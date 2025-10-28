Türkiye
Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu: İmza için gidiyor
Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu: İmza için gidiyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını...
Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile prensipte anlaşma sağladı.Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.Çakmaklı, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Çakmaklı, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak." ifadelerini kullandı.
