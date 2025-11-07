https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/bilim-insanlari-kanitladi-evren-bir-simulasyon-degil-1100818382.html

Bilim insanları kanıtladı: Evren bir simülasyon değil

Yeni araştırma, evrenin tamamen algoritmik bir yapıya dayanamayacağını matematiksel olarak ortaya koydu. Detaylar haberde...

2025-11-07T13:27+0300

2025-11-07T13:27+0300

2025-11-07T13:27+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100818226_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_08d8b256e8d3e2512ecc7f83374b3ba3.jpg

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi (UBC) araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, evrenin bir simülasyon olamayacağını matematiksel olarak kanıtladıklarını öne sürüyor. Bulgular, Journal of Holography Applications in Physics dergisinde yayımlandı.'Evren tamamen algoritmik olamaz'UBC'den fizikçi Mir Faizal liderliğindeki ekip, araştırmalarında evrendeki tüm olguların algoritmalarla açıklanıp açıklanamayacağını inceledi. Bilim insanlarına göre herhangi bir simülasyon, ne kadar gelişmiş olursa olsun, algoritmalar üzerine kurulu olmak zorunda. Ancak bazı temel doğa ilkeleri algoritmik olarak tanımlanamaz.Faizal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:Araştırma ekibi, Gödel’in eksiklik teoremleri, Tarski’nin tanımsızlık teoremi ve Chaitin’in bilgi kuramı eksiklik ilkeleri gibi karmaşık matematiksel kavramlardan yararlandı. Bu teoremler, algoritmaların tanımlayamayacağı alanlar olduğunu ortaya koyuyor.Bilim insanları, bu sonuçların 'evrenin bütünüyle algoritmik bir modelle açıklanamayacağını' ve dolayısıyla 'bir simülasyon olamayacağını' gösterdiğini belirtiyor:Platon yeniden gündemdeAraştırmada ayrıca, matematiğin kendi içinde ‘gerçeklikten daha gerçek’ bir alan olarak görüldüğü Platoncu düşünceye de atıfta bulunuluyor. Bilim insanları, zaman ve mekanın bile bu matematiksel düzlemden türediğini, ancak bu düzlemin bile algoritmik olarak tanımlanamayabileceğini vurguluyor.Faizal, son olarak şu ifadeyi kullandı:Bilim kurgu değil, bilimsel kanıtUzmanlara göre bu çalışma, simülasyon teorisini tamamen çürütmese de, güçlü bir metafizik karşı argüman sunuyor. Yani, evrende 'gerçekliğin aslı' üzerine süren binlerce yıllık tartışmada, bu kez 'gerçek olanın' galip geldiği söylenebilir.

