https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/paris-hasta-etti-alman-yuzucu-olimpiyatlar-icin-sen-nehrinde-yarismasi-ardindan-hasta-oldu--1086732797.html

Paris 'hasta etti': Alman yüzücü Olimpiyatlar için Sen Nehri’nde yarışması ardından hasta oldu

Paris 'hasta etti': Alman yüzücü Olimpiyatlar için Sen Nehri’nde yarışması ardından hasta oldu

Sputnik Türkiye

Alman yüzücü Beck, Paris Olimpiyatları kapsamında yüzdüğü Sen Nehri ardından ishal ve kusma gibi sorunlarla karşılaştı. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T18:38+0300

2024-08-11T18:38+0300

2024-08-11T18:38+0300

dünya

fransa

rusya olimpiyat komitesi (roc)

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Alman yüzücü Leonie Beck, 2024 Paris Olimpiyatları kapsamında yüzme ve triatlon müsabakalarının düzenlendiği ve kirlilik tartışmaları ile gündemden düşmeyen Sen Nehri’nde çıktığı yarış sonrası hasta olduğunu duyurarak, "Sen Nehri’nin su kalitesi kanıtlandı." paylaşımında bulundu.2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda kadınlar 5 kilometre açık su yüzme yarışında altın madalyanın sahibi Beck, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları kapsamında 8 Ağustos’ta Sen Nehri'nde katıldığı kadınlar 10 kilometre açık su yüzme yarışı sonrası hasta olduğunu belirtti.Kendi fotoğrafını yayınladığı paylaşımında, çıktığı yarışın ardından "9 kez kustuğunu ve ishal olduğunu" duyuran Beck, nehrin kirli olduğunu ima ederek, "Sen Nehri'nin su kalitesi kanıtlandı." ifadelerini kullandı.Beck yarışı 9'uncu sırada bitirmişti.Belçika ekibi de nehirin kirli olduğu gerekçesiyle çekilmişti Belçikalı sporcu Claire Michel'in de Sen Nehri’nde katıldığı bireysel yarışların ardından E.Coli (koli basili) bakterisine yakalanması sebebiyle Belçika ekibi, triatlon karışık takım finallerinden çekildiğini duyurmuştu.Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca’da da yarış sonrası mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar görüldüğü bildirilmişti.Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5 kez kirlilik nedeniyle iptal edilmişti.Kirlilik nedeniyle ertelenmişti 30 Temmuz'da yapılması planlanan erkekler triatlon müsabakası da yine kirlilik nedeniyle 31 Temmuz'a ertelenmişti.1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Sen Nehri'nin temizliği için Fransız hükümeti 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcadı.Fransız haber sitesi Mediapart, nehrin kirlilik seviyesinin olimpiyat organizatörlerinin açıkladığı verilere kıyasla çok daha yüksek olduğunu iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/italya-kadin-voleybol-milli-takimi-olimpiyat-sampiyonu-oldu-1086727465.html

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