorla 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtmişti. Uçuşun yaklaşık 15 saat sürdüğünü kaydetmişti.OreşnikRusya lideri, Oreşnik füzesinin savaş başlıklarının Güneş yüzeyindeki sıcaklığa dahi dayanabildiğini vurgulamıştı.Rus uzmanların Oreşnik'in savaş başlıklarının uçuş sırasında dondurma gibi erimesini önlemenin yollarını aradığını anlatan Putin, "Daha 80'li yılların sonlarında bu tarz sistemler yapmayı düşünüyorlardı. Yapamadılar, zira malzeme yoktu. Sorun buydu. Uçuyor ve bir dondurma gibi eriyordu" demişti.PoseidonÖte yandan Putin, Poseidon nükleer insansız sualtı aracının 28 Ekim'de test edildiğini açıklamıştı.Rus savunma sanayisinin bu testle büyük bir başarıya imza attığını altını çizen Putin, "Bu büyük bir başarı, zira Burevestnik'te bahsettiğim tüm avantajlara ek olarak, Poseidon aynı zamanda minimal boyutlara da sahip. Oradaki (Poseidon) bir denizaltının nükleer reaktörünün 1000'de 1'i kadarken, buradaki (Burevestnik) bir denizaltının nükleer reaktörünün 100'de 1'i kadar. Ancak Poseidon'un gücü, en gelişmiş kıtalararası füzemiz Sarmat'ınkinden bile önemli ölçüde daha fazla. Üstelik bu insansız aracın hızı ve hareket derinliği dünyada emsalsiz. Yakın gelecekte ortaya çıkması pek olası değil. Onu engellemek için mevcut bir yöntem de yok" vurgusu yapmıştı.

