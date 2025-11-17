https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/ab-ukraynanin-zaferine-inanmadigi-icin-rus-varliklarina-el-koyma-surecini-oteledi-1101050750.html

'AB, Ukrayna'nın zaferine inanmadığı için Rus varlıklarına el koyma sürecini öteledi'

'AB, Ukrayna'nın zaferine inanmadığı için Rus varlıklarına el koyma sürecini öteledi'

Sputnik Türkiye

Kiev'in zafer kazanacağına olan inancını kaybeden AB liderlerinin temkinli olmak adına dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma kararını ertelediği belirtildi. 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T09:36+0300

2025-11-17T09:36+0300

2025-11-17T09:38+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

ukrayna

rusya

donbass

ab

g7

avrupa komisyonu

dondurulmuş rus varlıkları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084673463_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c9c936a6e8064ea8f07ac2c9bb657cda.jpg

Avustralya merkezli Conversation gazetesinin haberinde, "Dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması kararını erteleyen Avrupa, kendini sessizce güvence altına alıyor. AB risklerini yeniden değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi.Gazete, Avrupa başkentlerindeki bu yeniden değerlendirmenin, AB liderlerinin Ukrayna'nın Rusya'yla çatışmayı kazanabileceğinden artık emin olmamaları nedeniyle yapıldığını, yüksek sesle dile getirilmese bile stratejik şüphelerin ortaya çıktığını vurguladı.AB'de dondurulan varlıklarla ilgili tartışmaların Brüksel'in Ukrayna'nın uzun vadede ayakta kalmasına olan güvenine yönelik bir turnusol kağıdı haline geldiğini aktaran gazete, "Rusya'nın varlıkları 'jeopolitik bir kumar' niteliğinde: Varlıklara el koymak Kiev'in zaferine bahis oynamak anlamına gelirken, konuyu ertelemek Rusya'nın zaferi durumunda esnekliği korumayı ifade ediyor" diye yazdı.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisi Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/rusyayla-isbirligi-yapan-ulkelere-yonelik-yaptirim-tasarisina-trumptan-destek-1101049558.html

ukrayna

rusya

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, ukrayna, rusya, donbass, ab, g7, avrupa komisyonu, dondurulmuş rus varlıkları