BM’den ‘Zuyev’ tepkisi: ‘Gazetecilerin ne kadar ağır bedel ödediğinin örneği’
BM’den ‘Zuyev’ tepkisi: ‘Gazetecilerin ne kadar ağır bedel ödediğinin örneği’
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Rus savaş muhabiri Zuyev’in ölümünün, çatışma bölgelerinde çalışan medya temsilcilerinin ne kadar... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Sputnik’e açıklamasında, RIA Novosti muhabiri İvan Zuyev’in Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna insansız hava aracı saldırısı sonucu görev başında hayatını kaybetmesini değerlendirdi.Dujarric, “Bu ölüm, dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin çatışmaları haber yaparken, sadece işlerini yapmaya çalışırken ne kadar ağır bir bedel ödediğinin bir başka örneği” ifadesini kullandı.Rus muhabirin ölümüRIA Novosti savaş muhabiri İvan Zuyev, Zaporojiye bölgesinde Ukrayna insansız hava aracı saldırısı sonucu görev başında hayatını kaybetmişti, meslektaşı Yuri Voytkeviç de ağır yaralanmıştı.RIA Novosti'de uzun yıllardır çalışan İvan Zuyev bir çok defa ödül ve devlet nişanlarıyla ödüllendirilmişti. Mart ayında kendisine devlet başkanı tarafından takdirname verilmişti.Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu Genel Direktörü Dmitriy Kiselev, Zuyev’i cesur, atılgan ve yetenekli bir gazeteci olarak nitelendirmişti.Kiev rejimi tarafından öldürülen Rus gazeteciler arasında RIA Novosti muhabirleri Andrey Stenin ve Rostislav Juravlev de yer alıyor.
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Sputnik’e açıklamasında, RIA Novosti muhabiri İvan Zuyev’in Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna insansız hava aracı saldırısı sonucu görev başında hayatını kaybetmesini değerlendirdi.
Dujarric, “Bu ölüm, dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin çatışmaları haber yaparken, sadece işlerini yapmaya çalışırken ne kadar ağır bir bedel ödediğinin bir başka örneği” ifadesini kullandı.
RIA Novosti savaş muhabiri İvan Zuyev, Zaporojiye bölgesinde Ukrayna insansız hava aracı saldırısı sonucu görev başında hayatını kaybetmişti, meslektaşı Yuri Voytkeviç de ağır yaralanmıştı.
RIA Novosti'de uzun yıllardır çalışan İvan Zuyev bir çok defa ödül ve devlet nişanlarıyla ödüllendirilmişti. Mart ayında kendisine devlet başkanı tarafından takdirname verilmişti.
Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu Genel Direktörü Dmitriy Kiselev, Zuyev’i cesur, atılgan ve yetenekli bir gazeteci olarak nitelendirmişti.
Kiev rejimi tarafından öldürülen Rus gazeteciler arasında RIA Novosti muhabirleri Andrey Stenin ve Rostislav Juravlev de yer alıyor.