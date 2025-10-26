https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/putin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-komutanlarla-toplanti-yapti-1100478159.html

Putin, özel askeri harekat bölgesinde: 'Emsalsiz Burevestnik füzelerinin testleri tamamlandı'

Rus lider Putin, Ukrayna sınırındaki bölgeye giderek komutanlarda özel askeri harekatla ilgili son bilgileri aldı. Devlet Başkanı, toplantı sırasında sınırsız... 26.10.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna sınırına giderek özel askeri harekatı yürüten Birleşik Kuvvetler Grubu'nun komuta merkezlerinden birini ziyaret ettiğini duyurdu.Peskov'un açıklamasına göre Putin, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve özel askeri harekatta görevli grup komutanlarıyla bir toplantı yaptı. Tüm komutanlar, Başkomutan Putin'e temas hattının tamamındaki durum hakkında bilgi verdi.Peskov, Putin'e Kupyansk ve Krasnoarmeysk istikametleri hakkında ayrı bir rapor verildiğini belirtirken Ukrayna ordusunun 5 bine yakın personelinin Kupyansk yönünde, 5 bin 500 personelinin ise Krasnoarmeysk yönünde kuşatma altında olduğunun bildirildiğini kaydetti.'Rus ordusu Kupyansk, Krasnoarmeysk ve Dimitrov'u kuşattı'Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kupyansk kentini kuşatma altına aldığını bildirdi.Gerasimov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnoarmeysk ve Dimitrov kentlerindeki Ukraynalı güçlerin de kuşatıldığını belirtti.Rus general, "2.ve 51. ordu birlikleri, birleşen eksenler boyunca ilerleyerek Krasnoarmeysk ve Dimitrov bölgelerinde düşmanın kuşatılmasını tamamladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 31 taburdan oluşan büyük bir grubu bloke edildi" dedi.Gerasimov, Harkov Bölgesi'ne bağlı Volçansk kentinin ise yüzde 70 oranında özgürleştirildiği bilgisini paylaştı.'Rus askerlerin kahramanlığı sayesinde mümkün oldu'Birleşik Kuvvetleri Grubu'nu askeri çalışmalarından dolayı tebrik eden Putin, Kupyansk, Krasnoarmeysk ve Dimitrov'un kuşatılmasındaki başarıların Rus askerlerin kahramanlığı sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.Rus ordusu tarih boyunca mağlup ettiği düşmanlarına merhametle davrandığını anımsatan Putin, böyle davranmaya devam edeceklerinin altını çizdi.'Rus ordusunun faaliyetleri belirli bir tarihe bağlı değil'Rus lider, toplantıda özel askeri harekatın belirli bir tarihle sınırlı olmadığını vurguladı.Putin, "Benim yaklaşımımı biliyorsunuz. Hiçbir şeyi belirli tarihlere veya olaylara göre zamanlamayacağız. Şimdiye kadar yaptığımız gibi, her zaman askeri çıkarlar doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.'Teslim olmak isteyen Ukrayna askerleri sırtından vuruluyor'Rusya Devlet Başkanı, Ukraynalı askerlerin teslim olmalarının kolay olmadığını, zira buna yeltenenlerin sırtından vurulduğunu söyledi.Rus lider, teslim olmak isteyen düşman güçlerinin bunu gerçekleştirebilmeleri için gereken tüm önlemlerin alınması ve tüm esirlere uluslararası hukuk çerçevesinde muamelenin sürdürülmesi talimatını verdi. Devlet Başkanı ayrıca, toprakların Ukrayna güçlerinden temizlenmesi sırasında yerel halka yardım edilmesi ve güvenli bölgelere tahliye edilmeleri gerektiğini vurguladı. Putin, Ukrayna birliklerinin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirtti. 'Nükleer kapasiteli Burevestnik seyir füzesinin testleri tamamlandı'Putin, toplantıda sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını söyledi.Rus lider, "Belirleyici testler artık tamamlandı. Bu silahları muharebe görevine dahil etmek için yapılması gereken çok iş var, bu açık. Tüm düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ancak yine de, testler kapsamında temel hedeflere ulaşıldı" ifadelerini kullandı.Burevestnik'i eşsiz bir silah olarak niteleyen Devlet Başkanı, dünyada başka hiçbir ülkede böyle bir silah bulunmadığını vurguladı."Bu hafta Rus ordusu, Stratejik Nükleer Kuvvetleri'nin tüm unsurlarının muharebe eğitim atışlarını gerçekleştirdiği ve gelişmiş silah sistemlerini test ettiği stratejik taarruz kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirdi" diye devam eden Rus lider, tatbikatın Rus nükleer kalkanının güvenilirliğini teyit ettiğinin altını çizdi.'Burevestnik 14 bin kilometre uçtu'Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında nükleer motorla 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtti. Uçuşun yaklaşık 15 saat sürdüğünü kaydetti.Rus general, Burevestnik'in tatbikat sırasında füze ve hava savunma sistemlerini bypass etme konusunda yüksek kapasiteye sahip olduğunu gösterdiğinin de altını çizdi.

