https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/maya-uygarliginin-en-eski-aniti-evrenin-haritasi-mi-1100784903.html
Maya uygarlığının en eski anıtı evrenin haritası mı?
Maya uygarlığının en eski anıtı evrenin haritası mı?
Sputnik Türkiye
Meksika'nın Tabasco kentinde bulunan Maya uygarlığına ait dev anıt, evrenin düzenini temsil ediyor olabilir. Bilim insanları, Aguada Fenix adlı arkeolojik... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T13:21+0300
2025-11-06T13:21+0300
2025-11-06T13:21+0300
yaşam
maya
meksika
maya uygarlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100789420_0:125:2363:1454_1920x0_80_0_0_4eee66de7a3dc902fed54dfd3eebb6c5.jpg
Meksika'nın güneydoğu sınırına yakın Tabasco eyaletindeki Maya bölgesinde 2020 yılında dev bir antik anıt keşfedilmişti. Bilim insanları yaklaşık 5 yıldır sürdürdükleri kazılar sonucunda Aguada Fenix adlı alanda bulunan dev anıtın ana eksenlerinin 9 ve 7,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ortaya çıkardı. MÖ 1000 yılına tarihlenen bu anıtı inceleyen bilim insanları, son kazıda erken dönem Maya ritüelleri hakkında törensel eserlerin saklandığı haç biçimli bir çukuru ortaya çıkardı.Bulguları bilim dergisinde yayınlayan bilim insanları, anıtın merkez çizgisinin 17 Ekim ve 24 Şubat'ta doğan güneşle aynı hizaya geldiğini ve bunun muhtemelen Mezoamerikan ritüel takviminin 260 günlük döngüsünün yarısını temsil eden 130 günlük bir süre olduğunu ifade etti. Haç biçimli çukurlarda bulunan mavi, yeşil ve sarı pigmentlerin yönlere göre yerleştirildiğini ifade eden araştırmacılar, bu renk düzeninin Maya mitolojisinde evrenin dört yönünü anlatan kozmogramlarda ortaya çıktığını vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/3-bin-yillik-gizemli-maya-kenti-bulundu-los-abuelos-1096647272.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100789420_129:0:2232:1577_1920x0_80_0_0_1fc2f886d106322f3fbd4b989cc577b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
maya, meksika, maya uygarlığı
maya, meksika, maya uygarlığı
Maya uygarlığının en eski anıtı evrenin haritası mı?
Meksika'nın Tabasco kentinde bulunan Maya uygarlığına ait dev anıt, evrenin düzenini temsil ediyor olabilir. Bilim insanları, Aguada Fenix adlı arkeolojik alanda bulunan dev yapının evreni sembolize eden bir kozmogram olabileceğini belirtti.
Meksika'nın güneydoğu sınırına yakın Tabasco eyaletindeki Maya bölgesinde 2020 yılında dev bir antik anıt keşfedilmişti. Bilim insanları yaklaşık 5 yıldır sürdürdükleri kazılar sonucunda Aguada Fenix adlı alanda bulunan dev anıtın ana eksenlerinin 9 ve 7,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ortaya çıkardı.
MÖ 1000 yılına tarihlenen bu anıtı inceleyen bilim insanları, son kazıda erken dönem Maya ritüelleri hakkında törensel eserlerin saklandığı haç biçimli bir çukuru ortaya çıkardı.
Bulguları bilim dergisinde yayınlayan bilim insanları, anıtın merkez çizgisinin 17 Ekim ve 24 Şubat'ta doğan güneşle aynı hizaya geldiğini ve bunun muhtemelen Mezoamerikan ritüel takviminin 260 günlük döngüsünün yarısını temsil eden 130 günlük bir süre olduğunu ifade etti.
Haç biçimli çukurlarda bulunan mavi, yeşil ve sarı pigmentlerin yönlere göre yerleştirildiğini ifade eden araştırmacılar, bu renk düzeninin Maya mitolojisinde evrenin dört yönünü anlatan kozmogramlarda ortaya çıktığını vurguluyor.