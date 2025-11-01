https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/orban-tusk-polonyayi-brukselin-vasalina-donusturdu-1100676337.html
Orban: Tusk, Polonya’yı Brüksel’in ‘vasalına’ dönüştürdü
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ı Ukrayna’daki savaşı kışkırtmak ve Batı’ya teslim olmakla suçladı. 01.11.2025, Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ı Ukrayna meselesindeki agresif politikaları nedeniyle sosyal medya platformu X üzerinden sert şekilde eleştirdi.Orban, Tusk’ı ‘savaş kışkırtıcısı’ olmakla suçlayarak, “Tusk, Avrupa'da en çok ses çıkaran savaş kışkırtıcılarından biri haline geldi, ancak askeri politikası başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ukrayna Avrupa'dan gelen parayı kaybediyor ve Polonyalılar ise savaştan bıkmış durumda” ifadelerine yer verdi.Macar lider, Tusk’ın Polonya’nın dış politikasını artık değiştiremeyeceğini çünkü Polonya’yı Brüksel’in bir ‘vasalı’ haline getirdiğini ifade etti.Ekim ayında Orban, Tusk’ın Polonya’yı Ukrayna’daki çatışmanın bir parçası olarak gördüğünü, Macaristan’ın ise barışçıl bir çözümden yana olduğunu belirtmişti.
