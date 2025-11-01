https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/trump-macaristani-rus-petrolune-yonelik-yaptirimlardan-muaf-tutmayi-reddetti-1100658623.html
Trump, Macaristan’ı Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan muaf tutmayı reddetti
Trump, Macaristan’ı Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan muaf tutmayı reddetti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ülkesinin Rus petrolüne karşı yaptırımlardan muaf tutulması isteğini reddettiğini açıkladı. 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T00:09+0300
2025-11-01T00:09+0300
2025-11-01T00:09+0300
dünya
macaristan
donald trump
washington
viktor orban
rus petrolü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281157_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_2ce6cdbb48f4990f62509b5bb35c9690.jpg
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump’tan ülkesinin Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan çıkarılmasını talep etti, ancak Trump bu isteği kabul etmedi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Orban muafiyet talebinde bulundu, ancak biz henüz izin vermedik. Evet, böyle bir talepte bulundu" ifadelerini kullandı.Orban, ülkesinin özel durumunun Washington tarafından yeterince anlaşılmadığını belirterek, Macaristan’ın denize kıyısının bulunmadığını ve kendi petrol kaynaklarının ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetmediğini vurgulamıştı. Orban, bu nedenle Rus enerji kaynaklarına erişimin hayati olduğunu, aksi takdirde ülkedeki enerji fiyatlarının hızla yükseleceğini söylemişti.Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas da Trump’ın önceki yıllarda Rus enerji kaynaklarına ilişkin benzer bir tutumu sürdürmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Macaristan’ın Rus enerji kaynaklarına olan ilgisini, bu kaynakların küresel ölçekte rekabetçi olmasına bağlayarak, “Her ülke enerji gibi stratejik ürünleri en yüksek kaliteyle, büyük miktarlarda ve en uygun fiyata satın almak ister" demişti.Geçtiğimiz hafta ABD, Rus enerji tedarikçilerine ve bağlı şirketlerine yönelik yeni bir yaptırım paketi açıklamıştı. Bu kapsamda Macaristan’a petrol sağlayan Lukoil de yaptırım listesine dahil edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/orban-ukraynayi-destekleyenler-savasi-destekliyor-1100656905.html
macaristan
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281157_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_4afb40fdd5fb29f2c50308e9dda6058c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
macaristan, donald trump, washington, viktor orban, rus petrolü
macaristan, donald trump, washington, viktor orban, rus petrolü
Trump, Macaristan’ı Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan muaf tutmayı reddetti
ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ülkesinin Rus petrolüne karşı yaptırımlardan muaf tutulması isteğini reddettiğini açıkladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump’tan ülkesinin Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan çıkarılmasını talep etti, ancak Trump bu isteği kabul etmedi.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Orban muafiyet talebinde bulundu, ancak biz henüz izin vermedik. Evet, böyle bir talepte bulundu" ifadelerini kullandı.
Orban, ülkesinin özel durumunun Washington tarafından yeterince anlaşılmadığını belirterek, Macaristan’ın denize kıyısının bulunmadığını ve kendi petrol kaynaklarının ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetmediğini vurgulamıştı. Orban, bu nedenle Rus enerji kaynaklarına erişimin hayati olduğunu, aksi takdirde ülkedeki enerji fiyatlarının hızla yükseleceğini söylemişti.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas da Trump’ın önceki yıllarda Rus enerji kaynaklarına ilişkin benzer bir tutumu sürdürmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Macaristan’ın Rus enerji kaynaklarına olan ilgisini, bu kaynakların küresel ölçekte rekabetçi olmasına bağlayarak, “Her ülke enerji gibi stratejik ürünleri en yüksek kaliteyle, büyük miktarlarda ve en uygun fiyata satın almak ister" demişti.
Geçtiğimiz hafta ABD, Rus enerji tedarikçilerine ve bağlı şirketlerine yönelik yeni bir yaptırım paketi açıklamıştı. Bu kapsamda Macaristan’a petrol sağlayan Lukoil de yaptırım listesine dahil edildi.