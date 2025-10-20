https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/balikci-kasabasi-mjallby-tarihinde-ilk-kez-isvec-sampiyonu-oldu-1100341553.html
Balıkçı kasabası Mjallby, tarihinde ilk kez İsveç şampiyonu oldu
Balıkçı kasabası Mjallby, tarihinde ilk kez İsveç şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
İsveç futbolunda büyük bir mucize yaşandı. Ülkenin güneyindeki küçük bir balıkçı kasabasını temsil eden Mjallby AIF, deplasmanda IFK Göteborg’u 2-0 yenerek... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T23:15+0300
2025-10-20T23:15+0300
2025-10-20T23:15+0300
spor
i̇sveç
futbol
futbol maçı
avrupa futbol şampiyonası
futbol antrenörü
maç
maç yayını
tarihi maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100341381_0:53:599:390_1920x0_80_0_0_4e02229f36de0dbb9c41a30775ec2f9e.jpg
Mjallby AIF, deplasmanda IFK Göteborg’u 2-0 mağlup ederek kulüp tarihinin ilk İsveç şampiyonluğu kupasını aldı.Ülkenin güneyindeki bin 400 nüfuslu küçük bir balıkçı kasabasını temsil eden Mjallby, bitime üç hafta kala en yakın rakibi Hammarby’nin 11 puan önüne geçerek büyük bir başarıya imza attı. Karşılaşmanın 21. dakikasında Jacob Bergström’ün yarım rövaşata golüyle öne geçen Mjallby, 28. dakikada Tom Pettersson’un dokunuşuyla farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan sarı-siyahlılar, tarih yazdı.Maçın yıldızı Bergström, “Hayatımda böyle bir şeyi yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Bu takım, birlikte hareket etmenin neleri başarabileceğini gösterdi. Hepimiz Mjallby için her şeyimizi verdik” dedi.Kısıtlı bütçesiyle dev kulüpler Hammarby ve Malmö FF’ye meydan okuyan takımın başarısının akıllı transfer politikası ve bilimsel çalışmalara dayalı hazırlık süreci olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/dunya-kupasi-tarihinde-bir-ilk-ada-ulkesi-turnuvaya-katilma-hakki-kazandi-1100162077.html
i̇sveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100341381_33:0:565:399_1920x0_80_0_0_c230727deab8dd4731954a8dcf70b577.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇sveç, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, futbol antrenörü, maç, maç yayını, tarihi maç
i̇sveç, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, futbol antrenörü, maç, maç yayını, tarihi maç
Balıkçı kasabası Mjallby, tarihinde ilk kez İsveç şampiyonu oldu
İsveç futbolunda büyük bir mucize yaşandı. Ülkenin güneyindeki küçük bir balıkçı kasabasını temsil eden Mjallby AIF, deplasmanda IFK Göteborg’u 2-0 yenerek kulüp tarihinin ilk Allsvenskan şampiyonluğunu kazandı.
Mjallby AIF, deplasmanda IFK Göteborg’u 2-0 mağlup ederek kulüp tarihinin ilk İsveç şampiyonluğu kupasını aldı.
Ülkenin güneyindeki bin 400 nüfuslu küçük bir balıkçı kasabasını temsil eden Mjallby, bitime üç hafta kala en yakın rakibi Hammarby’nin 11 puan önüne geçerek büyük bir başarıya imza attı.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Jacob Bergström’ün yarım rövaşata golüyle öne geçen Mjallby, 28. dakikada Tom Pettersson’un dokunuşuyla farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan sarı-siyahlılar, tarih yazdı.
Maçın yıldızı Bergström, “Hayatımda böyle bir şeyi yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Bu takım, birlikte hareket etmenin neleri başarabileceğini gösterdi. Hepimiz Mjallby için her şeyimizi verdik” dedi.
Kısıtlı bütçesiyle dev kulüpler Hammarby ve Malmö FF’ye meydan okuyan takımın başarısının akıllı transfer politikası ve bilimsel çalışmalara dayalı hazırlık süreci olduğu belirtildi.