İngiliz Olimpiyat Adayı Rozentals, uçakta çektiği video nedeniyle spordan men edildi: 'Cinsel eylemde bulundu'

Britanyalı kano sporcusu Kurts Adams Rozentals, sosyal medyada paylaştığı “cinsel içerikli uçak videosu” nedeniyle iki yıl boyunca yarışmalardan men edildi.Paddle UK adlı federasyon, 23 yaşındaki sporcunun davranışının “branşın itibarına ciddi zarar verdiğini” belirterek, Rozentals’ı dünya klasman programından çıkardı.Disiplin kurulu, sporcuyu “ağır uygunsuzluk” nedeniyle suçlu buldu. Rozentals, üç yıl sonra düzenlenecek 2028 Los Angeles Olimpiyatları için aldığı fonu da kaybetti.Rozentals: Bu Kadar sert olmamalıydıKararın ardından Sky News’a konuşan Rozentals, cezanın “aşırı sert” olduğunu savundu:Sporcu, videonun “müstehcen değil, sadece sınırları zorlayan (edgy)” bir içerik olduğunu iddia etti.Instagram’dan kaldırılmayan videonun, Paddle UK’nin “profesyonel imaj” politikasıyla uyuşmadığını kabul etti.“OnlyFans ya da Olimpiyat arasında kaldım”Rozentals, geçimini sağlamakta zorlandığını ve bu nedenle OnlyFans üzerinden içerik üretmeye başladığını söyledi. Federasyondan yılda 16.000 sterlin maaş aldığını, ancak sadece 2025’in ilk beş ayında sosyal medya içeriklerinden 100.000 sterlin kazandığını açıkladı.“Zengin olmak için değil, anneme daha iyi bir hayat sunmak için yapıyorum,”diyen Rozentals, “Bir şekilde Olimpiyatlara gideceğim” ifadeleriyle kararlılığını vurguladı.Federasyondan sert yanıt: 'i̇tibarımızı zedeledi'Paddle UK, yaptığı açıklamada sporcunun “ahlaka aykırı davranış” sergileyerek federasyonun adını lekelediğini belirtti:“Rozentals, Instagram hesabında açık içerikli bir video paylaşmıştır. Bu davranış, ahlak dışı ve uygunsuz davranış politikamızı ihlal etmiştir.”Kuruluş ayrıca, sporcunun “cezanın OnlyFans hesabıyla ilgili olduğu yönünde basına yanlış bilgi verdiğini” de ekledi.Federasyon, disiplin kararının “gerekli ve orantılı bir yaptırım” olduğunu belirterek, “tüm sporcular için güvenli ve saygılı bir ortam sağlamaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

