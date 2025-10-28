https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/volkan-demirelin-yeni-takimi-belli-oldu-imza-icin-gidiyor-1100548024.html
Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu: İmza için gidiyor
Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu: İmza için gidiyor
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T15:05+0300
2025-10-28T15:05+0300
2025-10-28T15:05+0300
spor
volkan demirel
trendyol süper lig
gençlerbirliği futbol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073874570_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_a3afd916ec5dcfa9d6410e849c590820.jpg
Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile prensipte anlaşma sağladı.Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.Çakmaklı, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/yasa-disi-bahis-operasyonunda-15-gozalti-3-milyar-665-milyon-lira-para-transferi-yapilmis-1100348878.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073874570_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_b9ed2a8c94347c45ea8f832675f93c50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
volkan demirel'in yeni takımı belli oldu
volkan demirel'in yeni takımı belli oldu
Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu: İmza için gidiyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile prensipte anlaşma sağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Çakmaklı, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak." ifadelerini kullandı.