Maya uygarlığının en eski anıtı evrenin haritası mı?

Meksika'nın Tabasco kentinde bulunan Maya uygarlığına ait dev anıt, evrenin düzenini temsil ediyor olabilir. Bilim insanları, Aguada Fenix adlı arkeolojik... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Meksika'nın güneydoğu sınırına yakın Tabasco eyaletindeki Maya bölgesinde 2020 yılında dev bir antik anıt keşfedilmişti. Bilim insanları yaklaşık 5 yıldır sürdürdükleri kazılar sonucunda Aguada Fenix adlı alanda bulunan dev anıtın ana eksenlerinin 9 ve 7,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ortaya çıkardı. MÖ 1000 yılına tarihlenen bu anıtı inceleyen bilim insanları, son kazıda erken dönem Maya ritüelleri hakkında törensel eserlerin saklandığı haç biçimli bir çukuru ortaya çıkardı.Bulguları bilim dergisinde yayınlayan bilim insanları, anıtın merkez çizgisinin 17 Ekim ve 24 Şubat'ta doğan güneşle aynı hizaya geldiğini ve bunun muhtemelen Mezoamerikan ritüel takviminin 260 günlük döngüsünün yarısını temsil eden 130 günlük bir süre olduğunu ifade etti. Haç biçimli çukurlarda bulunan mavi, yeşil ve sarı pigmentlerin yönlere göre yerleştirildiğini ifade eden araştırmacılar, bu renk düzeninin Maya mitolojisinde evrenin dört yönünü anlatan kozmogramlarda ortaya çıktığını vurguluyor.

