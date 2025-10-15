https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/sgk-uzmani-duyurdu-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-1100213346.html
SGK uzmanı duyurdu: Asgari ücret ne kadar olacak?
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılı asgari ücretiyle ilgili öngörülerini paylaştı. 2025 yılında yapılan yüzde 30’luk artışla 22 bin 104 TL’ye... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılında asgari ücretin 27-28 bin lira aralığında olabileceğini duyurdu.Karakaş, “2025 enflasyon tahminleri revize edildi ve en fazla yüzde 30 seviyesinde bir oran bekleniyor. Bu tabloya göre 2026 asgari ücreti için yüzde 25 ila 30 arasında bir artış öngörüyorum. Bu da yaklaşık 27-28 bin TL bandına denk geliyor. Beklentim bu yönde” ifadelerini kullandı.Emekli ve memur maaşlarına da değinen Karakaş, ''Memur, işçi ve emeklilere yılbaşında maaş artışı yapılacak. Bu artışlar promosyon tutarlarını da yukarı çekecek. Bankalar rekabeti artıracaktır. Bu nedenle promosyon için acele edilmemeli, ocak ayında tekliflerin yeniden değerlendirilmesi daha avantajlı olur” dedi.
