13.11.2025

Macaristan Başbakanı Orban, yolsuzluk skandalının ardından Ukrayna'nın Macaristan'dan finansal yardım beklememesi gerektiğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal paylaşım platformu X hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının ardından Vladimir Zelenskiy'in Macaristan'dan maddi yardım beklememesi gerektiğini ifade etti.Orban, “Altın Ukrayna yanılsaması çöküyor. Başkanla sayısız bağlantısı olan bir askeri mafya ağı ifşa oldu. Macar halkının parasını Ukrayna'ya göndermeyeceğiz. Tüm bunlardan sonra, Kiev rejiminin liderinin finansal taleplerine ve şantajlarına kesinlikle boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Orban ayrıca, Avrupa Birliği’nin (AB) finansal yardımının Zelenskiy’in hükümet üyelerinin ceplerine gittiğini artık bilincine varmasının zamanı geldiğini de sözlerine ekledi.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.Ajansın sosyal medya paylaşımında, aramalar sırasında el konulan dolar dolu çantaların görüntüleri yer almıştı.Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, enerji sektöründeki yolsuzluk skandalının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.
Macaristan Başbakanı Orban, yolsuzluk skandalının ardından Ukrayna'nın Macaristan'dan finansal yardım beklememesi gerektiğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal paylaşım platformu X hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının ardından Vladimir Zelenskiy'in Macaristan'dan maddi yardım beklememesi gerektiğini ifade etti.
Orban, “Altın Ukrayna yanılsaması çöküyor. Başkanla sayısız bağlantısı olan bir askeri mafya ağı ifşa oldu. Macar halkının parasını Ukrayna'ya göndermeyeceğiz. Tüm bunlardan sonra, Kiev rejiminin liderinin finansal taleplerine ve şantajlarına kesinlikle boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Orban ayrıca, Avrupa Birliği’nin (AB) finansal yardımının Zelenskiy’in hükümet üyelerinin ceplerine gittiğini artık bilincine varmasının zamanı geldiğini de sözlerine ekledi.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.
Ajansın sosyal medya paylaşımında, aramalar sırasında el konulan dolar dolu çantaların görüntüleri yer almıştı.
Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, enerji sektöründeki yolsuzluk skandalının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.