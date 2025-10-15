https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/kremlin-dogruladi-suriye-cumhurbaskani-sara-bugun-rusyaya-ilk-ziyaretini-gerceklestirecek-1100192444.html

Kremlin doğruladı: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, bugün Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek

Kremlin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın bugün Rusya'ya giderek Rus lider Putin'le görüşeceğini doğruladı. Bu, Ocak 2025'te göreve gelen Şara'nın Rusya'ya ilk...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın bugün Rusya'yı ziyaret edeceğine dair haberler, Kremlin tarafından resmen teyit edildi.Kremlin'den yapılan açıklamada, "15 Ekim'de Vladimir Putin ile Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasında bir görüşme yapılacak" dendi.İlk kez bir araya gelecek Putin ve Şara'nın siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki Rusya-Suriye ilişkilerinin mevcut durumu ve perspektifleri ile Ortadoğu'daki son gelişmeleri ele alacağı bildirildi.Syria TV, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Şara'nın bugün Rusya'yı ziyaret edeceğini belirtmişti.'Rusya'yla işbirliğimiz, Batı'yla olan ilişkilerimizle çelişmiyor'Moskova ziyareti öncesi Amerikan CBS televizyonuna demeç veren Şara, Şam'ın bugün itibarıyla Moskova ve Pekin ile ilişkilerini stratejik çıkarlar temelinde kurduğunu belirtti.Suriye Cumhurbaşkanı, "Suriye bugün stratejik çıkarlar temelinde Rusya ve Çin ile barışçıl ilişkiler kuruyor. Rusya'yla ilişkilerimiz, Batı veya ABD ile olan ilişkilerimizle çelişmiyor" dedi.Şara, Moskova ve Pekin'in Şam'a olumlu sinyaller gönderdiğinin de altını çizdi.

