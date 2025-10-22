Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/orbanin-siyasi-danismani-sikorskinin-petrol-boru-hattini-patlatma-cagrisi-savas-histerinin-en-1100399157.html
Orban'ın siyasi danışmanı: Sikorski'nin petrol boru hattını patlatma çağrısı ‘savaş histerinin en karanlık noktası’
Orban'ın siyasi danışmanı: Sikorski'nin petrol boru hattını patlatma çağrısı ‘savaş histerinin en karanlık noktası’
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın siyasi danışmanı Balazs Orban, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’ya ait... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T19:57+0300
2025-10-22T19:55+0300
dünya
macaristan
viktor orban
polonya
radoslaw sikorski
drujba petrol boru hattı
ukrayna
rusya
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081562599_0:210:2634:1691_1920x0_80_0_0_edc097f02c3117e4b8f45e7d173a53f7.jpg
Sikorski’nin “Ukrayna'nın Rusya'ya ait ‘Drujba’ petrol boru hattını devre dışı bırakmasını umuyorum” şeklindeki açıklamasına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Balazs Orban, Polonya Dışişleri Bakanının bu çağrısını “savaş histerinin en karanlık noktası” olarak tanımladı.Orban, “Bu çok çirkin: Polonya Dışişleri Bakanı, Ukraynalıların Macaristan'ın enerji ihtiyacını karşılayan ‘Drujba’ petrol boru hattını havaya uçurabileceklerini umuyor. Bu, savaş histerisinin en karanlık noktası” ifadelerine yer verdi.Orban, Sikorski'nin Polonya ile Macaristan arasındaki ilişkileri zayıflatma çabalarına rağmen, iki halkın tarihsel dostluğunun devam ettiğini ve ülkelerin müttefik olduklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/polonya-disisleri-bakani-sikorski-rusyanin-drujba-petrol-boru-hattini-patlatmakla-tehdit-etti-1100397284.html
macaristan
polonya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081562599_0:0:2634:1975_1920x0_80_0_0_a7d57cf0402fe51f9793942969f89740.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, viktor orban, polonya, radoslaw sikorski, drujba petrol boru hattı, ukrayna, rusya, x
macaristan, viktor orban, polonya, radoslaw sikorski, drujba petrol boru hattı, ukrayna, rusya, x

Orban'ın siyasi danışmanı: Sikorski'nin petrol boru hattını patlatma çağrısı ‘savaş histerinin en karanlık noktası’

19:57 22.10.2025
© Sputnik / Алексей ДаничевPolonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
© Sputnik / Алексей Даничев
Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın siyasi danışmanı Balazs Orban, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’ya ait ‘Drujba’ petrol boru hattını hedef almasını istemesinin ardından sert bir açıklama yaptı.
Sikorski’nin “Ukrayna'nın Rusya'ya ait ‘Drujba’ petrol boru hattını devre dışı bırakmasını umuyorum” şeklindeki açıklamasına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Balazs Orban, Polonya Dışişleri Bakanının bu çağrısını “savaş histerinin en karanlık noktası” olarak tanımladı.
Orban, “Bu çok çirkin: Polonya Dışişleri Bakanı, Ukraynalıların Macaristan'ın enerji ihtiyacını karşılayan ‘Drujba’ petrol boru hattını havaya uçurabileceklerini umuyor. Bu, savaş histerisinin en karanlık noktası” ifadelerine yer verdi.
Orban, Sikorski'nin Polonya ile Macaristan arasındaki ilişkileri zayıflatma çabalarına rağmen, iki halkın tarihsel dostluğunun devam ettiğini ve ülkelerin müttefik olduklarını vurguladı.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
DÜNYA
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya'nın ‘Drujba’ petrol boru hattını patlatmakla tehdit etti
17:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала