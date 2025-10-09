Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Zam senaryosuyla yeni rakam ortaya çıktı
Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Zam senaryosuyla yeni rakam ortaya çıktı
Ocak ayında milyonlarca emekli, memur ve çalışan yeni maaş artışlarını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta toplanacak ve en önemli referansı yine...
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, memur ve emekli için yeni maaş dönemi başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak yeni rakamı belirlemek üzere 1 Aralık'ta toplanacak. Komisyonun en önemli gündemi ise yine enflasyon oranları olacak.Asgari ücret artışında enflasyon belirleyici olacakSabah'ın haberine göre, son yıllarda yılda bir kez açıklanan asgari ücret, 2026 yılı için de aynı şekilde belirlenecek. Eğer komisyon, Orta Vadeli Program (OVP) verilerini dikkate alırsa, artış oranının yüzde 30 civarında olması bekleniyor. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi enflasyonun 5-10 puan üzerinde bir zam yapılması durumunda artışın yüzde 40'a kadar çıkabileceği konuşuluyor.2026 asgari ücret i̇çin i̇lk hesaplarOVP'de 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklandı. Bu oran baz alınırsa, yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olacak. Ancak eğer komisyon bu oranın üzerine refah payı eklerse rakamlar yeniden şekillenecek.Emekli ve memura 3 aylık zam kesinleştiEylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurlar için 3 aylık artış oranları da belli oldu.Bu oranlara göre;Asgari ücret artışı emekli zammını etkileyebilirUzmanlara göre asgari ücrete yapılacak zam, emekli maaşlarına da yansıyabilir. Ocak ayında açıklanacak yıllık enflasyon oranı ve komisyon kararına göre, emeklilere refah payı eklenmesi gündeme gelebilir. Bu nedenle hem emekliler hem memurlar gözlerini 3 Ocak'a çevirdi.Asgari ücretin etkilediği kalemlerAsgari ücret yalnızca çalışanların gelirini değil, birçok ödemeyi de doğrudan etkiliyor.İşsizlik maaşı, BES ödemeleri, analık ödemeleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, hatta sosyal yardım gelir kriterleri de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Dolayısıyla yeni artış, bu kalemlerde de değişiklik anlamına gelecek.
© AA
Abone ol
Ocak ayında milyonlarca emekli, memur ve çalışan yeni maaş artışlarını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık’ta toplanacak ve en önemli referansı yine enflasyon rakamları olacak. 2026 için yeni asgari ücretin 28 bin 403 TL civarında olması bekleniyor.
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, memur ve emekli için yeni maaş dönemi başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak yeni rakamı belirlemek üzere 1 Aralık’ta toplanacak. Komisyonun en önemli gündemi ise yine enflasyon oranları olacak.

Asgari ücret artışında enflasyon belirleyici olacak

Sabah'ın haberine göre, son yıllarda yılda bir kez açıklanan asgari ücret, 2026 yılı için de aynı şekilde belirlenecek. Eğer komisyon, Orta Vadeli Program (OVP) verilerini dikkate alırsa, artış oranının yüzde 30 civarında olması bekleniyor. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi enflasyonun 5-10 puan üzerinde bir zam yapılması durumunda artışın yüzde 40’a kadar çıkabileceği konuşuluyor.

2026 asgari ücret i̇çin i̇lk hesaplar

OVP’de 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklandı. Bu oran baz alınırsa, yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olacak. Ancak eğer komisyon bu oranın üzerine refah payı eklerse rakamlar yeniden şekillenecek.

Senaryo

Artış Oranı

Tahmini Net Asgari Ücret

OVP Tahmini

yüzde 28,5

28.403 TL

+5 Puan Refah Payı

yüzde 33,5

29.800 TL

+10 Puan Refah Payı

yüzde 38,5

30.900 TL

Emekli ve memura 3 aylık zam kesinleşti

Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurlar için 3 aylık artış oranları da belli oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık artışı yüzde 7,5,
Memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 13,64 olarak hesaplandı.
Bu oranlara göre;
SSK ve Bağ-Kur taban aylığı: 18 bin 147 TL
En düşük memur maaşı: 58 bin 392 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 26 bin 764 TL oldu.

Asgari ücret artışı emekli zammını etkileyebilir

Uzmanlara göre asgari ücrete yapılacak zam, emekli maaşlarına da yansıyabilir. Ocak ayında açıklanacak yıllık enflasyon oranı ve komisyon kararına göre, emeklilere refah payı eklenmesi gündeme gelebilir. Bu nedenle hem emekliler hem memurlar gözlerini 3 Ocak’a çevirdi.

Asgari ücretin etkilediği kalemler

Asgari ücret yalnızca çalışanların gelirini değil, birçok ödemeyi de doğrudan etkiliyor.
İşsizlik maaşı, BES ödemeleri, analık ödemeleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, hatta sosyal yardım gelir kriterleri de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Dolayısıyla yeni artış, bu kalemlerde de değişiklik anlamına gelecek.
EKONOMİ
Uzmanı uyardı: 'SGK hizmet dökümünüzde 'S' harfi daha büyük tehlike, emekliliğiniz iptal edilebilir'
Dün, 16:05
