Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: 'Kızının yanında babaya saldıran şehir eşkıyası yakalandı'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da kızının yanında babaya saldıran kişinin yakalandığını 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu. 15.11.2025
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kızının yanında bir babaya yapılan saldırının görüntülerini de paylaşarak saldırganın yakalandığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin liralık idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda '"Kızının yanında babaya saldıran şehir eşkıyası yakalandı." diyen Bakan Yerlikaya, yeni kanun teklifiyle saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye caydırıcı cezalar geleceğini belirtirken, bu maddenin kanuna ilk kez dahil edildiğine dikkati çekti.180 bin lira ceza ve ehliyeti 60 gün geri alınacakTrafik düzenini bozmanın, yolu kapatmanın ve araçtan inip vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek, şunları kaydetti:"Mevcut kanunda 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 993 lira (erken öderse 744 lira) idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren K.Ü. yakalandı. Gereği yapıldı. İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin liralık idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."
