Balıkçı kasabası Mjallby, tarihinde ilk kez İsveç şampiyonu oldu

Mjallby AIF, deplasmanda IFK Göteborg’u 2-0 mağlup ederek kulüp tarihinin ilk İsveç şampiyonluğu kupasını aldı.Ülkenin güneyindeki bin 400 nüfuslu küçük bir balıkçı kasabasını temsil eden Mjallby, bitime üç hafta kala en yakın rakibi Hammarby’nin 11 puan önüne geçerek büyük bir başarıya imza attı. Karşılaşmanın 21. dakikasında Jacob Bergström’ün yarım rövaşata golüyle öne geçen Mjallby, 28. dakikada Tom Pettersson’un dokunuşuyla farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan sarı-siyahlılar, tarih yazdı.Maçın yıldızı Bergström, “Hayatımda böyle bir şeyi yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Bu takım, birlikte hareket etmenin neleri başarabileceğini gösterdi. Hepimiz Mjallby için her şeyimizi verdik” dedi.Kısıtlı bütçesiyle dev kulüpler Hammarby ve Malmö FF’ye meydan okuyan takımın başarısının akıllı transfer politikası ve bilimsel çalışmalara dayalı hazırlık süreci olduğu belirtildi.

