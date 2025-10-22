https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/timsahli-nehrin-olimpiyatlar-icin-uygun-bulunmasini-yorumlayan-zaharova-sen-nehrinden-sonra-1100386370.html
Timsahlı nehrin Olimpiyatlar için uygun bulunmasını yorumlayan Zaharova: Sen Nehri’nden sonra sporcular korkmaz
Timsahlı nehrin Olimpiyatlar için uygun bulunmasını yorumlayan Zaharova: Sen Nehri'nden sonra sporcular korkmaz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avustralya'da timsahların yaşadığı Fitzroy Nehri'nin 2032 Olimpiyat Oyunları'na uygun görülmesi konusunda iğneleyici bir yorumda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avustralya’da timsahların yaşadığı Fitzroy Nehri’nin otoriteler tarafından 2032 Olimpiyat Oyunları’na uygun görülmesine ilişkin yorumunda Paris’teki Sen Nehri’nde yaşananlardan sonra sporcuların sürüngenlerden korkmadığın belirtti.Zaharova, Telegram kanalından şu içerikte bir mesaj paylaştı:Fitzroy Nehri Olimpiyat Oyunları için uygun görülmüştüDaha önce Avustralya medyası, timsahların yaşadığı Fitzroy Nehri’nin, 2032 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenecek kano ve kayak etkinliklerine uygunluğuna dair onay verildiğini duyurmuştu.Habere göre Oyunlar Bağımsız Altyapı ve Koordinasyon Otoritesi (GIICA), Queensland'da yer alan su arterinin ilk teknik değerlendirmesini gerçekleştirdi ve gerekli şartları karşıladığını doğruladı. Queensland Başbakanı David Crisafulliise önceden yarışmalar sırasında olası bir tehdidi önlemek için timsah popülasyonunun kontrol altına alınması planlandığını duyurduğu ortaya çıktı.2032 Yaz Olimpiyatları, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Queensland, Brisbane'de düzenlenecek.
Timsahlı nehrin Olimpiyatlar için uygun bulunmasını yorumlayan Zaharova: Sen Nehri’nden sonra sporcular korkmaz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avustralya’da timsahların yaşadığı Fitzroy Nehri’nin 2032 Olimpiyat Oyunları’na uygun görülmesi konusunda iğneleyici bir yorumda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avustralya’da timsahların yaşadığı Fitzroy Nehri’nin otoriteler tarafından 2032 Olimpiyat Oyunları’na uygun görülmesine ilişkin yorumunda Paris’teki Sen Nehri’nde yaşananlardan sonra sporcuların sürüngenlerden korkmadığın belirtti.
Zaharova, Telegram kanalından şu içerikte bir mesaj paylaştı:
Medya: Timsahların olduğu Fitzroy Nehri, Avustralya’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları yarışmaları için uygun görüldü. Yerel yetkililer, timsahlarla mücadeleye başlama sözü verdi.
Birincisi, Paris’teki Sen Nehir’nden sonra sporcular sürüngenlerden korkmuyor.
İkincisi ise, zoofillerihayvanseverleri bekliyoruz. Soçi'den, Olimpiyat bölgesinin flora ve faunasını nasıl bir titizlikle izlediklerini hatırlıyoruz. Timsahların kaderi onları kayıtsız bırakmamalı.
Fitzroy Nehri Olimpiyat Oyunları için uygun görülmüştü
Daha önce Avustralya medyası, timsahların yaşadığı Fitzroy Nehri’nin, 2032 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenecek kano ve kayak etkinliklerine uygunluğuna dair onay verildiğini duyurmuştu.
Habere göre Oyunlar Bağımsız Altyapı ve Koordinasyon Otoritesi (GIICA), Queensland'da yer alan su arterinin ilk teknik değerlendirmesini gerçekleştirdi ve gerekli şartları karşıladığını doğruladı. Queensland Başbakanı David Crisafulliise önceden yarışmalar sırasında olası bir tehdidi önlemek için timsah popülasyonunun kontrol altına alınması planlandığını duyurduğu ortaya çıktı.
2032 Yaz Olimpiyatları, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Queensland, Brisbane'de düzenlenecek.