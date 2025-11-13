https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/bati-basini-ukrayna-hukumeti-100-milyon-dolarlik-enerji-yolsuzluk-skandaliyla-sarsiliyor-1100964085.html
Batı basını: Ukrayna hükümeti 100 milyon dolarlık enerji yolsuzluk skandalıyla sarsılıyor
Batı basını: Ukrayna hükümeti 100 milyon dolarlık enerji yolsuzluk skandalıyla sarsılıyor
Ukrayna, Zelenskiy hükümetinde görev yapan üst düzey bir yetkiliyi, en az beş kişinin suçlandığı 100 milyon dolarlık geniş kapsamlı bir enerji yolsuzluğu ile... 13.11.2025
Yolsuzlukla suçlanan kişilerden biri, şu anda görevden alınan Adalet Bakanı Herman Haluşçenko'nun eski danışmanıydı. Haluşçenko, daha önce Vladimir Zelenskiy hükümetinde Enerji Bakanı olarak görev yapmıştı.Diğer isim ise Zelenskiy'nin uzun süredir yakın siyasi müttefiki olan Timur Mindich. Mindich, Zelenskiy'nin eğlence kariyerinin başlangıcında önemli rol oynayan televizyon stüdyosunun da ortağı.Yasadışı fonlar 'arka ofisten' aktarıldıYaklaşık 100 milyon dolar tutarındaki yasa dışı fonların, Kiev merkezli ve Mindich'in kontrolünde olduğu öne sürülen bir 'arka ofis' üzerinden aklandığı bildiriliyor. Mindich'in ise ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.Uluslararası ajanslar özetlediği mekanizmaya göre, "Yükleniciler, sunulan hizmetlerin ödemesinin engellenmemesi ya da tedarikçi statülerini kaybetmemek için bu rüşvetleri ödemeye zorlandı."Mindich'in, etkisini kullanarak bu para akışını yönlendirdiği ve kara para aklama sürecini organize ettiği öne sürülüyor.'AB adaylık süreci tehlikeye girebilir'Ukraynalı siyaset analisti Volodimir Fesenko, Liga.net için kaleme aldığı yazıda soruşturmayı Zelenskiy için 'bir saatli bomba' olarak nitelendirdi.Washington Times "Yolsuzluk karşıtı bir platformla seçilen Zelenskiy, şimdi hem yakın çevresini hem de son derece hassas bir sektörü ilgilendiren bir skandalın merkezinde yer alıyor" vurgusu yaparken ekledi:
Ukrayna, Zelenskiy hükümetinde görev yapan üst düzey bir yetkiliyi, en az beş kişinin suçlandığı 100 milyon dolarlık geniş kapsamlı bir enerji yolsuzluğu ile çalkalanırken Batı basınına konuşan analistler gelişmeleri ‘Zelenskiy için saatli bomba’ olarak niteledi, Washington Times, gelişmelerin AB adaylık sürecini tehlikeye atabileceğini söyledi.
Yolsuzlukla suçlanan kişilerden biri, şu anda görevden alınan Adalet Bakanı Herman Haluşçenko'nun eski danışmanıydı. Haluşçenko, daha önce Vladimir Zelenskiy hükümetinde Enerji Bakanı olarak görev yapmıştı.
Diğer isim ise Zelenskiy’nin uzun süredir yakın siyasi müttefiki olan Timur Mindich. Mindich, Zelenskiy’nin eğlence kariyerinin başlangıcında önemli rol oynayan televizyon stüdyosunun da ortağı.
Yasadışı fonlar 'arka ofisten' aktarıldı
Yaklaşık 100 milyon dolar tutarındaki yasa dışı fonların, Kiev merkezli ve Mindich’in kontrolünde olduğu öne sürülen bir 'arka ofis' üzerinden aklandığı bildiriliyor. Mindich’in ise ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.
Uluslararası ajanslar özetlediği mekanizmaya göre, “Yükleniciler, sunulan hizmetlerin ödemesinin engellenmemesi ya da tedarikçi statülerini kaybetmemek için bu rüşvetleri ödemeye zorlandı.”
Mindich’in, etkisini kullanarak bu para akışını yönlendirdiği ve kara para aklama sürecini organize ettiği öne sürülüyor.
‘AB adaylık süreci tehlikeye girebilir’
Ukraynalı siyaset analisti Volodimir Fesenko, Liga.net için kaleme aldığı yazıda soruşturmayı Zelenskiy için 'bir saatli bomba' olarak nitelendirdi.
Washington Times "Yolsuzluk karşıtı bir platformla seçilen Zelenskiy, şimdi hem yakın çevresini hem de son derece hassas bir sektörü ilgilendiren bir skandalın merkezinde yer alıyor" vurgusu yaparken ekledi:
Bu arada, Batılı diplomatlar özel görüşmelerde, Kiev’in görünür biçimde yargı süreçlerini işletmemesi halinde, Avrupa Birliği adaylık süreci ve dış yardımlarının tehlikeye girebileceği yönünde endişelerini dile getirdi.