Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/cinden-yeni-ticari-misilleme-abd-gemilerine-liman-ucreti-uygulanacak-1100171179.html
Çin’den yeni ticari misilleme: ABD gemilerine liman ücreti uygulanacak
Çin’den yeni ticari misilleme: ABD gemilerine liman ücreti uygulanacak
Sputnik Türkiye
ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi büyüyor. Pekin, ABD bağlantılı gemilerden özel liman ücreti almaya başladı. Çin yapımı gemiler bu uygulamadan muaf... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T12:27+0300
2025-10-14T12:27+0300
abd
çin
ticaret
gemi
liman
vergi
donald trump
ekonomi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100171125_0:0:3601:2025_1920x0_80_0_0_cb8a031522b255110890c6405fafdbd7.jpg
Çin, salı gününden itibaren ABD’ye ait veya ABD’de kayıtlı tüm gemilerden yeni bir özel liman ücreti almaya başladığını duyurdu. Çin devlet medyası, kararın uluslararası limanlara gelen ABD bağlantılı gemileri kapsadığını aktardı. Yeni sisteme göre ücretler geminin Çin’e ilk giriş yaptığı limanda alınacak. Uygulama yılda 5 seferi kapsayacak şekilde planlandı. Devlet medyası, ücreti ödemeyen gemilerin ithalat ve ihracat işlemlerinin durdurulacağını bildirdi.Çin yapımı gemiler muaf Detaylara göre, liman ücretinden Çin’de üretilmiş gemiler muaf tutulacak. Ayrıca tamir için Çin tersanelerine boş giriş yapan gemiler ve Çin makamlarınca istisna kapsamında değerlendirilen gemiler de ücret ödemeyecek.Ticaret gerilimi büyüyor Çin Ulaştırma Bakanlığı, uygulamanın ABD’nin Çin bağlantılı gemilere getirdiği liman ücretine karşı alınmış bir önlem olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmenin ardından Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini 1 Kasım’dan itibaren yüzde 100’e çıkaracağını açıklamıştı. Washington ayrıca Çin’e kritik yazılım ve teknoloji ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/cin-nadir-toprak-elementlerinin-ihracatini-kisitladi-1100047762.html
abd
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100171125_450:0:3150:2025_1920x0_80_0_0_8de3f181d61f7d5fd0ad0f215b88283a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, çin, ticaret, gemi, liman, vergi, donald trump
abd, çin, ticaret, gemi, liman, vergi, donald trump

Çin’den yeni ticari misilleme: ABD gemilerine liman ücreti uygulanacak

12:27 14.10.2025
© AP Photo / Stephen B. MortonIn this Thursday, July, 5, 2018 photo, a jockey truck passes a stack of 40-foot China Shipping containers at the Port of Savannah in Savannah, Ga.
In this Thursday, July, 5, 2018 photo, a jockey truck passes a stack of 40-foot China Shipping containers at the Port of Savannah in Savannah, Ga. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Stephen B. Morton
Abone ol
ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi büyüyor. Pekin, ABD bağlantılı gemilerden özel liman ücreti almaya başladı. Çin yapımı gemiler bu uygulamadan muaf tutuldu.
Çin, salı gününden itibaren ABD’ye ait veya ABD’de kayıtlı tüm gemilerden yeni bir özel liman ücreti almaya başladığını duyurdu. Çin devlet medyası, kararın uluslararası limanlara gelen ABD bağlantılı gemileri kapsadığını aktardı. Yeni sisteme göre ücretler geminin Çin’e ilk giriş yaptığı limanda alınacak. Uygulama yılda 5 seferi kapsayacak şekilde planlandı. Devlet medyası, ücreti ödemeyen gemilerin ithalat ve ihracat işlemlerinin durdurulacağını bildirdi.

Çin yapımı gemiler muaf

Detaylara göre, liman ücretinden Çin’de üretilmiş gemiler muaf tutulacak. Ayrıca tamir için Çin tersanelerine boş giriş yapan gemiler ve Çin makamlarınca istisna kapsamında değerlendirilen gemiler de ücret ödemeyecek.

Ticaret gerilimi büyüyor

Çin Ulaştırma Bakanlığı, uygulamanın ABD’nin Çin bağlantılı gemilere getirdiği liman ücretine karşı alınmış bir önlem olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmenin ardından Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini 1 Kasım’dan itibaren yüzde 100’e çıkaracağını açıklamıştı. Washington ayrıca Çin’e kritik yazılım ve teknoloji ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.
'Çin pazarı büyümeye devam ediyor, ABD'nin ticaret savaşını kazanma şansı yok' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
DÜNYA
Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtladı
9 Ekim, 11:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала