ABD'li Kongre Üyesi Luna: Rusya ile diyalog, barışın korunması için zorunlu

ABD'li Kongre Üyesi Luna: Rusya ile diyalog, barışın korunması için zorunlu

27.10.2025

ABD Kongre Üyesi Anna Paulina Luna, Rusya ile diyalog kurulmasının barışın sürdürülmesi için gerekli olduğunu belirtti, bu yolu 'tek güvenli seçenek' olarak tanımladı.Luna, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Luna, bu sözleriyle sosyal medya kullanıcılarından birinin, onun girişimini SSCB dönemindeki ‘Kremlin ajanlarının faaliyetleriyle’ kıyaslayan yorumuna yanıt verdi.Luna, daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ile görüşme gerçekleştirmişti.

