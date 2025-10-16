Hamas: İsrailli rehinelerin cesetlerini kurtarmak için özel ekipman gerekli

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/hamas-israilli-rehinelerin-cesetlerini-kurtarmak-icin-ozel-ekipman-gerekli-1100224263.html
16.10.2025
Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, İsrailli rehinelerin kalan cesetlerini kurtarmak için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını söyledi.El-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, "Hamas anlaşmayı yerine getirdi ve tüm canlı rehineleri ve kurtarılabilen cesetleri teslim etti. Geriye kalan cesetlerin bulunup kurtarılması için büyük çaba ve özel ekipman gerekiyor. Sorunu çözmek için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.
Hamas’ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, kalan İsrailli rehinelerin cesetlerini kurtarmak için özel ekipman gerektiğini belirterek, bu konuda büyük çaba harcadıklarını açıkladı.
Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, İsrailli rehinelerin kalan cesetlerini kurtarmak için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını söyledi.
El-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, "Hamas anlaşmayı yerine getirdi ve tüm canlı rehineleri ve kurtarılabilen cesetleri teslim etti. Geriye kalan cesetlerin bulunup kurtarılması için büyük çaba ve özel ekipman gerekiyor. Sorunu çözmek için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.