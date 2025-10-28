https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/volkan-demirelin-yeni-takimi-belli-oldu-imza-icin-gidiyor-1100548024.html

Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu: İmza için gidiyor

Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu: İmza için gidiyor

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T15:05+0300

2025-10-28T15:05+0300

2025-10-28T15:05+0300

spor

volkan demirel

trendyol süper lig

gençlerbirliği futbol takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073874570_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_a3afd916ec5dcfa9d6410e849c590820.jpg

Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile prensipte anlaşma sağladı.Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.Çakmaklı, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/yasa-disi-bahis-operasyonunda-15-gozalti-3-milyar-665-milyon-lira-para-transferi-yapilmis-1100348878.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

volkan demirel'in yeni takımı belli oldu