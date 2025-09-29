https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/avrupa-konseyi-baskani-costa-macaristanin-ukrayna-vetosunu-asmak-icin-lobi-yapiyor-1099758579.html
Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Macaristan’ın ‘Ukrayna’ vetosunu aşmak için lobi yapıyor
Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Macaristan’ın ‘Ukrayna’ vetosunu aşmak için lobi yapıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Konseyi Başkanı Costa’nın, Macaristan'ın Ukrayna'nın katılımını engelleme kararını aşmak için Avrupa Birliği'nin (AB) katılım prosedürünü değiştirmeye... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T13:06+0300
2025-09-29T13:06+0300
2025-09-29T13:05+0300
dünya
avrupa birliği
avrupa konseyi
antonio costa
ukrayna
macaristan
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1c/1085307302_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_91b1c83f653bfc3795f221daff960873.jpg
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB katılımına ilişkin duruşunu aşmak amacıyla, maddelerin oybirliği ile değil oy çokluğuyla açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.Politico gazetesine konuşan Avrupalı diplomatlar ve yetkililere göre, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, her aday ülkenin AB üyeliğine giden süreçteki her maddenin açılmasının, mevcut kuralların gerektirdiği gibi oybirliğiyle değil, üye ülkelerin nitelikli çoğunluğuyla onaylanmasını öneriyor. Ancak, her aşamanın tamamlanmış sayılabilmesi için hâlâ tüm AB üye ülkelerinin onayı gerekiyor.Costa’nın, Avrupa ülkelerine yaptığı son ziyaretler ve New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sırasında bu öneriyi sunduğu kaydedilirken adı açıklanmayan bir yetkili, “Genişleme, Avrupa Konseyi Başkanı için bir öncelik. Bunu, AB'nin yapabileceği en önemli jeopolitik yatırım olarak görüyor” ifadesini kullandı.Daha önce Alman medyası, AB’nin, Macaristan’ın Ukrayna'nın katılımına ilişkin vetosunun aşılmasının mümkün olmadığını kabul ettiğini bildirmişti.Macaristan’ın Ukrayna duruşuMacaristan hükümeti, Ukrayna'nın AB'ye aceleyle katılmasına izin vermeyeceğini, çünkü bunun Avrupa ekonomisini çökerteceğini ve Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya yol açacağını defalarca dile getirmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 26 Haziran Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde, katılım müzakerelerinin önünü açan ortak Ukrayna deklarasyonunu engellemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/moldovada-muhalefetten-parlamento-secim-sonuclarina-itiraz-secmen-yildirildi-1099753675.html
ukrayna
macaristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1c/1085307302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7c94fad10a7cec5f6d8ef1da50578da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa birliği, avrupa konseyi, antonio costa, ukrayna, macaristan, rusya
avrupa birliği, avrupa konseyi, antonio costa, ukrayna, macaristan, rusya
Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Macaristan’ın ‘Ukrayna’ vetosunu aşmak için lobi yapıyor
Avrupa Konseyi Başkanı Costa’nın, Macaristan'ın Ukrayna'nın katılımını engelleme kararını aşmak için Avrupa Birliği'nin (AB) katılım prosedürünü değiştirmeye yönelik girişimde bulunduğu belirtildi.
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB katılımına ilişkin duruşunu aşmak amacıyla, maddelerin oybirliği ile değil oy çokluğuyla açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.
Politico gazetesine konuşan Avrupalı diplomatlar ve yetkililere göre, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, her aday ülkenin AB üyeliğine giden süreçteki her maddenin açılmasının, mevcut kuralların gerektirdiği gibi oybirliğiyle değil, üye ülkelerin nitelikli çoğunluğuyla onaylanmasını öneriyor. Ancak, her aşamanın tamamlanmış sayılabilmesi için hâlâ tüm AB üye ülkelerinin onayı gerekiyor.
Costa’nın, Avrupa ülkelerine yaptığı son ziyaretler ve New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sırasında bu öneriyi sunduğu kaydedilirken adı açıklanmayan bir yetkili, “Genişleme, Avrupa Konseyi Başkanı için bir öncelik. Bunu, AB'nin yapabileceği en önemli jeopolitik yatırım olarak görüyor” ifadesini kullandı.
Daha önce Alman medyası, AB’nin, Macaristan’ın Ukrayna'nın katılımına ilişkin vetosunun aşılmasının mümkün olmadığını kabul ettiğini bildirmişti.
Macaristan’ın Ukrayna duruşu
Macaristan hükümeti, Ukrayna'nın AB'ye aceleyle katılmasına izin vermeyeceğini, çünkü bunun Avrupa ekonomisini çökerteceğini ve Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya yol açacağını defalarca dile getirmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 26 Haziran Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde, katılım müzakerelerinin önünü açan ortak Ukrayna deklarasyonunu engellemişti.