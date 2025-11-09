Ali Yerlikaya: Yasa dışı çakar durumunda sürücünün ehliyeti ve aracı alınacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/ali-yerlikaya-yasa-disi-cakar-durumunda-surucunun-ehliyeti-ve-araci-alinacak-1100839697.html

09.11.2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Trafikten dijital dolandırıcılığa, uyuşturucuyla mücadeleden uluslararası operasyonlara kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu, “Makas atmayı da, yasa dışı çakar kullanımını da bitirmekte kararlıyız” dedi.Yerlikaya, bakanlığın kapsamlı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “İç güvenlik zor bir iş. 675 bin çalışanımız var. Göç ve AFAD bağlı kuruluşlarımız. 675 bin arkadaşımız kahramanca çalışıyor.” ifadelerini kullandı.Trafikteki temel amaçlarının kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunu söyleyen Yerlikaya şunları kaydetti:Çakara ağır cezaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı çakar kullanımına yönelik yeni uygulamaları şu sözlerle anlattı: Denetimlerin yüzde 378 arttığını belirterek, yasa dışı çakar kullanımına yönelik tepkilerin halk arasında da azaldığını vurguladı.Polislerin görev sırasında takacağı yaka kameralarıyla birlikte trafikte yeni bir dönem başladığını vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ dönemi bitiyor. Yaka kamerası olan yerlerde bu sözler yüzde 90 oranında azaldı. Polis şikayetleri de yüzde 90 düştü” dedi.“Makas atmayı bitirmekte kararlıyız”Yerlikaya, trafikte en tehlikeli ihlallerden biri olan makas atma konusunda kararlı olduklarını ifade etti: “Gereği Yapıldı” dönemi: Vatandaş görüntü gönderiyor”Yerlikaya, sosyal medyada hız ya da trafik ihlali gösterisi yapanlara karşı “Gereği Yapıldı” sistemiyle mücadele ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımız ihlalleri e-Devlet üzerinden bize gönderebilecek. Görüntüler geldiği anda kontrol sağlanacak ve gereği yapılacak.” dedi.Düğün konvoyu ve akrobatik sürüşlere sonİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğün konvoyu veya asker uğurlaması sırasında trafiği kapatanlara ağır cezalar uygulanacağını duyurdu: “Köprü, tünel, otoyolda durup eğleniyorsanız; 180 bin TL ceza ve 120 gün araç bağlama cezası geliyor. Bu tür davranışlara artık müsamaha yok, bıçak gibi bitecek.”Ayrıca, trafikte akrobatik hareket yapanların da 60 gün ehliyet ve araç bağlama cezası alacağını belirten Yerlikaya “Beş yıl içinde tekrar yaparsa ehliyeti tamamen iptal olacak.” dedi.Yeni kanun teklifinde alkollü araç kullananlara yönelik cezaların artırıldığını açıklayan Yerlikaya “Alkollü araç kullananlara 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyetine el koyma cezası geliyor. Uyuşturucu kullanan sürücülerin durumu ise çok daha vahim. Allah kimseyi onlarla karşılaştırmasın.” dedi.“Dur” İhtarıDur ihtarına uymayan sürücülere karşı sıfır tolerans uygulanacağını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Son 6 yılda bu nedenle 29 can kaybı, 9 şehirde 16 gazi var. Yeni sistemle 30 gün ehliyet, 30 gün araç bağlama ve 49 bin lira ceza verilecek. Dur ihtarına uymamak kesinlikle bitecek.” ifadelerini kullandı.Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı sürdürülen operasyonlarda önemli başarılar elde ettiklerini açıkladı: “1.367 organize suç örgütü çökertildi. 150 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.”“Suça Sürüklenen Çocuklara yeni düzenleme geliyor”Gençlerin korunmasına yönelik yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirten Yerlikaya, “12-18 yaş arası suça sürüklenen çocukların cezaları artık caydırıcı hale gelecek. Kimsenin aklından bile geçiremeyeceği bir sistem kuruyoruz. Kısa zamanda AK Parti Grubu bu teklifi Meclis’e getirecek.” dedi.

