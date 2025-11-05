https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/futbolcularda-yeni-akim-icardi-kerem-akturkoglu-ve-caner-erkin-de-katildi-1100747540.html
Futbolcularda yeni akım: Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Caner Erkin de katıldı
Futbolcular arasında yeni bir akım başladı. Ünlü futbolcular eşlerinin veya sevgililerinin adlarını futbol ayakkabısına yazdırmaya başladı. Yeni akıma katılan... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, futbolcular arasında başlayan yeni akıma katıldı. Bazı futbolcular gibi Icardi, aşkını göstermek için farklı bir yol seçti ve futbol ayakkabısına sevgilisinin adını yazdırdı.Wanda Nara ile olaylı boşanmasının ardından mutluluğu Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez’de bulan Icardi, en son nişanlandığını açıklamıştı. Ünlü futbolcu, sosyal medyada sık sık paylaştığı fotoğraflarla ilişkisini gözler önüne sererken, bu kez de kramponuna China Suarez'in adını yazarak dikkat çekti.Akıma katılan diğer futbolcular arasına Kerem Aktürkoğlu ve Caner Erkin de katıldı. Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu da eşi Ceren Aktürkoğlu'nun adını kramponuna yazdırmıştı. Caner Erkin de akıma katılarak futbol ayakkabısına eşi Şükran Ovalı'nın ismini "Şukom" olarak yazdırdı.
