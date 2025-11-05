https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/futbolcularda-yeni-akim-icardi-kerem-akturkoglu-ve-caner-erkin-de-katildi-1100747540.html

Futbolcularda yeni akım: Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Caner Erkin de katıldı

Futbolcularda yeni akım: Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Caner Erkin de katıldı

Sputnik Türkiye

Futbolcular arasında yeni bir akım başladı. Ünlü futbolcular eşlerinin veya sevgililerinin adlarını futbol ayakkabısına yazdırmaya başladı. Yeni akıma katılan... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T10:11+0300

2025-11-05T10:11+0300

2025-11-05T10:11+0300

spor

kerem aktürkoğlu

caner erkin

china suarez

mauro icardi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100748769_0:473:1549:1344_1920x0_80_0_0_7a781230ded6e3df7b71433320256757.png

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, futbolcular arasında başlayan yeni akıma katıldı. Bazı futbolcular gibi Icardi, aşkını göstermek için farklı bir yol seçti ve futbol ayakkabısına sevgilisinin adını yazdırdı.Wanda Nara ile olaylı boşanmasının ardından mutluluğu Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez’de bulan Icardi, en son nişanlandığını açıklamıştı. Ünlü futbolcu, sosyal medyada sık sık paylaştığı fotoğraflarla ilişkisini gözler önüne sererken, bu kez de kramponuna China Suarez'in adını yazarak dikkat çekti.Akıma katılan diğer futbolcular arasına Kerem Aktürkoğlu ve Caner Erkin de katıldı. Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu da eşi Ceren Aktürkoğlu'nun adını kramponuna yazdırmıştı. Caner Erkin de akıma katılarak futbol ayakkabısına eşi Şükran Ovalı'nın ismini "Şukom" olarak yazdırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/uefa-sampiyonlar-ligi-4-hafta-liverpool-real-madridi-1-0-yendi-1100745758.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kerem aktürkoğlu, caner erkin, china suarez, mauro icardi