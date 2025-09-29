Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/avrupa-konseyi-baskani-costa-macaristanin-ukrayna-vetosunu-asmak-icin-lobi-yapiyor-1099758579.html
Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Macaristan’ın ‘Ukrayna’ vetosunu aşmak için lobi yapıyor
Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Macaristan’ın ‘Ukrayna’ vetosunu aşmak için lobi yapıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Konseyi Başkanı Costa’nın, Macaristan'ın Ukrayna'nın katılımını engelleme kararını aşmak için Avrupa Birliği'nin (AB) katılım prosedürünü değiştirmeye... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T13:06+0300
2025-09-29T13:05+0300
dünya
avrupa birliği
avrupa konseyi
antonio costa
ukrayna
macaristan
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1c/1085307302_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_91b1c83f653bfc3795f221daff960873.jpg
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB katılımına ilişkin duruşunu aşmak amacıyla, maddelerin oybirliği ile değil oy çokluğuyla açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.Politico gazetesine konuşan Avrupalı diplomatlar ve yetkililere göre, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, her aday ülkenin AB üyeliğine giden süreçteki her maddenin açılmasının, mevcut kuralların gerektirdiği gibi oybirliğiyle değil, üye ülkelerin nitelikli çoğunluğuyla onaylanmasını öneriyor. Ancak, her aşamanın tamamlanmış sayılabilmesi için hâlâ tüm AB üye ülkelerinin onayı gerekiyor.Costa’nın, Avrupa ülkelerine yaptığı son ziyaretler ve New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında ​​gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sırasında bu öneriyi sunduğu kaydedilirken adı açıklanmayan bir yetkili, “Genişleme, Avrupa Konseyi Başkanı için bir öncelik. Bunu, AB'nin yapabileceği en önemli jeopolitik yatırım olarak görüyor” ifadesini kullandı.Daha önce Alman medyası, AB’nin, Macaristan’ın Ukrayna'nın katılımına ilişkin vetosunun aşılmasının mümkün olmadığını kabul ettiğini bildirmişti.Macaristan’ın Ukrayna duruşuMacaristan hükümeti, Ukrayna'nın AB'ye aceleyle katılmasına izin vermeyeceğini, çünkü bunun Avrupa ekonomisini çökerteceğini ve Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya yol açacağını defalarca dile getirmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 26 Haziran Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde, katılım müzakerelerinin önünü açan ortak Ukrayna deklarasyonunu engellemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/moldovada-muhalefetten-parlamento-secim-sonuclarina-itiraz-secmen-yildirildi-1099753675.html
ukrayna
macaristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1c/1085307302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7c94fad10a7cec5f6d8ef1da50578da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, avrupa konseyi, antonio costa, ukrayna, macaristan, rusya
avrupa birliği, avrupa konseyi, antonio costa, ukrayna, macaristan, rusya

Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Macaristan’ın ‘Ukrayna’ vetosunu aşmak için lobi yapıyor

13:06 29.09.2025
© AFP 2023 / STEPHANIE LECOCQPortuguese Prime Minister Antonio Costa gives a joint press conference with European Council President at the end of a meeting, at the European Commission in Brussels, on December 1, 2020
Portuguese Prime Minister Antonio Costa gives a joint press conference with European Council President at the end of a meeting, at the European Commission in Brussels, on December 1, 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
© AFP 2023 / STEPHANIE LECOCQ
Abone ol
Avrupa Konseyi Başkanı Costa’nın, Macaristan'ın Ukrayna'nın katılımını engelleme kararını aşmak için Avrupa Birliği'nin (AB) katılım prosedürünü değiştirmeye yönelik girişimde bulunduğu belirtildi.
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB katılımına ilişkin duruşunu aşmak amacıyla, maddelerin oybirliği ile değil oy çokluğuyla açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.
Politico gazetesine konuşan Avrupalı diplomatlar ve yetkililere göre, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, her aday ülkenin AB üyeliğine giden süreçteki her maddenin açılmasının, mevcut kuralların gerektirdiği gibi oybirliğiyle değil, üye ülkelerin nitelikli çoğunluğuyla onaylanmasını öneriyor. Ancak, her aşamanın tamamlanmış sayılabilmesi için hâlâ tüm AB üye ülkelerinin onayı gerekiyor.
Costa’nın, Avrupa ülkelerine yaptığı son ziyaretler ve New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında ​​gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sırasında bu öneriyi sunduğu kaydedilirken adı açıklanmayan bir yetkili, “Genişleme, Avrupa Konseyi Başkanı için bir öncelik. Bunu, AB'nin yapabileceği en önemli jeopolitik yatırım olarak görüyor” ifadesini kullandı.
Daha önce Alman medyası, AB’nin, Macaristan’ın Ukrayna'nın katılımına ilişkin vetosunun aşılmasının mümkün olmadığını kabul ettiğini bildirmişti.
Macaristan’ın Ukrayna duruşu
Macaristan hükümeti, Ukrayna'nın AB'ye aceleyle katılmasına izin vermeyeceğini, çünkü bunun Avrupa ekonomisini çökerteceğini ve Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya yol açacağını defalarca dile getirmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 26 Haziran Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde, katılım müzakerelerinin önünü açan ortak Ukrayna deklarasyonunu engellemişti.
Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
DÜNYA
Moldova’da muhalefetten parlamento seçim sonuçlarına itiraz: ‘Seçmen yıldırıldı’
11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала