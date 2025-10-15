Türkiye
EKONOMİ
Çin: ABD ile ticari savaşa hazırız
Çin: ABD ile ticari savaşa hazırız
Çin'in ABD Büyükelçiliği, Pekin'in Washington'la ticari savaşa hazır olduğunu, ama müzakereler için kapıları da açık tuttuğunu belirtti. 15.10.2025
Çin’in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine yeni gümrük vergisi uygulama tehdidini değerlendirdi.Liu, “Çin'in ticaret savaşları konusunda duruşu tutarlı. Kavga varsa kavga ederiz. Müzakere varsa kapı açık” ifadesini kullandı.Washington’un, Pekin’le müzakere talep ederken aynı zamanda tehditler savurmasının doğru olmadığını kaydeden Çinli diplomat, “Bu, Çin ile ilişkilerde yanlış bir yol” dedi.Bu “hatalı yaklaşımı bir an önce düzeltme ve müzakerelerde samimiyet gösterme” çağrısında bulunan Liu, karşılıklı endişeleri diyalog yoluyla çözmenin ve ülkeler arasında sağlıklı ve istikrarlı ilişkiler geliştirmenin önemini vurgulayarak şunu ekledi:ABD-Çin ticaret savaşıABD Başkanı Donald Trump, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'den gelen mallara, 1 Kasım'dan itibaren veya daha önce, Çin'in şu anda ödediği seviyenin üzerinde yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını vaat etmişti. Trump, bunu Çin'in ticaret alanındaki ‘agresif tutumu’ ile açıklamıştı.Daha sonra Maliye Bakanı Scott Bessent, Washington'un iki ülke liderlerinin bir araya gelip tüm sorunları çözebilmeleri için yeni gümrük vergilerinin uygulanmasını erteleyebileceğini açıklamıştı.Çin, dün, ABD bağlantılı gemilerden özel liman ücreti almaya başladı. Çin Ulaştırma Bakanlığı, uygulamanın ABD’nin Çin bağlantılı gemilere getirdiği liman ücretine karşı alınmış bir önlem olduğunu duyurdu. Bakanlık, geçen Nisan ayında, ABD’nin Çin yapımı gemilere gümrük vergisi uygulaması durumunda misillemede bulunacakları uyarısında bulunmuştu.Donald Trump’ın Şubat ayında tüm Çin mallarına yüzde 10 gümrük vergisi duyurmasının ardından iki ülke arasında ticaret savaşı patlak vermişti. Söz konusu oran Mart ayında önce yüzde 20'ye, karşılıklı birkaç adımın ardından da yüzde 145'e yükselmişti. Çin de ABD ürünlerine yüzde 125 oranında ek vergi getirmişti. Daha sonra iki ülke, 14 Mayıs'tan itibaren 90 gün süreyle karşılıklı olarak ticaret vergilerini yüzde 10'a düşürme konusunda anlaşmıştı.Sonuç olarak Çin, ABD mallarının ithalatına yüzde 10'luk bir gümrük vergisi uygularken ABD, yüzde 20'lik ‘fentanil’ vergisi devam ettiği için Çin mallarına yüzde 30'luk bir gümrük vergisi uyguluyor. Ağustos başında, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı ithalat vergilerinin artırılmasına ilişkin mola 90 gün daha uzatılmıştı.
07:39 15.10.2025 (güncellendi: 07:47 15.10.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÇin-ABD Ticaret Savaşı
Çin’in ABD Büyükelçiliği, Pekin’in Washington’la ticari savaşa hazır olduğunu, ama müzakereler için kapıları da açık tuttuğunu belirtti.
Çin’in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine yeni gümrük vergisi uygulama tehdidini değerlendirdi.
Liu, “Çin'in ticaret savaşları konusunda duruşu tutarlı. Kavga varsa kavga ederiz. Müzakere varsa kapı açık” ifadesini kullandı.
Washington’un, Pekin’le müzakere talep ederken aynı zamanda tehditler savurmasının doğru olmadığını kaydeden Çinli diplomat, “Bu, Çin ile ilişkilerde yanlış bir yol” dedi.
Bu “hatalı yaklaşımı bir an önce düzeltme ve müzakerelerde samimiyet gösterme” çağrısında bulunan Liu, karşılıklı endişeleri diyalog yoluyla çözmenin ve ülkeler arasında sağlıklı ve istikrarlı ilişkiler geliştirmenin önemini vurgulayarak şunu ekledi:
İşbirliği her iki tarafın da yararına, çatışma ise her ikisine de zarar veriyor. Geçmişteki ticaret ve ekonomi müzakereleri, Çin ve ABD'nin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde sorunlara çözüm bulabileceğini açıkça gösterdi.

ABD-Çin ticaret savaşı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'den gelen mallara, 1 Kasım'dan itibaren veya daha önce, Çin'in şu anda ödediği seviyenin üzerinde yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını vaat etmişti. Trump, bunu Çin'in ticaret alanındaki ‘agresif tutumu’ ile açıklamıştı.
Daha sonra Maliye Bakanı Scott Bessent, Washington'un iki ülke liderlerinin bir araya gelip tüm sorunları çözebilmeleri için yeni gümrük vergilerinin uygulanmasını erteleyebileceğini açıklamıştı.
Çin, dün, ABD bağlantılı gemilerden özel liman ücreti almaya başladı. Çin Ulaştırma Bakanlığı, uygulamanın ABD’nin Çin bağlantılı gemilere getirdiği liman ücretine karşı alınmış bir önlem olduğunu duyurdu. Bakanlık, geçen Nisan ayında, ABD’nin Çin yapımı gemilere gümrük vergisi uygulaması durumunda misillemede bulunacakları uyarısında bulunmuştu.
Donald Trump’ın Şubat ayında tüm Çin mallarına yüzde 10 gümrük vergisi duyurmasının ardından iki ülke arasında ticaret savaşı patlak vermişti. Söz konusu oran Mart ayında önce yüzde 20'ye, karşılıklı birkaç adımın ardından da yüzde 145'e yükselmişti. Çin de ABD ürünlerine yüzde 125 oranında ek vergi getirmişti. Daha sonra iki ülke, 14 Mayıs'tan itibaren 90 gün süreyle karşılıklı olarak ticaret vergilerini yüzde 10'a düşürme konusunda anlaşmıştı.
Sonuç olarak Çin, ABD mallarının ithalatına yüzde 10'luk bir gümrük vergisi uygularken ABD, yüzde 20'lik ‘fentanil’ vergisi devam ettiği için Çin mallarına yüzde 30'luk bir gümrük vergisi uyguluyor. Ağustos başında, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı ithalat vergilerinin artırılmasına ilişkin mola 90 gün daha uzatılmıştı.
