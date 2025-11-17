Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
'AB, Ukrayna'nın zaferine inanmadığı için Rus varlıklarına el koyma sürecini öteledi'
Kiev'in zafer kazanacağına olan inancını kaybeden AB liderlerinin temkinli olmak adına dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma kararını ertelediği belirtildi. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Avustralya merkezli Conversation gazetesinin haberinde, "Dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması kararını erteleyen Avrupa, kendini sessizce güvence altına alıyor. AB risklerini yeniden değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi.Gazete, Avrupa başkentlerindeki bu yeniden değerlendirmenin, AB liderlerinin Ukrayna'nın Rusya'yla çatışmayı kazanabileceğinden artık emin olmamaları nedeniyle yapıldığını, yüksek sesle dile getirilmese bile stratejik şüphelerin ortaya çıktığını vurguladı.AB'de dondurulan varlıklarla ilgili tartışmaların Brüksel'in Ukrayna'nın uzun vadede ayakta kalmasına olan güvenine yönelik bir turnusol kağıdı haline geldiğini aktaran gazete, "Rusya'nın varlıkları 'jeopolitik bir kumar' niteliğinde: Varlıklara el koymak Kiev'in zaferine bahis oynamak anlamına gelirken, konuyu ertelemek Rusya'nın zaferi durumunda esnekliği korumayı ifade ediyor" diye yazdı.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisi Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.
09:36 17.11.2025 (güncellendi: 09:38 17.11.2025)
Kiev'in zafer kazanacağına olan inancını kaybeden AB liderlerinin temkinli olmak adına dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma kararını ertelediği belirtildi.
Avustralya merkezli Conversation gazetesinin haberinde, "Dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması kararını erteleyen Avrupa, kendini sessizce güvence altına alıyor. AB risklerini yeniden değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Gazete, Avrupa başkentlerindeki bu yeniden değerlendirmenin, AB liderlerinin Ukrayna'nın Rusya'yla çatışmayı kazanabileceğinden artık emin olmamaları nedeniyle yapıldığını, yüksek sesle dile getirilmese bile stratejik şüphelerin ortaya çıktığını vurguladı.

AB'de dondurulan varlıklarla ilgili tartışmaların Brüksel'in Ukrayna'nın uzun vadede ayakta kalmasına olan güvenine yönelik bir turnusol kağıdı haline geldiğini aktaran gazete, "Rusya'nın varlıkları 'jeopolitik bir kumar' niteliğinde: Varlıklara el koymak Kiev'in zaferine bahis oynamak anlamına gelirken, konuyu ertelemek Rusya'nın zaferi durumunda esnekliği korumayı ifade ediyor" diye yazdı.

Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisi

Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.
Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.
