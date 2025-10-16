Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas: İsrailli rehinelerin cesetlerini kurtarmak için özel ekipman gerekli
Hamas: İsrailli rehinelerin cesetlerini kurtarmak için özel ekipman gerekli
Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, İsrailli rehinelerin kalan cesetlerini kurtarmak için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını söyledi.El-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, "Hamas anlaşmayı yerine getirdi ve tüm canlı rehineleri ve kurtarılabilen cesetleri teslim etti. Geriye kalan cesetlerin bulunup kurtarılması için büyük çaba ve özel ekipman gerekiyor. Sorunu çözmek için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.
Hamas: İsrailli rehinelerin cesetlerini kurtarmak için özel ekipman gerekli

04:30 16.10.2025
© AA / Saeed M. M. T. JarasHamas'tan İsrailli esirlerin cenaze teslimi
Hamas’ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, kalan İsrailli rehinelerin cesetlerini kurtarmak için özel ekipman gerektiğini belirterek, bu konuda büyük çaba harcadıklarını açıkladı.
Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, İsrailli rehinelerin kalan cesetlerini kurtarmak için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını söyledi.
El-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, "Hamas anlaşmayı yerine getirdi ve tüm canlı rehineleri ve kurtarılabilen cesetleri teslim etti. Geriye kalan cesetlerin bulunup kurtarılması için büyük çaba ve özel ekipman gerekiyor. Sorunu çözmek için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
