Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya'nın ‘Drujba’ petrol boru hattını patlatmakla tehdit etti
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya'nın 'Drujba' petrol boru hattını patlatmakla tehdit etti
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto’ya sosyal medya platformu X üzerinden verdiği yanıtta, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya'ya ait ‘Drujba’ petrol boru hattını devre dışı bırakmasını umduğunu belirtti.Sikorski, "Umarım cesur yurttaşınız, Yüzbaşı Madjar (Ukrayna'nın İHA Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi) nihayet petrol boru hattını devre dışı bırakmayı başarır ve siz de Hırvatistan üzerinden petrol alırsınız" ifadelerine yer verdi.Sikorski ayrıca, Polonya mahkemesinin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarını patlatmakla suçlanan Ukrayna vatandaşını serbest bırakma kararından gurur duyduğunu da ifade etti.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle ‘Drujba’ boru hattıyla Macaristan'a petrol sevkiyatının son günlerde üçüncü kez kesildiğini belirtmişti. Slovakya ve Macaristan, Avrupa Komisyonu’na başvurarak, boru hattındaki tedarik kesintileriyle ilgili şikayette bulunmuş ve güvenliklerinin garanti altına alınmasını talep etmişti. Szijjarto, aynı zamanda, Ukrayna İHA Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi'nin Schengen bölgesine girişinin yasaklandığını duyurmuştu. Daha sonra ‘Rusya Enerji Haftası’ etkinliğinde gazetecilere açıklama yapan Szijjarto, ‘Drujba’ boru hattına yapılan saldırıların, aslında Macaristan’ın egemenliğine yönelik saldırılar olduğunu ifade etmişti.
17:26 22.10.2025
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya'ya ait ‘Drujba’ petrol boru hattını hedef alarak Macaristan'ın, petrolü Hırvatistan üzerinden alması gerektiğini ifade etti.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto’ya sosyal medya platformu X üzerinden verdiği yanıtta, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya'ya ait ‘Drujba’ petrol boru hattını devre dışı bırakmasını umduğunu belirtti.
Sikorski, "Umarım cesur yurttaşınız, Yüzbaşı Madjar (Ukrayna'nın İHA Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi) nihayet petrol boru hattını devre dışı bırakmayı başarır ve siz de Hırvatistan üzerinden petrol alırsınız" ifadelerine yer verdi.
Sikorski ayrıca, Polonya mahkemesinin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarını patlatmakla suçlanan Ukrayna vatandaşını serbest bırakma kararından gurur duyduğunu da ifade etti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle ‘Drujba’ boru hattıyla Macaristan'a petrol sevkiyatının son günlerde üçüncü kez kesildiğini belirtmişti. Slovakya ve Macaristan, Avrupa Komisyonu’na başvurarak, boru hattındaki tedarik kesintileriyle ilgili şikayette bulunmuş ve güvenliklerinin garanti altına alınmasını talep etmişti. Szijjarto, aynı zamanda, Ukrayna İHA Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi'nin Schengen bölgesine girişinin yasaklandığını duyurmuştu. Daha sonra ‘Rusya Enerji Haftası’ etkinliğinde gazetecilere açıklama yapan Szijjarto, ‘Drujba’ boru hattına yapılan saldırıların, aslında Macaristan’ın egemenliğine yönelik saldırılar olduğunu ifade etmişti.
