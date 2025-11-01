Trump, Macaristan’ı Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan muaf tutmayı reddetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/trump-macaristani-rus-petrolune-yonelik-yaptirimlardan-muaf-tutmayi-reddetti-1100658623.html

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump’tan ülkesinin Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan çıkarılmasını talep etti, ancak Trump bu isteği kabul etmedi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Orban muafiyet talebinde bulundu, ancak biz henüz izin vermedik. Evet, böyle bir talepte bulundu" ifadelerini kullandı.Orban, ülkesinin özel durumunun Washington tarafından yeterince anlaşılmadığını belirterek, Macaristan’ın denize kıyısının bulunmadığını ve kendi petrol kaynaklarının ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetmediğini vurgulamıştı. Orban, bu nedenle Rus enerji kaynaklarına erişimin hayati olduğunu, aksi takdirde ülkedeki enerji fiyatlarının hızla yükseleceğini söylemişti.Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas da Trump’ın önceki yıllarda Rus enerji kaynaklarına ilişkin benzer bir tutumu sürdürmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Macaristan’ın Rus enerji kaynaklarına olan ilgisini, bu kaynakların küresel ölçekte rekabetçi olmasına bağlayarak, “Her ülke enerji gibi stratejik ürünleri en yüksek kaliteyle, büyük miktarlarda ve en uygun fiyata satın almak ister" demişti.Geçtiğimiz hafta ABD, Rus enerji tedarikçilerine ve bağlı şirketlerine yönelik yeni bir yaptırım paketi açıklamıştı. Bu kapsamda Macaristan’a petrol sağlayan Lukoil de yaptırım listesine dahil edildi.

