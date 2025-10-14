https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/cinden-yeni-ticari-misilleme-abd-gemilerine-liman-ucreti-uygulanacak-1100171179.html

Çin’den yeni ticari misilleme: ABD gemilerine liman ücreti uygulanacak

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi büyüyor. Pekin, ABD bağlantılı gemilerden özel liman ücreti almaya başladı. Çin yapımı gemiler bu uygulamadan muaf... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

Çin, salı gününden itibaren ABD’ye ait veya ABD’de kayıtlı tüm gemilerden yeni bir özel liman ücreti almaya başladığını duyurdu. Çin devlet medyası, kararın uluslararası limanlara gelen ABD bağlantılı gemileri kapsadığını aktardı. Yeni sisteme göre ücretler geminin Çin’e ilk giriş yaptığı limanda alınacak. Uygulama yılda 5 seferi kapsayacak şekilde planlandı. Devlet medyası, ücreti ödemeyen gemilerin ithalat ve ihracat işlemlerinin durdurulacağını bildirdi.Çin yapımı gemiler muaf Detaylara göre, liman ücretinden Çin’de üretilmiş gemiler muaf tutulacak. Ayrıca tamir için Çin tersanelerine boş giriş yapan gemiler ve Çin makamlarınca istisna kapsamında değerlendirilen gemiler de ücret ödemeyecek.Ticaret gerilimi büyüyor Çin Ulaştırma Bakanlığı, uygulamanın ABD’nin Çin bağlantılı gemilere getirdiği liman ücretine karşı alınmış bir önlem olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmenin ardından Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini 1 Kasım’dan itibaren yüzde 100’e çıkaracağını açıklamıştı. Washington ayrıca Çin’e kritik yazılım ve teknoloji ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

