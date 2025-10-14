https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/dunya-kupasi-tarihinde-bir-ilk-ada-ulkesi-turnuvaya-katilma-hakki-kazandi-1100162077.html
Dünya Kupası tarihinde bir ilk: Ada ülkesi turnuvaya katılma hakkı kazandı
Dünya Kupası tarihinde bir ilk: Ada ülkesi turnuvaya katılma hakkı kazandı
Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu 10. haftasında Yeşil Burun Adaları, sahasında Esvatini’yi 3-0 mağlup etti. Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu 10. haftasında Yeşil Burun Adaları, sahasında Esvatini’yi 3-0 yenerek turnuvaya katılma hakkı kazandı.Maçta Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira fileleri havalandırdı. Bu sonuçla Yeşil Burun Adaları grubunu 22 puanla lider tamamlarken, tarihinde ilk kez dünya kupasına katılmayı garantiledi.ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvaya katılacak ülke sayısı ise 22’ye yükseldi. Daha önce Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana Dünya Kupası biletini almıştı.
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu 10. haftasında Yeşil Burun Adaları, sahasında Esvatini’yi 3-0 yenerek turnuvaya katılma hakkı kazandı.
Maçta Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira fileleri havalandırdı. Bu sonuçla Yeşil Burun Adaları grubunu 22 puanla lider tamamlarken, tarihinde ilk kez dünya kupasına katılmayı garantiledi.
ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvaya katılacak ülke sayısı ise 22’ye yükseldi.
Daha önce Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana Dünya Kupası biletini almıştı.