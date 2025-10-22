https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/timsahli-nehrin-olimpiyatlar-icin-uygun-bulunmasini-yorumlayan-zaharova-sen-nehrinden-sonra-1100386370.html

Timsahlı nehrin Olimpiyatlar için uygun bulunmasını yorumlayan Zaharova: Sen Nehri’nden sonra sporcular korkmaz

Timsahlı nehrin Olimpiyatlar için uygun bulunmasını yorumlayan Zaharova: Sen Nehri’nden sonra sporcular korkmaz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avustralya’da timsahların yaşadığı Fitzroy Nehri’nin 2032 Olimpiyat Oyunları’na uygun görülmesi konusunda... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T13:12+0300

2025-10-22T13:12+0300

2025-10-22T13:12+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

sen nehri

queensland

telegram

avustralya

olimpiyat oyunları

olimpiyat sporcuları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d70c7323d6b2c7d8b4138e9f08b66bb7.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avustralya’da timsahların yaşadığı Fitzroy Nehri’nin otoriteler tarafından 2032 Olimpiyat Oyunları’na uygun görülmesine ilişkin yorumunda Paris’teki Sen Nehri’nde yaşananlardan sonra sporcuların sürüngenlerden korkmadığın belirtti.Zaharova, Telegram kanalından şu içerikte bir mesaj paylaştı:Fitzroy Nehri Olimpiyat Oyunları için uygun görülmüştüDaha önce Avustralya medyası, timsahların yaşadığı Fitzroy Nehri’nin, 2032 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenecek kano ve kayak etkinliklerine uygunluğuna dair onay verildiğini duyurmuştu.Habere göre Oyunlar Bağımsız Altyapı ve Koordinasyon Otoritesi (GIICA), Queensland'da yer alan su arterinin ilk teknik değerlendirmesini gerçekleştirdi ve gerekli şartları karşıladığını doğruladı. Queensland Başbakanı David Crisafulliise önceden yarışmalar sırasında olası bir tehdidi önlemek için timsah popülasyonunun kontrol altına alınması planlandığını duyurduğu ortaya çıktı.2032 Yaz Olimpiyatları, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri ​​arasında Queensland, Brisbane'de düzenlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/paris-hasta-etti-alman-yuzucu-olimpiyatlar-icin-sen-nehrinde-yarismasi-ardindan-hasta-oldu--1086732797.html

rusya

sen nehri

queensland

avustralya

paris

fransa

brisbane

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sen nehri, queensland, telegram, avustralya, olimpiyat oyunları, olimpiyat sporcuları, paris, fransa, sporcu, timsah, timsah, brisbane