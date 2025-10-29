Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/putin-poseidon-nukleer-insansiz-sualti-araclari-test-edildi-1100590310.html
Putin Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurdu: 'Hızı ve hareket derinliği emsalsiz'
Putin Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurdu: 'Hızı ve hareket derinliği emsalsiz'
Sputnik Türkiye
Kısa süre önce Burevestnik füzelerinin testlerini başarıyla tamamlayan Rusya, yeni ve eşsiz bir nükleer sualtı aracının test edildiğini duyurdu. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T15:09+0300
2025-10-29T15:52+0300
dünya
poseidon
rusya
vladimir putin
burevestnik
sarmat
nükleer
nükleer silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1b/1072920297_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fd0ddb10d7ef730723e8a4db1e1b63d.png
'Hızı ve hareket derinliği dünyada emsalsiz'Rus savunma sanayisinin bu testle büyük bir başarıya imza attığını altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Savunma sanayisindeki bu gelişmelerin Rus askerler için de önemli olduğunu belirten Putin, "Cephede savaşıyor, hayatınızı riske atıyorsunuz. Elbette, bunu neden yaptığınızı ve ülkenin, Anavatanı savunmak için hayatınızı ve uzuvlarınızı riske atmanıza ne kadar kıymet vereceğini düşünüyorsunuz. Ne ölçüde ilerlemeye, savunmasını güçlendirmeye ve genel olarak daha da güçlenmeye devam edebilecek? Bunlar da bu çalışmayla ilişkili unsurlar" ifadelerini kullandı.'Burevestnik'teki nükleer reaktör dakikalar ve saniyeler içinde çalışıyor'Rus lider, nükleer tahrikli Burevestnik füzesinin mutlak avantajları olduğunu, Rusya'nın kendi bilim insanları ve uzmanlarının başarılarından gurur duyabileceğini ifade etti.Sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesi hakkında da konuşan Putin, "Alışılagelmiş nükleer reaktör saatler ve günler içinde çalıştırılırken, Burevestnik'e yerleştirilen nükleer reaktör ise dakikalar ve saniyeler içinde çalışmaya başlıyor. İşte bu büyük bir başarı" vurgusu yaptı.Burevestnik'te bulunan radyasyondan koruyucu elektronik bileşenlerin halihazırda uzay programlarında kullanıldığını söyleyen Putin, Burevestnik'teki nükleer teknolojilerin Ay programında ve Arktik'te de kullanılacağının altını çizdi.Devlet Başkanı, söz konusu füzenin sadece Rusya'nın savunma kabiliyetini artırmada değil, aynı zamanda bilimde de bir atılım olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/putin-kupyansk-ve-krasnoarmeyskte-dusman-engellendi-ve-kusatildi-1100588446.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1b/1072920297_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_92ffe42a326305ede774737a6c13a1dc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
poseidon, rusya, vladimir putin, burevestnik, sarmat, nükleer, nükleer silah
poseidon, rusya, vladimir putin, burevestnik, sarmat, nükleer, nükleer silah

Putin Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurdu: 'Hızı ve hareket derinliği emsalsiz'

15:09 29.10.2025 (güncellendi: 15:52 29.10.2025)
© Sputnikİnfografik Poseidon insansız sualtı aracı
İnfografik Poseidon insansız sualtı aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© Sputnik
Abone ol
Kısa süre önce Burevestnik füzelerinin testlerini başarıyla tamamlayan Rusya, yeni ve eşsiz bir nükleer sualtı aracının test edildiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poseidon nükleer insansız sualtı araçlarının dün test edildiğini açıkladı.

Rus lider, "Bunu bilmelisiniz. Dün, bir başka gelişmiş sistemin testini gerçekleştirdik. Bu, yine nükleer tahrik sistemine sahip Poseidon insansız sualtı aracı. Ve ilk kez, onu güçlendirici motor kullanarak bir denizaltından fırlatmayı başarmakla kalmadık, aynı zamanda aracın belirli bir süre kullandığı nükleer tahrik sistemini de ateşlemeyi başardık" dedi.

'Hızı ve hareket derinliği dünyada emsalsiz'

Rus savunma sanayisinin bu testle büyük bir başarıya imza attığını altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu büyük bir başarı, zira Burevestnik'te bahsettiğim tüm avantajlara ek olarak, aynı zamanda minimal boyutlara da sahip. Oradaki (Poseidon'daki) bir denizaltının nükleer reaktöründen 1000 daha küçükken, buradaki (Burevestnik'teki) bir denizaltının nükleer reaktöründen 100 kat daha küçük. Ancak Poseidon'un gücü, en gelişmiş kıtalararası füzemiz Sarmat'ınkinden bile önemli ölçüde daha fazla. Dünyada Sarmat gibi bir sistem yok. Bizde de henüz görevde olan böyle bir sistem yok. Yakında göreve başlayacak. Ancak Poseidon, Sarmat'tan önemli ölçüde daha güçlü. Üstelik bu insansız aracın hızı ve hareket derinliği dünyada emsalsiz. Yakın gelecekte ortaya çıkması pek olası değil. Onu engellemek için mevcut bir yöntem de yok.

Savunma sanayisindeki bu gelişmelerin Rus askerler için de önemli olduğunu belirten Putin, "Cephede savaşıyor, hayatınızı riske atıyorsunuz. Elbette, bunu neden yaptığınızı ve ülkenin, Anavatanı savunmak için hayatınızı ve uzuvlarınızı riske atmanıza ne kadar kıymet vereceğini düşünüyorsunuz. Ne ölçüde ilerlemeye, savunmasını güçlendirmeye ve genel olarak daha da güçlenmeye devam edebilecek? Bunlar da bu çalışmayla ilişkili unsurlar" ifadelerini kullandı.

'Burevestnik'teki nükleer reaktör dakikalar ve saniyeler içinde çalışıyor'

Rus lider, nükleer tahrikli Burevestnik füzesinin mutlak avantajları olduğunu, Rusya'nın kendi bilim insanları ve uzmanlarının başarılarından gurur duyabileceğini ifade etti.

Sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesi hakkında da konuşan Putin, "Alışılagelmiş nükleer reaktör saatler ve günler içinde çalıştırılırken, Burevestnik'e yerleştirilen nükleer reaktör ise dakikalar ve saniyeler içinde çalışmaya başlıyor. İşte bu büyük bir başarı" vurgusu yaptı.

Burevestnik'te bulunan radyasyondan koruyucu elektronik bileşenlerin halihazırda uzay programlarında kullanıldığını söyleyen Putin, Burevestnik'teki nükleer teknolojilerin Ay programında ve Arktik'te de kullanılacağının altını çizdi.

Devlet Başkanı, söz konusu füzenin sadece Rusya'nın savunma kabiliyetini artırmada değil, aynı zamanda bilimde de bir atılım olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Putin: Kupyansk ve Krasnoarmeysk'te düşman engellendi ve kuşatıldı
14:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала