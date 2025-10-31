https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/rusyadan-kusatma-aciklamasi-kiev-uluslararasi-toplumu-ve-ukrayna-halkini-kandirmaya-calisiyor-1100640373.html

Rusya'dan 'kuşatma' açıklaması: Kiev, uluslararası toplumu ve Ukrayna halkını kandırmaya çalışıyor

Rusya'dan 'kuşatma' açıklaması: Kiev, uluslararası toplumu ve Ukrayna halkını kandırmaya çalışıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in, basın mensuplarının Rusya'nın açtığı koridorlar üzerinden kuşatma bölgelerine girmesini yasaklayarak uluslararası toplumu ve Ukrayna halkını kandırmaya çalıştığını vurguladı.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Georgiy Tihiy'in yerli ve yabancı basın mensuplarının kıskaca alınan Ukraynalı askerlere Rusya'nın kontrolündeki topraklar üzerinden erişiminin yasaklandığını duyurmasına yanıt veren Savunma Bakanlığı, bu açıklamanın Krasnoarmeysk, Dimitrov ve Kupyansk'ta bulunan Ukraynalı askerlerin içinde bulunduğu feci durumun resmi olarak itiraf edilmesi olduğunun altını çizdi.Tihiy'in bu açıklamayla basın mensuplarının ve Ukraynalı askerlerin kuşatma bölgelerinden çıkması ve oralara girmesi için Rusya'nın oluşturduğu güvenlik koridorlarından başka bir seçeneği olmadığını da kabul ettiğini belirten bakanlık, "Kiev rejimi, yabancı ve Ukraynalı gazetecilere yönelik bu yasağa cephedeki gerçek durumu gizlemek, uluslararası toplumu ve Ukrayna halkını kandırmak için ihtiyaç duyuyor" dedi.Bakanlık, bu eylemlerin nihai amacının, Kiev rejiminin, Batılı sponsorların Rusya ile savaş için gönderdiği mali kaynakları zimmetine geçirmesi için elverişli koşulları sürdürmek istemesi olduğunu da vurguladı.

