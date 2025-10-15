https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/sgk-uzmani-duyurdu-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-1100213346.html

SGK uzmanı duyurdu: Asgari ücret ne kadar olacak?

SGK uzmanı duyurdu: Asgari ücret ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılı asgari ücretiyle ilgili öngörülerini paylaştı. 2025 yılında yapılan yüzde 30’luk artışla 22 bin 104 TL’ye... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T17:21+0300

2025-10-15T17:21+0300

2025-10-15T17:21+0300

ekonomi̇

sgk

maaş

brüt maaş

net maaş

emekli maaş zam oranı

maaş zammı

emekli maaş promosyonu

maaş krizi

eşit maaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg

SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılında asgari ücretin 27-28 bin lira aralığında olabileceğini duyurdu.Karakaş, “2025 enflasyon tahminleri revize edildi ve en fazla yüzde 30 seviyesinde bir oran bekleniyor. Bu tabloya göre 2026 asgari ücreti için yüzde 25 ila 30 arasında bir artış öngörüyorum. Bu da yaklaşık 27-28 bin TL bandına denk geliyor. Beklentim bu yönde” ifadelerini kullandı.Emekli ve memur maaşlarına da değinen Karakaş, ''Memur, işçi ve emeklilere yılbaşında maaş artışı yapılacak. Bu artışlar promosyon tutarlarını da yukarı çekecek. Bankalar rekabeti artıracaktır. Bu nedenle promosyon için acele edilmemeli, ocak ayında tekliflerin yeniden değerlendirilmesi daha avantajlı olur” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/asgari-ucret-2026-ne-kadar-olacak-zam-senaryosuyla-yeni-rakam-ortaya-cikti-1100044434.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sgk, maaş, brüt maaş, net maaş, emekli maaş zam oranı, maaş zammı, emekli maaş promosyonu, maaş krizi, eşit maaş, yüksek maaş, maaş promosyonu, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari geçim i̇ndirimi (agi̇), asgari ücret zammı 2025, asgari ücret tespit komisyonu, asgari geçim, sirus asgari, asgari ücret 2023