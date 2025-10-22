https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/orbanin-siyasi-danismani-sikorskinin-petrol-boru-hattini-patlatma-cagrisi-savas-histerinin-en-1100399157.html

Orban'ın siyasi danışmanı: Sikorski'nin petrol boru hattını patlatma çağrısı ‘savaş histerinin en karanlık noktası’

Orban'ın siyasi danışmanı: Sikorski'nin petrol boru hattını patlatma çağrısı 'savaş histerinin en karanlık noktası'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın siyasi danışmanı Balazs Orban, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'ya ait...

Sikorski’nin “Ukrayna'nın Rusya'ya ait ‘Drujba’ petrol boru hattını devre dışı bırakmasını umuyorum” şeklindeki açıklamasına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Balazs Orban, Polonya Dışişleri Bakanının bu çağrısını “savaş histerinin en karanlık noktası” olarak tanımladı.Orban, “Bu çok çirkin: Polonya Dışişleri Bakanı, Ukraynalıların Macaristan'ın enerji ihtiyacını karşılayan ‘Drujba’ petrol boru hattını havaya uçurabileceklerini umuyor. Bu, savaş histerisinin en karanlık noktası” ifadelerine yer verdi.Orban, Sikorski'nin Polonya ile Macaristan arasındaki ilişkileri zayıflatma çabalarına rağmen, iki halkın tarihsel dostluğunun devam ettiğini ve ülkelerin müttefik olduklarını vurguladı.

