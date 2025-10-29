https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/volkan-demirel-genclerbirliginin-bir-ruhu-yansittigini-iliklerime-kadar-hissettim-1100596987.html
Volkan Demirel: Gençlerbirliği'nin bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim
Volkan Demirel: Gençlerbirliği'nin bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla yollarını ayırmasının ardından takımın başına Volkan Demirel'i getirdi...
Volkan Demirel, Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü oldu.Demirel törende yaptığı açıklamada, “Gençlerbirliği’ni dışarıdan çok iyi biliyordum, ancak içeri girdikten sonra bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim. Bana bu fırsatı verdikleri için başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.Gençlerbirliği'yle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel, Süper Lig’de yeni görevine resmen başlamış oldu.
Volkan Demirel: Gençlerbirliği'nin bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla yollarını ayırmasının ardından takımın başına Volkan Demirel’i getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde resmi olarak göreve başladı.
Volkan Demirel, Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü oldu.
Demirel törende yaptığı açıklamada, “Gençlerbirliği’ni dışarıdan çok iyi biliyordum, ancak içeri girdikten sonra bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim. Bana bu fırsatı verdikleri için başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Gençlerbirliği'yle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel, Süper Lig’de yeni görevine resmen başlamış oldu.