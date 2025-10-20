https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bati-basini-ab-yeni-uyelerini-veto-yetkisi-vermeden-kabul-etmeye-baslayabilir-1100332041.html

Batı basını: AB, yeni üyelerini veto yetkisi vermeden kabul etmeye başlayabilir

Amerikan basınında yer alan bir habere göre Avrupa Birliği (AB), yeni üyelerini veto yetkisi vermeden kabul etmeye başlayabilecek. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD merkezli Politico gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, AB’nin yeni üyelerini tam teşekküllü veto hakkı tanımadan kabul etmeyi planlıyor.Haberde, "Yeni ülkeler tam oy hakkına sahip olmadan Avrupa Birliği'ne katılabilir var ve bu durum Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi liderlerin Ukrayna'nın bloğa girmesine tavrını yumuşatmasını sağlayabilir" ifadelerine yer verildi.Kaynaklara göre, AB'ye katılım kurallarını değiştirme önerisi, birliğin üyeleri ve Avrupa Komisyonu arasında gayriresmi görüşmeler aşamasında olup, önerinin kabulü için mevcut tüm üyelerinin onayı gerekecek.Girişimin, Avusturya ve İsveç gibi AB'nin genişlemesini savunan ülkeler tarafından desteklendiği belirtiliyor.Gazete daha önce AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, Macaristan'ın Ukrayna'nın katılımını engelleme kararını aşmak için Avrupa Birliği'nin katılım prosedürünü değiştirmeye yönelik girişimde bulunduğu belirtilmişti.Macaristan hükümeti ise, Ukrayna'nın AB'ye aceleyle katılmasına izin vermeyeceğini, çünkü bunun Avrupa ekonomisini çökerteceğini ve Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya yol açacağını defalarca dile getirmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 26 Haziran Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde, katılım müzakerelerinin önünü açan ortak Ukrayna deklarasyonunu engellemişti.

