Trump: ABD'nin Tomahawk füzelerine ihtiyacı var, stokları tüketemeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Ukrayna’ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerini sağlama olasılığını değerlendirdi.Trump, “ABD olarak bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. Bunlardan bol miktarda var, ama bizim de bunlara ihtiyacımız var. Ülkemizin kaynaklarını tüketemeyiz” ifadesini kullandı.Putin’le görüşme sırasında, Rusya'nın hasımlarına füze sağlama olasılığını gündeme getirdiğini söyleyen ABD lideri, “Gerçekten de ona, ‘Rakiplerinize birkaç bin Tomahawk vermemin bir sakıncası var mı?’ dedim. Bunu ona söyledim. Aynen böyle söyledim. Bu fikirden hoşlanmadı” dedi.Rus liderle yapılan görüşmeyi verimli olarak nitelendiren ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yardımcı olabileceğini belirten Trump, Putin ile yüz yüze görüşmenin iki hafta içinde gerçekleşebileceğini bildirdi.ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da Cumhuriyetçi çoğunluğunun lideri John Thune'nin, Rusya'ya karşı yeni yaptırımları değerlendirme önerisine de değinen ABD Başkanı, bunun için en iyi zamanın şimdi olmayabileceğini kaydetti.Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy katılımıyla üçlü görüşme olasılığını da değerlendiren Trump, “Bir sorun var. Onlar pek anlaşamıyor. Bazen bir görüşme ayarlamak zor oluyor. Ayrı ayrı bir şeyler yapabiliriz. Ayrı ayrı, ama eşitler olarak buluşup konuşuruz” yorumunda bulundu.Trump-Putin telefon görüşmesiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında dün 2 saati aşan bir telefon görüşmesi gerçekleşti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un yaptığı açıklamaya göre, iki ülke liderleri muhtemelen Macaristan’da yapılacak yeni bir zirveyi ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.Görüşme sırasında Ukrayna krizi üzerinde duruldu. Putin, Rusya’nın diplomatik çözüme bağlılığının altını çizdi.Görüşmede ayrıca Ukrayna’ya olası Tomahawk sevkiyatı ele alındı. Putin, bu silahın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini, ama Moskova-Washington ilişkilerine büyük zarar vereceğini vurguladı.Öte yandan Trump, Ukrayna’da bir an önce barışın tesis edilmesi ihtiyacına dikkat çekerek çatışmanın sona erdirilmesinin Rusya ve ABD arasındaki ekonomik işbirliği için muazzam fırsatlar sunduğunu belirtti.

