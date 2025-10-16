https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/lavrov-putin-ve-sara-suriyedeki-rus-askeri-usleri-gorustu-1100225378.html
Lavrov: Putin ve Şara Suriye'deki Rus askeri üsleri görüştü
Lavrov: Putin ve Şara Suriye’deki Rus askeri üsleri görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasında dün gerçekleşen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.Lavrov, iki ülke liderinin görüşmesinde Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim ve Tartus askeri üslerinin geleceği ile ilgili konunun ele alınıp alınmadığı sorusuna, “Her şey konuşuldu” dedi.Rusya'yı ilk kez ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, dün Rus lider Putin'le bir araya gelmişti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Şara görüşmesinde Rusya’nın Suriye’deki askeri üslerinin de masaya yatırılacağını bildirmişti.
Lavrov: Putin ve Şara Suriye’deki Rus askeri üsleri görüştü
08:03 16.10.2025 (güncellendi: 08:41 16.10.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya lideri Putin’in Suriyeli mevkidaşı Şara ile Moskova’da gerçekleşen görüşmede Suriye’deki Rus askeri üsleri de ele aldıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasında dün gerçekleşen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Lavrov, iki ülke liderinin görüşmesinde Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim ve Tartus askeri üslerinin geleceği ile ilgili konunun ele alınıp alınmadığı sorusuna, “Her şey konuşuldu” dedi.
Rusya'yı ilk kez ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, dün Rus lider Putin'le bir araya gelmişti
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, Putin-Şara görüşmesinde Rusya’nın Suriye’deki askeri üslerinin de masaya yatırılacağını bildirmişti
