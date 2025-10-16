https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/cinden-abdye-rus-petrolu-yaniti-her-turlu-dayatma-ve-baskiya-karsiyiz-1100225604.html

Çin’den ABD’ye Rus petrolü yanıtı: ‘Her türlü dayatma ve baskıya karşıyız’

Çin’den ABD’ye Rus petrolü yanıtı: ‘Her türlü dayatma ve baskıya karşıyız’

Sputnik Türkiye

16.10.2025, Sputnik Türkiye

Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’ın ‘en kısa zamanda’ Rus petrolünden vazgeçmeye hazır olduğu yönündeki sözlerini ve Çin’e aynı şekilde davranma çağrısını değerlendirdi.Liu, “Çin, her türlü yasadışı tek taraflı yaptırımları, yargı yetkisinin genişletilmesini ve her türlü dayatma ve baskıyı kararlı bir şekilde reddediyor” ifadesini kullandı.Uluslararası toplum içinde hukuk çerçevesindeki işbirliğinin makul ve meşru olduğuna dikkat çeken Çinli diplomat, böyle bir işbirliğinin üçüncü tarafların çıkarlarına zarar vermediğini kaydederek saygı gösterilmesi ve korunması gerektiğini vurguladı.Liu Pengyu, dün, ülkesinin ABD ile ticari savaşa hazır olduğunu söylemişti.ABD-Çin ticaret savaşıABD Başkanı Donald Trump, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'den gelen mallara, 1 Kasım'dan itibaren veya daha önce, Çin'in şu anda ödediği seviyenin üzerinde yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını vaat etmişti. Trump, bunu Çin'in ticaret alanındaki ‘agresif tutumu’ ile açıklamıştı.Daha sonra Maliye Bakanı Scott Bessent, Washington'un iki ülke liderlerinin bir araya gelip tüm sorunları çözebilmeleri için yeni gümrük vergilerinin uygulanmasını erteleyebileceğini açıklamıştı.Çin, dün, ABD bağlantılı gemilerden özel liman ücreti almaya başladı. Çin Ulaştırma Bakanlığı, uygulamanın ABD’nin Çin bağlantılı gemilere getirdiği liman ücretine karşı alınmış bir önlem olduğunu duyurdu. Bakanlık, geçen Nisan ayında, ABD’nin Çin yapımı gemilere gümrük vergisi uygulaması durumunda misillemede bulunacakları uyarısında bulunmuştu.Donald Trump’ın Şubat ayında tüm Çin mallarına yüzde 10 gümrük vergisi duyurmasının ardından iki ülke arasında ticaret savaşı patlak vermişti. Söz konusu oran Mart ayında önce yüzde 20'ye, karşılıklı birkaç adımın ardından da yüzde 145'e yükselmişti. Çin de ABD ürünlerine yüzde 125 oranında ek vergi getirmişti. Daha sonra iki ülke, 14 Mayıs'tan itibaren 90 gün süreyle karşılıklı olarak ticaret vergilerini yüzde 10'a düşürme konusunda anlaşmıştı.Sonuç olarak Çin, ABD mallarının ithalatına yüzde 10'luk bir gümrük vergisi uygularken ABD, yüzde 20'lik ‘fentanil’ vergisi devam ettiği için Çin mallarına yüzde 30'luk bir gümrük vergisi uyguluyor. Ağustos başında, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı ithalat vergilerinin artırılmasına ilişkin mola 90 gün daha uzatılmıştı.

