https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/orban-tusk-polonyayi-brukselin-vasalina-donusturdu-1100676337.html

Orban: Tusk, Polonya’yı Brüksel’in ‘vasalına’ dönüştürdü

Orban: Tusk, Polonya’yı Brüksel’in ‘vasalına’ dönüştürdü

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ı Ukrayna’daki savaşı kışkırtmak ve Batı’ya teslim olmakla suçladı. 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T21:07+0300

2025-11-01T21:07+0300

2025-11-01T21:05+0300

dünya

viktor orban

macaristan

polonya

donald tusk

ukrayna

avrupa

brüksel

x

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093603991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa692ddcdf120c76220ebccec152a93f.jpg

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ı Ukrayna meselesindeki agresif politikaları nedeniyle sosyal medya platformu X üzerinden sert şekilde eleştirdi.Orban, Tusk’ı ‘savaş kışkırtıcısı’ olmakla suçlayarak, “Tusk, Avrupa'da en çok ses çıkaran savaş kışkırtıcılarından biri haline geldi, ancak askeri politikası başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ukrayna Avrupa'dan gelen parayı kaybediyor ve Polonyalılar ise savaştan bıkmış durumda” ifadelerine yer verdi.Macar lider, Tusk’ın Polonya’nın dış politikasını artık değiştiremeyeceğini çünkü Polonya’yı Brüksel’in bir ‘vasalı’ haline getirdiğini ifade etti.Ekim ayında Orban, Tusk’ın Polonya’yı Ukrayna’daki çatışmanın bir parçası olarak gördüğünü, Macaristan’ın ise barışçıl bir çözümden yana olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/trump-macaristani-rus-petrolune-yonelik-yaptirimlardan-muaf-tutmayi-reddetti-1100658623.html

macaristan

polonya

ukrayna

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, macaristan, polonya, donald tusk, ukrayna, avrupa, brüksel, x