https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/orban-zelenskiy-etrafindaki-yolsuzluk-skandalinin-ardindan-ukraynaya-finansal-destekten-vazgecti-1100976452.html

Orban, Zelenskiy etrafındaki yolsuzluk skandalının ardından Ukrayna'ya finansal destekten vazgeçti

Orban, Zelenskiy etrafındaki yolsuzluk skandalının ardından Ukrayna'ya finansal destekten vazgeçti

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, yolsuzluk skandalının ardından Ukrayna'nın Macaristan'dan finansal yardım beklememesi gerektiğini belirtti. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T17:04+0300

2025-11-13T17:04+0300

2025-11-13T17:04+0300

dünya

macaristan

viktor orban

ukrayna

vladimir zelenskiy

x

kiev

avrupa birliği

ab

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975569_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_f14bfc035f66d72bb828ccdba54a78bb.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal paylaşım platformu X hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının ardından Vladimir Zelenskiy'in Macaristan'dan maddi yardım beklememesi gerektiğini ifade etti.Orban, “Altın Ukrayna yanılsaması çöküyor. Başkanla sayısız bağlantısı olan bir askeri mafya ağı ifşa oldu. Macar halkının parasını Ukrayna'ya göndermeyeceğiz. Tüm bunlardan sonra, Kiev rejiminin liderinin finansal taleplerine ve şantajlarına kesinlikle boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Orban ayrıca, Avrupa Birliği’nin (AB) finansal yardımının Zelenskiy’in hükümet üyelerinin ceplerine gittiğini artık bilincine varmasının zamanı geldiğini de sözlerine ekledi.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.Ajansın sosyal medya paylaşımında, aramalar sırasında el konulan dolar dolu çantaların görüntüleri yer almıştı.Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, enerji sektöründeki yolsuzluk skandalının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/bati-basini-ukrayna-hukumeti-100-milyon-dolarlik-enerji-yolsuzluk-skandaliyla-sarsiliyor-1100964085.html

macaristan

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, viktor orban, ukrayna, vladimir zelenskiy, x, kiev, avrupa birliği, ab, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)