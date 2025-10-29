Putin Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurdu: 'Hızı ve hareket derinliği emsalsiz'
15:09 29.10.2025 (güncellendi: 15:52 29.10.2025)
© Sputnikİnfografik Poseidon insansız sualtı aracı
© Sputnik
Kısa süre önce Burevestnik füzelerinin testlerini başarıyla tamamlayan Rusya, yeni ve eşsiz bir nükleer sualtı aracının test edildiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poseidon nükleer insansız sualtı araçlarının dün test edildiğini açıkladı.
Rus lider, "Bunu bilmelisiniz. Dün, bir başka gelişmiş sistemin testini gerçekleştirdik. Bu, yine nükleer tahrik sistemine sahip Poseidon insansız sualtı aracı. Ve ilk kez, onu güçlendirici motor kullanarak bir denizaltından fırlatmayı başarmakla kalmadık, aynı zamanda aracın belirli bir süre kullandığı nükleer tahrik sistemini de ateşlemeyi başardık" dedi.
'Hızı ve hareket derinliği dünyada emsalsiz'
Rus savunma sanayisinin bu testle büyük bir başarıya imza attığını altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu büyük bir başarı, zira Burevestnik'te bahsettiğim tüm avantajlara ek olarak, aynı zamanda minimal boyutlara da sahip. Oradaki (Poseidon'daki) bir denizaltının nükleer reaktöründen 1000 daha küçükken, buradaki (Burevestnik'teki) bir denizaltının nükleer reaktöründen 100 kat daha küçük. Ancak Poseidon'un gücü, en gelişmiş kıtalararası füzemiz Sarmat'ınkinden bile önemli ölçüde daha fazla. Dünyada Sarmat gibi bir sistem yok. Bizde de henüz görevde olan böyle bir sistem yok. Yakında göreve başlayacak. Ancak Poseidon, Sarmat'tan önemli ölçüde daha güçlü. Üstelik bu insansız aracın hızı ve hareket derinliği dünyada emsalsiz. Yakın gelecekte ortaya çıkması pek olası değil. Onu engellemek için mevcut bir yöntem de yok.
Savunma sanayisindeki bu gelişmelerin Rus askerler için de önemli olduğunu belirten Putin, "Cephede savaşıyor, hayatınızı riske atıyorsunuz. Elbette, bunu neden yaptığınızı ve ülkenin, Anavatanı savunmak için hayatınızı ve uzuvlarınızı riske atmanıza ne kadar kıymet vereceğini düşünüyorsunuz. Ne ölçüde ilerlemeye, savunmasını güçlendirmeye ve genel olarak daha da güçlenmeye devam edebilecek? Bunlar da bu çalışmayla ilişkili unsurlar" ifadelerini kullandı.
'Burevestnik'teki nükleer reaktör dakikalar ve saniyeler içinde çalışıyor'
Rus lider, nükleer tahrikli Burevestnik füzesinin mutlak avantajları olduğunu, Rusya'nın kendi bilim insanları ve uzmanlarının başarılarından gurur duyabileceğini ifade etti.
Sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesi hakkında da konuşan Putin, "Alışılagelmiş nükleer reaktör saatler ve günler içinde çalıştırılırken, Burevestnik'e yerleştirilen nükleer reaktör ise dakikalar ve saniyeler içinde çalışmaya başlıyor. İşte bu büyük bir başarı" vurgusu yaptı.
Burevestnik'te bulunan radyasyondan koruyucu elektronik bileşenlerin halihazırda uzay programlarında kullanıldığını söyleyen Putin, Burevestnik'teki nükleer teknolojilerin Ay programında ve Arktik'te de kullanılacağının altını çizdi.
Devlet Başkanı, söz konusu füzenin sadece Rusya'nın savunma kabiliyetini artırmada değil, aynı zamanda bilimde de bir atılım olduğunu vurguladı.
