ABD, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi

ABD, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi

05.11.2025

Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde konuşlu ABD Uzay Kuvvetleri 30. Uzay Kanadı'ndan yapılan açıklamaya göre, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip silahsız Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test maksatlı fırlatması gerçekleştirildi.Açıklamada, "5 Kasım 2025'te ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, silahsız Minuteman III kıtalararası balistik füzesini test etti" ifadelerine yer verildi.Füze yaklaşık 4 bin 200 mil kat ederek varış noktası olan Kwajalein Atolü'ne ulaştı.Bu, son iki ayda gerçekleştirilen ikinci test oldu. Daha önce Eylül ayında, ABD Denizaltı Kuvvetleri Atlantik Okyanusu'na dört adet silahsız Trident II D5 füzesi fırlatmıştı. Minuteman III füzesi ise daha önce Şubat ayında test edilmişti.Daha önce ABD basını testin, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak bir Minuteman III füzesiyle yapılacağı duyurmuştu.Kremlin: Nükleer silah test etmiyoruzTrump'ın bazı ülkelerin nükleer silah test ettiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer kastedilen Rusya'nın gerçekleştirdiği son testler ise, Trump'ın elindeki bilgilerin yanlış olduğunu vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Burevestnik nükleer motorlu kıtalararası seyir füzesi ile Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurması, uluslararası gündemde önemli bir yer edinirken ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında bazı ülkelerin nükleer silah test ettiğini dile getirmişti. Trump'ın sözlerine yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan Trump, açıklamasında diğer ülkelerin güya nükleer silah denemeleri yaptığından bahsetti. Eğer burada Burevestnik'in testi kastediliyorsa, o zaman bu hiçbir şekilde nükleer test değildir. Burevestnik ve Poseidon testlerine ilişkin bilgilerin Başkan Trump'a doğru bir şekilde iletildiğini umuyoruz. Bunlar hiçbir şekilde nükleer test olarak yorumlanamaz" ifadelerini kullanmıştı. Bununla beraber Peskov, Putin'in herhangi bir ülkenin nükleer test yasağını ihlal etmesi halinde Rusya'nın oluşan duruma uygun şekilde hareket edeceği uyarısında bulunduğunu ve bunu defalarca dile getirdiğini anımsatmıştı.'Yeni bir silahlanma yarışına girilmedi'Trump'ın ABD'nin nükleer silah denemelerinin yeniden başlatılmasını emretmesini de yorumlayan Kremlin Sözcüsü, Moskova ve Washington'un yeni bir silahlanma yarışına girmediği mesajını verdi. Peskov, ABD'nin egemen bir ülke olduğunu ve egemen kararlar hakkının bulunduğunu da kaydetti.

