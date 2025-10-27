https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/abdli-kongre-uyesi-luna-rusya-ile-diyalog-barisin-korunmasi-icin-zorunlu-1100523512.html
ABD'li Kongre Üyesi Luna: Rusya ile diyalog, barışın korunması için zorunlu
ABD'li Kongre Üyesi Luna: Rusya ile diyalog, barışın korunması için zorunlu
27.10.2025
ABD Kongre Üyesi Anna Paulina Luna, Rusya ile diyalog kurulmasının barışın sürdürülmesi için gerekli olduğunu belirtti, bu yolu 'tek güvenli seçenek' olarak tanımladı.Luna, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Luna, bu sözleriyle sosyal medya kullanıcılarından birinin, onun girişimini SSCB dönemindeki 'Kremlin ajanlarının faaliyetleriyle' kıyaslayan yorumuna yanıt verdi.Luna, daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ile görüşme gerçekleştirmişti.
ABD'li Kongre Üyesi Luna: Rusya ile diyalog, barışın korunması için zorunlu
ABD'li Kongre Üyesi Luna, Rusya ile diyalog kurulmasının barışın sürdürülmesi için gerekli olduğunu vurgulayarak, bu yolu 'tek güvenli seçenek' olarak nitelendirdi.
ABD Kongre Üyesi Anna Paulina Luna, Rusya ile diyalog kurulmasının barışın sürdürülmesi için gerekli olduğunu belirtti, bu yolu 'tek güvenli seçenek' olarak tanımladı.
Luna, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Artık Soğuk Savaş döneminde yaşamıyoruz. Tarihi biliyorsanız, Kennedy’nin Rusya ile aktif şekilde müzakere yürüttüğünü hatırlarsınız. O, barış istiyordu. Bu, tek güvenli seçenektir. Yoksa siz Kennedy’nin Rusya’nın kontrolü altında olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Bu oldukça garip bir bakış açısı.
Luna, bu sözleriyle sosyal medya kullanıcılarından birinin, onun girişimini SSCB dönemindeki ‘Kremlin ajanlarının faaliyetleriyle’ kıyaslayan yorumuna yanıt verdi.
Luna, daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ile görüşme gerçekleştirmişti.