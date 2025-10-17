Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/bmden-zuyev-tepkisi-gazetecilerin-ne-kadar-agir-bedel-odediginin-ornegi-1100253516.html
BM’den ‘Zuyev’ tepkisi: ‘Gazetecilerin ne kadar ağır bedel ödediğinin örneği’
BM'den 'Zuyev' tepkisi: 'Gazetecilerin ne kadar ağır bedel ödediğinin örneği'
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Rus savaş muhabiri Zuyev’in ölümünün, çatışma bölgelerinde çalışan medya temsilcilerinin ne kadar... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
birleşmiş milletler (bm)
stephane dujarric
rusya
ukrayna
zaporojye bölgesi
savaş muhabiri
gazeteci
gazeteci cinayeti
öldürülen gazeteci
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Sputnik’e açıklamasında, RIA Novosti muhabiri İvan Zuyev’in Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna insansız hava aracı saldırısı sonucu görev başında hayatını kaybetmesini değerlendirdi.Dujarric, “Bu ölüm, dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin çatışmaları haber yaparken, sadece işlerini yapmaya çalışırken ne kadar ağır bir bedel ödediğinin bir başka örneği” ifadesini kullandı.Rus muhabirin ölümüRIA Novosti savaş muhabiri İvan Zuyev, Zaporojiye bölgesinde Ukrayna insansız hava aracı saldırısı sonucu görev başında hayatını kaybetmişti, meslektaşı Yuri Voytkeviç de ağır yaralanmıştı.RIA Novosti'de uzun yıllardır çalışan İvan Zuyev bir çok defa ödül ve devlet nişanlarıyla ödüllendirilmişti. Mart ayında kendisine devlet başkanı tarafından takdirname verilmişti.Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu Genel Direktörü Dmitriy Kiselev, Zuyev’i cesur, atılgan ve yetenekli bir gazeteci olarak nitelendirmişti.Kiev rejimi tarafından öldürülen Rus gazeteciler arasında RIA Novosti muhabirleri Andrey Stenin ve Rostislav Juravlev de yer alıyor.
BM’den ‘Zuyev’ tepkisi: ‘Gazetecilerin ne kadar ağır bedel ödediğinin örneği’

06:51 17.10.2025 (güncellendi: 06:53 17.10.2025)
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Rus savaş muhabiri Zuyev’in ölümünün, çatışma bölgelerinde çalışan medya temsilcilerinin ne kadar ağır bir bedel ödediğinin yeni bir örneği olduğunu belirtti.
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Sputnik’e açıklamasında, RIA Novosti muhabiri İvan Zuyev’in Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna insansız hava aracı saldırısı sonucu görev başında hayatını kaybetmesini değerlendirdi.
Dujarric, “Bu ölüm, dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin çatışmaları haber yaparken, sadece işlerini yapmaya çalışırken ne kadar ağır bir bedel ödediğinin bir başka örneği” ifadesini kullandı.

Rus muhabirin ölümü

RIA Novosti savaş muhabiri İvan Zuyev, Zaporojiye bölgesinde Ukrayna insansız hava aracı saldırısı sonucu görev başında hayatını kaybetmişti, meslektaşı Yuri Voytkeviç de ağır yaralanmıştı.
RIA Novosti'de uzun yıllardır çalışan İvan Zuyev bir çok defa ödül ve devlet nişanlarıyla ödüllendirilmişti. Mart ayında kendisine devlet başkanı tarafından takdirname verilmişti.
Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu Genel Direktörü Dmitriy Kiselev, Zuyev’i cesur, atılgan ve yetenekli bir gazeteci olarak nitelendirmişti.
Kiev rejimi tarafından öldürülen Rus gazeteciler arasında RIA Novosti muhabirleri Andrey Stenin ve Rostislav Juravlev de yer alıyor.
UKRAYNA KRİZİ
Slutskiy: Ukrayna, gazetecilerin öldürülmesiyle uluslararası hukuku ihlal ediyor
