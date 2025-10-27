Türkiye
Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık net skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından Talisca ve En-Nesyri'nin golleriyle galip ayrıldı.Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun serbest vuruşunda En-Nesyri’nin golüyle öne geçti. 21. dakikada Asensio’nun pasını değerlendiren En-Nesyri, farkı 2’ye çıkardı.İlk yarı, Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda farkı artıran isim Talisca oldu. 81. dakikada oyuna sonradan giren Brezilyalı yıldız, sağ köşeden kullandığı frikikte fileleri sarstı ve skoru 3-0 yaptı. 86. dakikada Gaziantep FK, Abena’nın Talisca’ya yaptığı faul sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldı. Maçın son dakikalarında Talisca, ceza sahası dışından sert bir vuruşla Fenerbahçe’nin dördüncü golünü kaydetti.
Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 yendi

21:59 27.10.2025 (güncellendi: 22:00 27.10.2025)
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe’yi ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda oynanan maçta Fenerbahçe, sahadan 4-0’lık net skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından Talisca ve En-Nesyri'nin golleriyle galip ayrıldı.
Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun serbest vuruşunda En-Nesyri’nin golüyle öne geçti. 21. dakikada Asensio’nun pasını değerlendiren En-Nesyri, farkı 2’ye çıkardı.
İlk yarı, Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda farkı artıran isim Talisca oldu. 81. dakikada oyuna sonradan giren Brezilyalı yıldız, sağ köşeden kullandığı frikikte fileleri sarstı ve skoru 3-0 yaptı.
86. dakikada Gaziantep FK, Abena’nın Talisca’ya yaptığı faul sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldı. Maçın son dakikalarında Talisca, ceza sahası dışından sert bir vuruşla Fenerbahçe’nin dördüncü golünü kaydetti.
