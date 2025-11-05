Türkiye
'Burevestnik füzesi ve Poseidon insansız sualtı aracı Putin'in Batı'ya verdiği önemli bir mesaj'
'Burevestnik füzesi ve Poseidon insansız sualtı aracı Putin'in Batı'ya verdiği önemli bir mesaj'
Rusya'nın test ettiği yeni silahlardan övgüyle bahseden Suriyeli uzman Al-Asfari, Putin'in Batı'ya önemli bir mesaj gönderdiğinin altını çizdi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
17:59 05.11.2025 (güncellendi: 18:05 05.11.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Perm kentindeki silah ve askeri teçhizat sergisinde Rus savunma sanayisinin ürünlerini inceledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Perm kentindeki silah ve askeri teçhizat sergisinde Rus savunma sanayisinin ürünlerini inceledi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© Sputnik / Михаил Синицын
Abone ol
Rusya'nın test ettiği yeni silahlardan övgüyle bahseden Suriyeli uzman Al-Asfari, Putin'in Batı'ya önemli bir mesaj gönderdiğinin altını çizdi.
Suriyeli siyaset bilimci Ala Al-Asfari, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in test edildiğini duyurduğu nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesi ve Poseidon nükleer insansız sualtı aracının Batı'ya verilen önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.

Sputnik'e demeç veren Al-Asfari, "Rus liderin kıtalararası ve benzersiz füze sistemlerinin geliştirildiğini duyurması olağanüstü bir öneme sahip. Bu adım, yalnızca güç dilini anlayan Batı için, Rusya'nın kolay bir hedef olmadığını ve sonsuza dek karşı konulamayacağını vurguluyor" dedi.

Putin'in bu önemli silahları Rusya ile Avrupa arasındaki gerginliğin devam ettiği bir dönemde duyurduğuna ve hiçbir hava savunma sisteminin engelleyemeyeceği nükleer füzelerin varlığının dünyaya ilan edildiğine dikkat çeken Al-Asfari, "Bu çok güçlü bir sinyal: Rusya ile oynanamaz veya Rusya'ya saldırılamaz. Batı, karşılıklı çıkarların savaşa giden yoldan çok daha öncelikli olduğunu anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Yeni füze sisteminin, özellikle de engellenmesi imkansız olan Burevestnik'in Batı'da ciddi endişelere yol açtığını kaydeden Al-Asfari, bu silahların Rusya'nın 'küresel güç merkezi' statüsünü teyit ettiğini vurguladı.

Burevestnik

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin ve Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurmuştu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında nükleer motorla 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtmişti. Uçuşun yaklaşık 15 saat sürdüğünü kaydetmişti.

Poseidon

Öte yandan Putin, Poseidon nükleer insansız sualtı aracının 28 Ekim'de test edildiğini açıklamıştı.

Rus savunma sanayisinin bu testle büyük bir başarıya imza attığını altını çizen Putin, "Bu büyük bir başarı, zira Burevestnik'te bahsettiğim tüm avantajlara ek olarak, Poseidon aynı zamanda minimal boyutlara da sahip. Oradaki (Poseidon) bir denizaltının nükleer reaktörünün 1000'de 1'i kadarken, buradaki (Burevestnik) bir denizaltının nükleer reaktörünün 100'de 1'i kadar. Ancak Poseidon'un gücü, en gelişmiş kıtalararası füzemiz Sarmat'ınkinden bile önemli ölçüde daha fazla. Üstelik bu insansız aracın hızı ve hareket derinliği dünyada emsalsiz. Yakın gelecekte ortaya çıkması pek olası değil. Onu engellemek için mevcut bir yöntem de yok" vurgusu yapmıştı.
