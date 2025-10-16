https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/hamas-israilli-rehinelerin-cesetlerini-kurtarmak-icin-ozel-ekipman-gerekli-1100224263.html

Hamas: İsrailli rehinelerin cesetlerini kurtarmak için özel ekipman gerekli

Hamas: İsrailli rehinelerin cesetlerini kurtarmak için özel ekipman gerekli

16.10.2025

Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, İsrailli rehinelerin kalan cesetlerini kurtarmak için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını söyledi.El-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, "Hamas anlaşmayı yerine getirdi ve tüm canlı rehineleri ve kurtarılabilen cesetleri teslim etti. Geriye kalan cesetlerin bulunup kurtarılması için büyük çaba ve özel ekipman gerekiyor. Sorunu çözmek için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

