ABD'li Kongre Üyesi Luna, Duma milletvekilleri ile toplantıda ABD heyetine başkanlık edecek
ABD'li Kongre Üyesi Luna, Duma milletvekilleri ile toplantıda ABD heyetine başkanlık edecek
ABD Kongre Üyesi Luna, Rusya Devlet Duması milletvekilleri ile görüşecek ABD Kongre üyelerinden oluşan heyete başkanlık edeceğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti üyesi Anna Paulina Luna, Rusya Devlet Duması milletvekilleri ile görüşecek olan ABD Kongre üyelerinden oluşan heyete başkanlık edeceğini söyledi.Luna, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Duma ile Kongre arasında etkileşim imkanının oluşmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve bu heyete ben başkanlık edeceğim" ifadelerini kullandı.Luna ayrıca Rusya ile açık diyaloğun ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için 'ilk adım' olduğuna dikkat çekerek, "Düşman olmamız için hiçbir neden yok.Ve ben mevcut ticaret imkanının Avrupa'daki herkes, ABD'deki herkes, Rusya'daki herkes için faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.'Kennedy suikastı ile ilgili belgelerde ilginç bir şeyler buldum'Kongre Üyesi Luna, Rusya'nın eski ABD Başkanı John F. Kennedy'ye yönelik suikasta ilişkin ilettiği belgelerde 'ilginç bir şeyler' bulduğunu söyledi.
ABD'li Kongre Üyesi Luna, Duma milletvekilleri ile toplantıda ABD heyetine başkanlık edecek
ABD Kongre Üyesi Luna, Rusya Devlet Duması milletvekilleri ile görüşecek ABD Kongre üyelerinden oluşan heyete başkanlık edeceğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti üyesi Anna Paulina Luna, Rusya Devlet Duması milletvekilleri ile görüşecek olan ABD Kongre üyelerinden oluşan heyete başkanlık edeceğini söyledi.
Luna, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Duma ile Kongre arasında etkileşim imkanının oluşmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve bu heyete ben başkanlık edeceğim” ifadelerini kullandı.
Luna ayrıca Rusya ile açık diyaloğun ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için ‘ilk adım’ olduğuna dikkat çekerek, “Düşman olmamız için hiçbir neden yok.Ve ben mevcut ticaret imkanının Avrupa'daki herkes, ABD'deki herkes, Rusya'daki herkes için faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
‘Kennedy suikastı ile ilgili belgelerde ilginç bir şeyler buldum’
Kongre Üyesi Luna, Rusya'nın eski ABD Başkanı John F. Kennedy’ye yönelik suikasta ilişkin ilettiği belgelerde ‘ilginç bir şeyler’ bulduğunu söyledi.
Rusça bilmediğim için belgeleri ChatGPT üzerinden çevirip inceledim ve orada ilginç bir şeyler vardı. Fakat gizliliği kaldırılan bazı içeriklerde gördüğümüz birçok şeyi de doğruladı.
Luna ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus hükümetine ilgili belgelerin iletilmesinden dolayı teşekkür etti.