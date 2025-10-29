https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/volkan-demirel-genclerbirliginin-bir-ruhu-yansittigini-iliklerime-kadar-hissettim-1100596987.html

Volkan Demirel: Gençlerbirliği'nin bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim

Volkan Demirel: Gençlerbirliği'nin bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla yollarını ayırmasının ardından takımın başına Volkan Demirel’i getirdi... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Volkan Demirel, Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü oldu.Demirel törende yaptığı açıklamada, “Gençlerbirliği’ni dışarıdan çok iyi biliyordum, ancak içeri girdikten sonra bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim. Bana bu fırsatı verdikleri için başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.Gençlerbirliği'yle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel, Süper Lig’de yeni görevine resmen başlamış oldu.

