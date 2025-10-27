Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/abdli-kongre-uyesi-luna-rusya-ile-diyalog-barisin-korunmasi-icin-zorunlu-1100523512.html
ABD'li Kongre Üyesi Luna: Rusya ile diyalog, barışın korunması için zorunlu
ABD'li Kongre Üyesi Luna: Rusya ile diyalog, barışın korunması için zorunlu
Sputnik Türkiye
ABD'li Kongre Üyesi Luna, Rusya ile diyalog kurulmasının barışın sürdürülmesi için gerekli olduğunu vurgulayarak, bu yolu 'tek güvenli seçenek' olarak... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T20:59+0300
2025-10-27T20:59+0300
dünya
abd
abd kongresi
rusya
diyalog
soğuk savaş
sscb
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kremlin
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100523355_0:39:747:459_1920x0_80_0_0_95f4c719604b40c8d4265d5c7095db0a.png
ABD Kongre Üyesi Anna Paulina Luna, Rusya ile diyalog kurulmasının barışın sürdürülmesi için gerekli olduğunu belirtti, bu yolu 'tek güvenli seçenek' olarak tanımladı.Luna, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Luna, bu sözleriyle sosyal medya kullanıcılarından birinin, onun girişimini SSCB dönemindeki ‘Kremlin ajanlarının faaliyetleriyle’ kıyaslayan yorumuna yanıt verdi.Luna, daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ile görüşme gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/abdli-kongre-uyesi-luna-duma-milletvekilleri-ile-toplantida-abd-heyetine-baskanlik-edecek-1100489106.html
abd
rusya
sscb
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100523355_43:0:706:497_1920x0_80_0_0_9c41cf631a7f6f94e922542981e4dda5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd kongresi, rusya, diyalog, soğuk savaş, sscb, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kremlin, x, abd, kirill dmitriyev
abd, abd kongresi, rusya, diyalog, soğuk savaş, sscb, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kremlin, x, abd, kirill dmitriyev

ABD'li Kongre Üyesi Luna: Rusya ile diyalog, barışın korunması için zorunlu

20:59 27.10.2025
© AP Photo / Evan VucciBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD'li Kongre Üyesi Luna, Rusya ile diyalog kurulmasının barışın sürdürülmesi için gerekli olduğunu vurgulayarak, bu yolu 'tek güvenli seçenek' olarak nitelendirdi.
ABD Kongre Üyesi Anna Paulina Luna, Rusya ile diyalog kurulmasının barışın sürdürülmesi için gerekli olduğunu belirtti, bu yolu 'tek güvenli seçenek' olarak tanımladı.
Luna, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Artık Soğuk Savaş döneminde yaşamıyoruz. Tarihi biliyorsanız, Kennedy’nin Rusya ile aktif şekilde müzakere yürüttüğünü hatırlarsınız. O, barış istiyordu. Bu, tek güvenli seçenektir. Yoksa siz Kennedy’nin Rusya’nın kontrolü altında olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Bu oldukça garip bir bakış açısı.

Luna, bu sözleriyle sosyal medya kullanıcılarından birinin, onun girişimini SSCB dönemindeki ‘Kremlin ajanlarının faaliyetleriyle’ kıyaslayan yorumuna yanıt verdi.
Luna, daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ile görüşme gerçekleştirmişti.
ABD Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
DÜNYA
ABD'li Kongre Üyesi Luna, Duma milletvekilleri ile toplantıda ABD heyetine başkanlık edecek
Dün, 18:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала