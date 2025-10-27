https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/fenerbahce-gaziantep-fkyi-4-0-yendi-1100525058.html

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 yendi

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 yendi

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe’yi ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda oynanan maçta Fenerbahçe, sahadan 4-0’lık net skorla... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-27T21:59+0300

2025-10-27T21:59+0300

2025-10-27T22:00+0300

spor

fenerbahçe

gaziantep fk

burak yılmaz

gaziantep

gaziantep futbol kulübü

maç

maç yayını

tarihi maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100524884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9b888d9aa492bb3b47743f669b030f4.jpg

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından Talisca ve En-Nesyri'nin golleriyle galip ayrıldı.Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun serbest vuruşunda En-Nesyri’nin golüyle öne geçti. 21. dakikada Asensio’nun pasını değerlendiren En-Nesyri, farkı 2’ye çıkardı.İlk yarı, Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda farkı artıran isim Talisca oldu. 81. dakikada oyuna sonradan giren Brezilyalı yıldız, sağ köşeden kullandığı frikikte fileleri sarstı ve skoru 3-0 yaptı. 86. dakikada Gaziantep FK, Abena’nın Talisca’ya yaptığı faul sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldı. Maçın son dakikalarında Talisca, ceza sahası dışından sert bir vuruşla Fenerbahçe’nin dördüncü golünü kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/tff-571-hakemden-371inin-bahis-hesabi-var-152-hakem-aktif-sekilde-bahis-oynuyor-1100501013.html

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, gaziantep fk, burak yılmaz, gaziantep, gaziantep futbol kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç