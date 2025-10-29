Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/volkan-demirel-genclerbirliginin-bir-ruhu-yansittigini-iliklerime-kadar-hissettim-1100596987.html
Volkan Demirel: Gençlerbirliği'nin bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim
Volkan Demirel: Gençlerbirliği'nin bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla yollarını ayırmasının ardından takımın başına Volkan Demirel’i getirdi... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T21:12+0300
2025-10-29T21:12+0300
spor
volkan demirel
trendyol süper lig
gençlerbirliği futbol takımı
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100596725_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_ca6062b365e2feee3142c1d73e922387.jpg
Volkan Demirel, Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü oldu.Demirel törende yaptığı açıklamada, “Gençlerbirliği’ni dışarıdan çok iyi biliyordum, ancak içeri girdikten sonra bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim. Bana bu fırsatı verdikleri için başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.Gençlerbirliği'yle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel, Süper Lig’de yeni görevine resmen başlamış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/volkan-demirelin-yeni-takimi-belli-oldu-imza-icin-gidiyor-1100548024.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100596725_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5014779eaebbe7fa3db77b8bedf882cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
volkan demirel, trendyol süper lig, gençlerbirliği futbol takımı, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
volkan demirel, trendyol süper lig, gençlerbirliği futbol takımı, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Volkan Demirel: Gençlerbirliği'nin bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim

21:12 29.10.2025
© AAVolkan Demirel
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© AA
Abone ol
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla yollarını ayırmasının ardından takımın başına Volkan Demirel’i getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde resmi olarak göreve başladı.
Volkan Demirel, Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü oldu.
Demirel törende yaptığı açıklamada, “Gençlerbirliği’ni dışarıdan çok iyi biliyordum, ancak içeri girdikten sonra bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim. Bana bu fırsatı verdikleri için başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Gençlerbirliği'yle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel, Süper Lig’de yeni görevine resmen başlamış oldu.
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
SPOR
Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu: İmza için gidiyor
Dün, 15:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала