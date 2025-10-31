https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/soygu-2018de-burevestnik-ve-poseidona-inanmayanlar-artik-inanmak-zorunda-1100644056.html

Şoygu: 2018'de Burevestnik ve Poseidon'a inanmayanlar artık inanmak zorunda

Şoygu: 2018'de Burevestnik ve Poseidon'a inanmayanlar artık inanmak zorunda

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin'in test edildiğini duyurduğu Burevestnik ve Poseidon silahlarının yankısı devam ediyor. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T13:54+0300

2025-10-31T13:54+0300

2025-10-31T14:00+0300

dünya

şoygu

rusya

poseidon

burevestnik

vladimir putin

sergey şoygu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087896651_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_66ea4df0375419ae3a71c7492314d0cb.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Burevestnik nükleer motorlu kıtalararası seyir füzesi ile Poseidon nükleer insansız sualtı aracının sürpriz olmaması gerektiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu silahları 2018'de duyurduğunu söyledi.Şoygu, "Sorun şu ki, belki bazıları o zamanlar buna inanmamıştı. Artık inanmak zorundalar" ifadelerini kullandı.Nükleer testlerin hiçbir ülkede durdurulmadığını kaydeden Şoygu, "Testler hiçbir ülkede tek bir gün veya tek bir saat dahi durmadı. Ancak, tek husus, bunların özellikle hesaplama teknolojisinin uygulanmasıyla gerçekleştirilmesiydi ve bunlar fiziksel testler değil, matematiksel modellerdi" diye konuştu. Rus yetkili, bu tür testlerin yapıldığını zira tüm bunların sürekli dikkat, sürekli iyileştirme gerektirdiğini sözlerine ekledi.BurevestnikDaha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin ve Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında nükleer motorla 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtmişti. Uçuşun yaklaşık 15 saat sürdüğünü kaydetmişti.PoseidonÖte yandan Putin, Poseidon nükleer insansız sualtı aracının 28 Ekim'de test edildiğini açıklamıştı. Rus savunma sanayisinin bu testle büyük bir başarıya imza attığını altını çizen Putin, "Bu büyük bir başarı, zira Burevestnik'te bahsettiğim tüm avantajlara ek olarak, Poseidon aynı zamanda minimal boyutlara da sahip. Oradaki (Poseidon) bir denizaltının nükleer reaktörünün 1000'de 1'i kadarken, buradaki (Burevestnik) bir denizaltının nükleer reaktörünün 100'de 1'i kadar. Ancak Poseidon'un gücü, en gelişmiş kıtalararası füzemiz Sarmat'ınkinden bile önemli ölçüde daha fazla. Üstelik bu insansız aracın hızı ve hareket derinliği dünyada emsalsiz. Yakın gelecekte ortaya çıkması pek olası değil. Onu engellemek için mevcut bir yöntem de yok" vurgusu yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/rusyadan-kusatma-aciklamasi-kiev-uluslararasi-toplumu-ve-ukrayna-halkini-kandirmaya-calisiyor-1100640373.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şoygu, rusya, poseidon, burevestnik, vladimir putin, sergey şoygu