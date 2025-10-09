https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/asgari-ucret-2026-ne-kadar-olacak-zam-senaryosuyla-yeni-rakam-ortaya-cikti-1100044434.html

Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Zam senaryosuyla yeni rakam ortaya çıktı

Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Zam senaryosuyla yeni rakam ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ocak ayında milyonlarca emekli, memur ve çalışan yeni maaş artışlarını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık’ta toplanacak ve en önemli referansı yine... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-09T10:06+0300

2025-10-09T10:06+0300

2025-10-09T10:06+0300

ekonomi̇

emekli

emekli maaşı

asgari ücret

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2026

zam

asgari geçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, memur ve emekli için yeni maaş dönemi başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak yeni rakamı belirlemek üzere 1 Aralık’ta toplanacak. Komisyonun en önemli gündemi ise yine enflasyon oranları olacak.Asgari ücret artışında enflasyon belirleyici olacakSabah'ın haberine göre, son yıllarda yılda bir kez açıklanan asgari ücret, 2026 yılı için de aynı şekilde belirlenecek. Eğer komisyon, Orta Vadeli Program (OVP) verilerini dikkate alırsa, artış oranının yüzde 30 civarında olması bekleniyor. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi enflasyonun 5-10 puan üzerinde bir zam yapılması durumunda artışın yüzde 40’a kadar çıkabileceği konuşuluyor.2026 asgari ücret i̇çin i̇lk hesaplarOVP’de 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklandı. Bu oran baz alınırsa, yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olacak. Ancak eğer komisyon bu oranın üzerine refah payı eklerse rakamlar yeniden şekillenecek.Emekli ve memura 3 aylık zam kesinleştiEylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurlar için 3 aylık artış oranları da belli oldu.Bu oranlara göre;Asgari ücret artışı emekli zammını etkileyebilirUzmanlara göre asgari ücrete yapılacak zam, emekli maaşlarına da yansıyabilir. Ocak ayında açıklanacak yıllık enflasyon oranı ve komisyon kararına göre, emeklilere refah payı eklenmesi gündeme gelebilir. Bu nedenle hem emekliler hem memurlar gözlerini 3 Ocak’a çevirdi.Asgari ücretin etkilediği kalemlerAsgari ücret yalnızca çalışanların gelirini değil, birçok ödemeyi de doğrudan etkiliyor.İşsizlik maaşı, BES ödemeleri, analık ödemeleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, hatta sosyal yardım gelir kriterleri de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Dolayısıyla yeni artış, bu kalemlerde de değişiklik anlamına gelecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/1100030010.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, enflasyon zammı, emekli maaşı, memur artışı, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2026