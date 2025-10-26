https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/abdli-kongre-uyesi-luna-duma-milletvekilleri-ile-toplantida-abd-heyetine-baskanlik-edecek-1100489106.html

ABD'li Kongre Üyesi Luna, Duma milletvekilleri ile toplantıda ABD heyetine başkanlık edecek

ABD'li Kongre Üyesi Luna, Duma milletvekilleri ile toplantıda ABD heyetine başkanlık edecek

Sputnik Türkiye

ABD Kongre Üyesi Luna, Rusya Devlet Duması milletvekilleri ile görüşecek ABD Kongre üyelerinden oluşan heyete başkanlık edeceğini belirtti. 26.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-26T18:10+0300

2025-10-26T18:10+0300

2025-10-26T18:10+0300

dünya

abd

abd kongresi

rusya devlet duması

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kirill dmitriyev

chatgpt

rusya

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100488841_0:35:747:455_1920x0_80_0_0_f1cd63b9d2348475062fa8ad6242a449.png

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti üyesi Anna Paulina Luna, Rusya Devlet Duması milletvekilleri ile görüşecek olan ABD Kongre üyelerinden oluşan heyete başkanlık edeceğini söyledi.Luna, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Duma ile Kongre arasında etkileşim imkanının oluşmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve bu heyete ben başkanlık edeceğim” ifadelerini kullandı.Luna ayrıca Rusya ile açık diyaloğun ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için ‘ilk adım’ olduğuna dikkat çekerek, “Düşman olmamız için hiçbir neden yok.Ve ben mevcut ticaret imkanının Avrupa'daki herkes, ABD'deki herkes, Rusya'daki herkes için faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.‘Kennedy suikastı ile ilgili belgelerde ilginç bir şeyler buldum’Kongre Üyesi Luna, Rusya'nın eski ABD Başkanı John F. Kennedy’ye yönelik suikasta ilişkin ilettiği belgelerde ‘ilginç bir şeyler’ bulduğunu söyledi.Luna ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus hükümetine ilgili belgelerin iletilmesinden dolayı teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/abdli-kongre-uyesi-luna-rdif-baskani-dmitriyev-ile-gorusme-planliyor-1100039072.html

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd kongresi, rusya devlet duması, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, chatgpt, rusya, abd