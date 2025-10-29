https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/putin-poseidon-nukleer-insansiz-sualti-araclari-test-edildi-1100590310.html

Putin Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurdu: 'Hızı ve hareket derinliği emsalsiz'

Kısa süre önce Burevestnik füzelerinin testlerini başarıyla tamamlayan Rusya, yeni ve eşsiz bir nükleer sualtı aracının test edildiğini duyurdu. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

'Hızı ve hareket derinliği dünyada emsalsiz'Rus savunma sanayisinin bu testle büyük bir başarıya imza attığını altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Savunma sanayisindeki bu gelişmelerin Rus askerler için de önemli olduğunu belirten Putin, "Cephede savaşıyor, hayatınızı riske atıyorsunuz. Elbette, bunu neden yaptığınızı ve ülkenin, Anavatanı savunmak için hayatınızı ve uzuvlarınızı riske atmanıza ne kadar kıymet vereceğini düşünüyorsunuz. Ne ölçüde ilerlemeye, savunmasını güçlendirmeye ve genel olarak daha da güçlenmeye devam edebilecek? Bunlar da bu çalışmayla ilişkili unsurlar" ifadelerini kullandı.'Burevestnik'teki nükleer reaktör dakikalar ve saniyeler içinde çalışıyor'Rus lider, nükleer tahrikli Burevestnik füzesinin mutlak avantajları olduğunu, Rusya'nın kendi bilim insanları ve uzmanlarının başarılarından gurur duyabileceğini ifade etti.Sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesi hakkında da konuşan Putin, "Alışılagelmiş nükleer reaktör saatler ve günler içinde çalıştırılırken, Burevestnik'e yerleştirilen nükleer reaktör ise dakikalar ve saniyeler içinde çalışmaya başlıyor. İşte bu büyük bir başarı" vurgusu yaptı.Burevestnik'te bulunan radyasyondan koruyucu elektronik bileşenlerin halihazırda uzay programlarında kullanıldığını söyleyen Putin, Burevestnik'teki nükleer teknolojilerin Ay programında ve Arktik'te de kullanılacağının altını çizdi.Devlet Başkanı, söz konusu füzenin sadece Rusya'nın savunma kabiliyetini artırmada değil, aynı zamanda bilimde de bir atılım olduğunu vurguladı.

