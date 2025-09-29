https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/avrupa-konseyi-baskani-costa-macaristanin-ukrayna-vetosunu-asmak-icin-lobi-yapiyor-1099758579.html

Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Macaristan’ın ‘Ukrayna’ vetosunu aşmak için lobi yapıyor

29.09.2025

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB katılımına ilişkin duruşunu aşmak amacıyla, maddelerin oybirliği ile değil oy çokluğuyla açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.Politico gazetesine konuşan Avrupalı diplomatlar ve yetkililere göre, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, her aday ülkenin AB üyeliğine giden süreçteki her maddenin açılmasının, mevcut kuralların gerektirdiği gibi oybirliğiyle değil, üye ülkelerin nitelikli çoğunluğuyla onaylanmasını öneriyor. Ancak, her aşamanın tamamlanmış sayılabilmesi için hâlâ tüm AB üye ülkelerinin onayı gerekiyor.Costa’nın, Avrupa ülkelerine yaptığı son ziyaretler ve New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında ​​gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sırasında bu öneriyi sunduğu kaydedilirken adı açıklanmayan bir yetkili, “Genişleme, Avrupa Konseyi Başkanı için bir öncelik. Bunu, AB'nin yapabileceği en önemli jeopolitik yatırım olarak görüyor” ifadesini kullandı.Daha önce Alman medyası, AB’nin, Macaristan’ın Ukrayna'nın katılımına ilişkin vetosunun aşılmasının mümkün olmadığını kabul ettiğini bildirmişti.Macaristan’ın Ukrayna duruşuMacaristan hükümeti, Ukrayna'nın AB'ye aceleyle katılmasına izin vermeyeceğini, çünkü bunun Avrupa ekonomisini çökerteceğini ve Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya yol açacağını defalarca dile getirmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 26 Haziran Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde, katılım müzakerelerinin önünü açan ortak Ukrayna deklarasyonunu engellemişti.

