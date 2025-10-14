https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/cinden-yeni-ticari-misilleme-abd-gemilerine-liman-ucreti-uygulanacak-1100171179.html
Çin’den yeni ticari misilleme: ABD gemilerine liman ücreti uygulanacak
Çin’den yeni ticari misilleme: ABD gemilerine liman ücreti uygulanacak
Sputnik Türkiye
ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi büyüyor. Pekin, ABD bağlantılı gemilerden özel liman ücreti almaya başladı. Çin yapımı gemiler bu uygulamadan muaf... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T12:27+0300
2025-10-14T12:27+0300
2025-10-14T12:27+0300
abd
çin
ticaret
gemi
liman
vergi
donald trump
ekonomi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100171125_0:0:3601:2025_1920x0_80_0_0_cb8a031522b255110890c6405fafdbd7.jpg
Çin, salı gününden itibaren ABD’ye ait veya ABD’de kayıtlı tüm gemilerden yeni bir özel liman ücreti almaya başladığını duyurdu. Çin devlet medyası, kararın uluslararası limanlara gelen ABD bağlantılı gemileri kapsadığını aktardı. Yeni sisteme göre ücretler geminin Çin’e ilk giriş yaptığı limanda alınacak. Uygulama yılda 5 seferi kapsayacak şekilde planlandı. Devlet medyası, ücreti ödemeyen gemilerin ithalat ve ihracat işlemlerinin durdurulacağını bildirdi.Çin yapımı gemiler muaf Detaylara göre, liman ücretinden Çin’de üretilmiş gemiler muaf tutulacak. Ayrıca tamir için Çin tersanelerine boş giriş yapan gemiler ve Çin makamlarınca istisna kapsamında değerlendirilen gemiler de ücret ödemeyecek.Ticaret gerilimi büyüyor Çin Ulaştırma Bakanlığı, uygulamanın ABD’nin Çin bağlantılı gemilere getirdiği liman ücretine karşı alınmış bir önlem olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmenin ardından Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini 1 Kasım’dan itibaren yüzde 100’e çıkaracağını açıklamıştı. Washington ayrıca Çin’e kritik yazılım ve teknoloji ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/cin-nadir-toprak-elementlerinin-ihracatini-kisitladi-1100047762.html
abd
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100171125_450:0:3150:2025_1920x0_80_0_0_8de3f181d61f7d5fd0ad0f215b88283a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, çin, ticaret, gemi, liman, vergi, donald trump
abd, çin, ticaret, gemi, liman, vergi, donald trump
Çin’den yeni ticari misilleme: ABD gemilerine liman ücreti uygulanacak
ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi büyüyor. Pekin, ABD bağlantılı gemilerden özel liman ücreti almaya başladı. Çin yapımı gemiler bu uygulamadan muaf tutuldu.
Çin, salı gününden itibaren ABD’ye ait veya ABD’de kayıtlı tüm gemilerden yeni bir özel liman ücreti almaya başladığını duyurdu. Çin devlet medyası, kararın uluslararası limanlara gelen ABD bağlantılı gemileri kapsadığını aktardı. Yeni sisteme göre ücretler geminin Çin’e ilk giriş yaptığı limanda alınacak. Uygulama yılda 5 seferi kapsayacak şekilde planlandı. Devlet medyası, ücreti ödemeyen gemilerin ithalat ve ihracat işlemlerinin durdurulacağını bildirdi.
Detaylara göre, liman ücretinden Çin’de
üretilmiş gemiler muaf
tutulacak. Ayrıca tamir için Çin tersanelerine boş giriş yapan gemiler ve Çin makamlarınca istisna kapsamında değerlendirilen gemiler de ücret ödemeyecek.
Çin Ulaştırma Bakanlığı
, uygulamanın ABD’nin Çin bağlantılı gemilere getirdiği liman ücretine karşı alınmış bir önlem
olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump
, bu gelişmenin ardından Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini 1 Kasım’dan itibaren yüzde 100’e çıkaracağını açıklamıştı. Washington
ayrıca Çin’e kritik yazılım ve teknoloji ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.