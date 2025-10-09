Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Zam senaryosuyla yeni rakam ortaya çıktı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/asgari-ucret-2026-ne-kadar-olacak-zam-senaryosuyla-yeni-rakam-ortaya-cikti-1100044434.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, memur ve emekli için yeni maaş dönemi başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak yeni rakamı belirlemek üzere 1 Aralık’ta toplanacak. Komisyonun en önemli gündemi ise yine enflasyon oranları olacak.Asgari ücret artışında enflasyon belirleyici olacakSabah'ın haberine göre, son yıllarda yılda bir kez açıklanan asgari ücret, 2026 yılı için de aynı şekilde belirlenecek. Eğer komisyon, Orta Vadeli Program (OVP) verilerini dikkate alırsa, artış oranının yüzde 30 civarında olması bekleniyor. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi enflasyonun 5-10 puan üzerinde bir zam yapılması durumunda artışın yüzde 40’a kadar çıkabileceği konuşuluyor.2026 asgari ücret i̇çin i̇lk hesaplarOVP’de 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklandı. Bu oran baz alınırsa, yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olacak. Ancak eğer komisyon bu oranın üzerine refah payı eklerse rakamlar yeniden şekillenecek.Emekli ve memura 3 aylık zam kesinleştiEylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurlar için 3 aylık artış oranları da belli oldu.Bu oranlara göre;Asgari ücret artışı emekli zammını etkileyebilirUzmanlara göre asgari ücrete yapılacak zam, emekli maaşlarına da yansıyabilir. Ocak ayında açıklanacak yıllık enflasyon oranı ve komisyon kararına göre, emeklilere refah payı eklenmesi gündeme gelebilir. Bu nedenle hem emekliler hem memurlar gözlerini 3 Ocak’a çevirdi.Asgari ücretin etkilediği kalemlerAsgari ücret yalnızca çalışanların gelirini değil, birçok ödemeyi de doğrudan etkiliyor.İşsizlik maaşı, BES ödemeleri, analık ödemeleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, hatta sosyal yardım gelir kriterleri de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Dolayısıyla yeni artış, bu kalemlerde de değişiklik anlamına gelecek.
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, memur ve emekli için yeni maaş dönemi başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak yeni rakamı belirlemek üzere 1 Aralık’ta toplanacak. Komisyonun en önemli gündemi ise yine enflasyon oranları olacak.
Asgari ücret artışında enflasyon belirleyici olacak
Sabah'ın haberine göre, son yıllarda yılda bir kez açıklanan asgari ücret, 2026 yılı için de aynı şekilde belirlenecek. Eğer komisyon, Orta Vadeli Program (OVP) verilerini dikkate alırsa, artış oranının yüzde 30 civarında olması bekleniyor. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi enflasyonun 5-10 puan üzerinde bir zam yapılması durumunda artışın yüzde 40’a kadar çıkabileceği konuşuluyor.
2026 asgari ücret i̇çin i̇lk hesaplar
OVP’de 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklandı. Bu oran baz alınırsa, yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olacak. Ancak eğer komisyon bu oranın üzerine refah payı eklerse rakamlar yeniden şekillenecek.
Senaryo
Artış Oranı
Tahmini Net Asgari Ücret
OVP Tahmini
yüzde 28,5
28.403 TL
+5 Puan Refah Payı
yüzde 33,5
29.800 TL
+10 Puan Refah Payı
yüzde 38,5
30.900 TL
Emekli ve memura 3 aylık zam kesinleşti
Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurlar için 3 aylık artış oranları da belli oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin
3 aylık artışı yüzde 7,5
,
Memur ve memur emeklilerinin
artışı ise yüzde 13,64
olarak hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur taban aylığı:
18 bin 147 TL
En düşük memur maaşı:
58 bin 392 TL
En düşük memur emeklisi maaşı:
26 bin 764 TL oldu.
Asgari ücret artışı emekli zammını etkileyebilir
Uzmanlara göre asgari ücrete yapılacak zam, emekli maaşlarına da yansıyabilir. Ocak ayında açıklanacak yıllık enflasyon oranı ve komisyon kararına göre, emeklilere refah payı eklenmesi gündeme gelebilir. Bu nedenle hem emekliler hem memurlar gözlerini 3 Ocak’a çevirdi.
Asgari ücretin etkilediği kalemler
Asgari ücret yalnızca çalışanların gelirini değil, birçok ödemeyi de doğrudan etkiliyor.
İşsizlik maaşı, BES ödemeleri, analık ödemeleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, hatta sosyal yardım gelir kriterleri de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Dolayısıyla yeni artış, bu kalemlerde de değişiklik anlamına gelecek.